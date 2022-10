Čínské auto pro čtyři za 114 tisíc Kč je stále větší hit, atakuje pozici nejprodávanějšího auta světa před 3 hodinami | Petr Miler

Když se u nás řekne „levné auto”, člověk si představí něco jako Dacii. Cenově ale i ta působí jako Rolls-Royce vedle stroje, který za levný považují v Číně. Za částku potřebnou na základní Sandero byste si tyto vozy koupili dva. A ještě by vám dost zbylo.

Elektrickým autům je vytýkáno mnohé, hlavní problémy ale zůstávají dva. Ten první plyne z limitů baterií, které jsou velké, těžké, pojmou málo energie a obtížně se dobíjejí. Výsledkem je omezená praktická využitelnost a nesmyslně vysoká hmotnost celého auta volající po další energií starající se vlastně jen o převoz baterie. A druhý problém z charakteru baterií nakonec plyne též - jsou příliš drahé.

Cena elektromobilů je zkrátka příliš vysoká na to, co tato auta nabízí. Mnozí ostatně uvádí, že pokud by tyto vozy byly levnější, nevadil by ani nižší dojezd. Z elektromobilů by se mohla stát druhá auta do města. A byť zrovna v České republice by tento model využití až tak dobře nefungoval, v bohatších zemích by většina lidí mohla mít druhé auto na delší cesty do odlehlejších míst, které by s elektřinou nepracovalo.

V Evropě je to utopie, jakýkoli elektromobil je tu i kvůli regulacím EU tak drahý, že si každý rozmyslí dát vysoké statisíce korun jen za městský vůz, i primitivní Dacia Spring dnes stojí 512 tisíc korun. V Číně to ale možné je, jak ukazuje model automobilek SAIC, GM a Wuling, který výše zmíněnému zadání odpovídá. Říká si jednoduše Wuling Hongguang Mini EV a už jste o něm patrně slyšeli. Pokud ne, je to prcek, měří 2 917 milimetrů na délku, díky čemuž jen lehce překonává Smart ForTwo. Oproti Smartu ale má delší rozvor (1 940 mm) a s 1 621 milimetry je citelně vyšší, proto také dokáže pobrat čtveřici cestujících.

Je třeba dodat, že jakmile jsou obsazena všechna sedadla čínského elektromobilu, musíte zapomenout na převoz větších zavazadel. Přesto Hongguang Mini EV zvládne pobrat i kočárek, neboť po sklopení zadních sedadel je možné počítat se 740litrovým objemem zavazadelníků. V té chvíli je Mini EV dvoumístným autem a při šířce 1 493 mm v něm nebude ani prostoru pro ramena na rozdávání.

Palubní architektura je minimalistická, víceméně tu máme pouze jeden informační panel, tím vše hasne. Stejně tak nelze očekávat ani žádné zázraky pod kapotou. Nachází se pod ní elektromotor o výkonu 27 koní a baterie o kapacitě 13,82 kWh. Hongguang Mini EV se tedy dokáže rozjet maximálně na 100 km/h, díky čemuž může legálně na dálnice. Nižší tempo navíc pomohlo natáhnout dojezd na použitelných 200 km, alespoň podle norem. Na ježdění po městě ale bude stačit i polovina, kterou by vůz s trochou sebezapření řidiče zvládnout měl.

V mnoha ohledech tedy tento Číňan nemá čím ohromit. Jeho krabicoidní vzhled asi též každému nesedne, nejde zrovna o atraktivní auto. Přesto je třeba před ním smeknout, neboť na to, co nabízí, je až neuvěřitelně levné. Vůz je aktuálně k mání za 32 800 yuanů, v přepočtu pouhých 114 tisíc korun. Je tedy výrazně levnější než jakýkoliv benzinový či dieselový vůz, který je dnes v prodeji v Evropě, i nejlevnější Dacia Sandero s výbavou 0,0nic stojí 289 900 Kč. Prodejní hit se z něj stal v podstatě hned, teprve letos to ale rozjel naplno.

Před sebou máme finální prodejní čísla za dvě třetiny letošního roku, podle nichž si Mini EV našel už 319 912 kupců a letos míří k půlmilionovému odbytu. Je tak absolutní špičkou neprodávanějších aut v Číně bez ohledu na třídu a pohon a jeho odbyt meziročně nadále roste. Vzhledem k tomu, že prodeje aut jako VW Golf, Toyota Corolla nebo Ford F-150 letos vytrvale klesají, může si dělat čáku i na pozici nejprodávanějšího auta světa v letošním roce.

V tomto ohledu bude jasněji za pár měsíců, ale i kdyby až tak neuspěl, jedno je jasné - elektromobil může být obchodně úspěšný, jen je třeba jej nabízet pro adekvátní využití za adekvátní cenu. Nesmyslná, 2,7tunová SUV se 700 koňmi, dojezdem pár desítek kilometrů kilometrů při rychlé jízdě a cenou v řádu milionů korun to určitě nejsou a nebudou.

Hongguang Mini EV se prodává za velmi nízkou cenu, přestože jde o čtyřmístný elektromobil schopný nabídnout i docela velký kufr. Zájem o něj je opravdu velký - za letošní rok bude atakovat hranici 500 tisíc prodaných aut, je jedničkou celého čínského trhu a čáku si může dělat i na pozici světové jedničky. Foto: Wuling



K dispozici je dokonce i jako kabriolet, to by v této třídě čekal málokdo. Foto: Wuling

