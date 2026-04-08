Čínské auto právě ovládlo prodeje na jednom z největších trhů Evropy. Muselo se to stát, možná ho máte doma i vy

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
před 4 hodinami | Petr Miler
Je to historický moment, jehož příchod se ale poslední dobou zdál být jednoduše nevyhnutelný. A nejde o žádný náhodný výkyv, ale o završení měsíce trvajícího trendu, který se naplno otiskl nejen do březnových výsledků, ale i do čísel za celý dosavadní průběh letošního roku.
Život není vždy fér, pokud ale na něčem dlouhodobě svědomitě pracujete, úspěch se obvykle dostaví. A když vám k němu všichni okolo začnou dláždit cestu, museli byste být hodně nedůslední, abyste jej nedosáhli. Přibližně tak lze shrnout dosavadní putování čínských automobilek k úspěchu v Evropě, při kterém jedna z nich právě dosáhla důležitého milníku.
Než se dostaneme k podstatě věci, ještě jedna poznámka, která je po mém soudu důležitější než informace sama - Číňané tu obecně nenabízejí nic zvláštního. Výjimky jistě existují, standardem jsou ale normální, více či méně nedokonalá auta za nijak zvlášť ohromující ceny. Nám dobře známé evropské značky uměly a umí udělat lepší vozy, které bývaly i podstatně levnější. Ale už nejsou, vlastně ani jedno.
Platí tedy to, co nedávno výstižně popsal šéf Stellantisu. Není to zkrátka tak, že bychom tu dělali první poslední, abychom Číňanů nepodlehli, ale oni byli prostě lepší. Houby s octem, dělali jsme tu první poslední, abychom ustrnuli na mrtvém bodě, a auta přesto násobně zdražili. To Číňanům pak stačilo, aby přišli s průměrným produktem za slušnou cenu, který v líbivém hávu dá lidem to, co chtějí. A bylo.
Tím nechceme nijak snižovat kvality „Range Roveru z Temu” alias Jaecoo 7, které je po měsících dílčích úspěchů právě tím vozem, jenž zrovna ovládl jeden z největších automobilových trhů Evropy, ten britský. A není to tak, že by nachytal soupeře na švestkách, když se zrovna o nic nesnažili, je to přesně naopak. Uplynulý měsíc, tedy březen, je v Británii tradičně jedním z těch nejvýživnějších a letos přinesl celkem 380 627 nově prodaných vozů. A Jaecoo v přehledu nejúspěšnějších modelů podle dat SMMT září jako kdysi sedmička v listopadovém kalendáři dnešního českého prezidenta.
I u nás aktivní (a úspěšná, nutno dodat, s několika stovkami aut prodaných za měsíc klepe na dveře desítky nejlepších modelů i v Česku) značka automobilky Chery s modelem 7 oslovila v březnu 10 064 zákazníků, což stačilo na to, aby překonala všechny ostatní modely včetně tradičních hitů jako Ford Puma (9 193 prodaných kusů), Nissan Qashqai (8 718), Kiu Sportage (7 310) a Vauxhall alias Opel Corsa (6 315). V celkových počtech dosavadního průběhu roku je pak Jaecoo 7 s 15 569 prodeji těsně druhé za zmíněnou Pumou. S náskokem necelých 600 prodaných vozů ale nemá nic jisté a může být brzy překonána i v tomto ohledu.
Ptáte se, kde je třeba VW Golf, který býval v Británii na špici? Ten je až sedmý a žádný jiný VW mu nesekunduje. Ptáte se, kde je Ford Focus, který prodejům vládl mnoho let? Ten není nikde, protože už se žádný nevyrábí, stejně tak Ford Fiesta, pozdější britské číslo jedna. I tímto byla Číňanům zametena cesta do hladka, a tak mohou s MG HS slavit ještě obsazení sedmé příčky za březen a osmé celoročně.
Co k tomu dodat? Brzy i ve vašem kině? Tak nějak to vypadá. I u nás se zdá být jen otázkou času, než něco jako Jaecoo 7 pronikne do pomyslné top 10. Na škodovky si tu asi nepřijde, ale na všechno ostatní? Být v kůži evropských automobilek konečně bychom si vyndali hlavy ze zadnic, ony je ale bohužel - čest výjimkám - strkají jen hlouběji. Tak jaký další „Číňan” slízne smetanu?
Už je tam, už je tam, chce se zvolat po vzoru fotbalových mačů. Jaecoo 7 ovládlo britský trh s auty v jednom z tamních nejvýživnějších měsíců. A možná ho máte doma, i v Česku je to velmi úspěšný vůz. Foto: Jaecoo
Zdroj: SMMT
