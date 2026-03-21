Čínské auto se vzhledem a rychlostí Porsche, ale za cenu Octavie, se ukázalo v novém. Za 34 minut se ho prodalo tolik co Škod za měsíc
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Zatímco zdejší výrobci po několika faceliftech s radostí prodávají morálně dekádu a půl stará auta, Číňané svůj bestseller razantně modernizovali už po dvou letech. Nový má podvozek i motor, posílen byl také elektrický okruh, opomenut ale nebyl ani interiér. A lidi dál bere.
Xiaomi letos v únoru prodalo jen 218 exemplářů svého prvního modelu, pro který se u nás vžilo označení „Porsche za cenu Octavie”. Model SU7 má totiž vizuálně blízko k Porsche Taycan, které mu skoro bez ohledu na verzi neutíká ani výkonově, ani dynamicky. Stojí ale tak málo, že za stejné peníze u nás nekoupíte víc než Škodu Octavia. To zní jako neodolatelná nabídka, takže mizerné únorové prodeje, které představují meziroční zájmu propad o 99,1 procenta, nevěští nic dobrého.
Pokud si ale myslíte, že potenciál tohoto modelu se už po tak krátkém pobytu na trhu vyčerpal, nemůžete být dál od pravdy. Xiaomi totiž chystalo pro SU7 modernizaci, která produkci dosavadního provedení zastavila. Nyní ji odhalilo a oficiálně ji tituluje dokonce jako novou generaci. To je trochu přehnané, o běžný facelift ale též zdaleka nejde.
Čínský sedan totiž dostal zcela nový podvozek nazvaný Dragon Chassis, který vpředu disponuje dvojitými lichoběžníky a vzadu pětiprvkovým zavěšením. U výše postavených verzí Pro a Max je navíc možné počítat s dvoukomorovými vzduchovými měchy, které doprovází adaptivní tlumiče. Klíčová změna se však nachází někde jinde, původní SU7 totiž využíval 800voltový elektrický okruh jen u vrcholné verze Max, která byla osazena bateriemi typu NMC od společnosti CATL.
S novým podvozkem ovšem Xiaomi nyní u variant Standard a Pro páruje 752voltový okruh, zatímco vrcholný Max se posunul dokonce na 879 voltů. Dobíjení z 10 na 80 procent kapacity tak má zabrat jen 12 minut, byť je k tomu samozřejmě potřeba stojan o výkonu až 500 kW, byť ten průměrně využity je zjevně o dost nižší. Znám je i dojezd, který se rovněž zlepšil, neboť základní SU7 Standard při kapacitě 72 kWh počítá se 720 km, zatímco Pro má na kontě 96,3 kWh a 902 km. Jsou to ale data dle čínské metodiky, která mají k realitě ještě dál než ta evropská.
Pohon obou těchto verzí obstarává elektromotor zvaný V6s Plus naladěný na 320 koní. Pohonná jednotka taktéž prošla modernizací, načež kromě již zmíněného výkonu zvládá rovněž 22 tisíc otáček. Standard pak dostane na stovku za 5,3 sekundy, zatímco díky větším bateriím těžší Pro potřebuje o čtyři desetiny více. SU7 Max je oproti tomu spojeno s 3,1sekundovou akcelerací, neboť dostalo do vínku motory dva. Jeho výkon tak činí až 691 koní, o jejichž zkrocení se starají brzdy Brembo. S paketem o kapacitě 101,7 kWh má na jedno nabití zvládnout 835 km.
Xiaomi se všemi verzemi nově páruje širší pneumatiky (245 mm vpředu, 265 mm vzadu), což by mělo zlepšit jízdní stabilitu. Nová jsou také 21palcová kovaná kola, jinak ovšem venkovních změn mnoho není. Přepracována byla v podstatě jen čelní maska, která zahrnuje nový mikrovlnný radar, zatímco na střeše stejně jako dříve trůní LiDAR. S nimi je pak u vrcholné verze Max spojeno dokonce 9 airbagů, podobně jako integrovaná ochranná klec.
V interiéru je možné počítat se 7,1palcovým displejem, stejně jako s 16,1palcovou obrazovkou multimédií. Přední sedadla je možné nastavit elektricky v 18 směrech, přičemž kromě vyhřívání a chlazení disponují také masážním strojkem. V případě SU7 Max pak nechybí ani vylepšená lednička, podobně jako třeba audio systém s 25 reproduktory místo základních 14. Všechny verze jsou nonstop napojeny na internet, ale to už je dnes standard.
Co ceny? Ty startují na 219 900 yuanech neboli na 675 tisících korunách, tedy pořád někde na úrovni obyčejných variant Škody Octavia. A je to také méně, než se očekávalo, a tak Xiamoi muselo okamžitě potýkat s enormním zájmem - během pouhých 34 minut od otevření objednávkových knih Xiaomi nasbíralo přes 15 tisíc objednávek, což je přibližně číslo odpovídající měsíčním prodejům Škody Octavia na celém světě. Tah na branku tedy výrobce mobilů evidentně neztrácí.
Xiaomi SU7 alias auto se vzhledem a rychlostí Porsche, ale za cenu Octavie. se ukázalo v novém. A zájem o něj je podobně jako před dvěma lety o původní variantu enormní. Foto: Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
