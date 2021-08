Čínské auto se poprvé v historii dostalo mezi ta nejprodávanější na evropském trhu, je to průlom před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Geely

Jestli koronavirová pandemie někomu v automobilovém světě pomohla, pak jsou to čínské automobilky. O auta nemají nouzi a cenami zůstávají při zemi, což jim do rukou vhání kupce, kteří by o nich dříve ani nepřemýšleli.

Bude to znít jako klišé, zdá se ale být skutečně jen otázkou času, než se některá z čínských automobilek zařadí mezi celosvětově významné veličiny. Z hlediska počtu prodaných aut se za takové může hned několik známějších značek zpoza velké zdi považovat už léta, pokud ale téměř veškerou svou produkci prodají v Číně a nebo na některých méně náročných trzích tam či onde, nelze je považovat za skutečné hybatele světového dění.

Na to je třeba úspěch i v Evropě, Severní Americe, Austrálii nebo Japonsku a právě v těchto místech od loňska Číňané začínají nepřehlédnutelně vystrkovat růžky. Docela jim v tom pomáhá pandemie koronaviru, která snad shodou okolností přišla v momentě, kdy jejich produkty začaly být zajímavé i ze „západního” pohledu. Tradiční značky pak začaly zacházet na úbytě pod tíhou regulací, nedostatku komponentů a z obou důvodů rostoucích cen, což se Číňanů týká též, ale není to tak patrné.

Pokud se chcete někde prosadit, začínáte skoro od nuly a jinde prodáváte statisíce či miliony aut, není zase tak složité si pro to či ono místo nějaká auta „vyšetřit” a s cenami se nehnat zbytečně vysoko. Přesně toho hned několik čínských automobilek využívá a v momentě všeobecně nevalného stavu trhu rychle rostou. Úspěšné jsou zejména automobilky Great Wall a Geely a dnes si posvítíme hlavně na tu druhou.

Ta totiž podle Avtostatu dokázala poprvé v historii s některým z čínských modelů vystoupat mezi 25 nejprodávanějších modelů na ruském trhu. Zatímco celý trh v červenci mírně klesal o 6,5 %, Geely pokračovalo v krasojízdě a o 87 % rostlo. Vděčí za to hlavně modelu Coolray, který šel nahoru o 300 % a našel si 1 387 kupců. To stačí na 24. místo mezi nejžádanějšími modely a mimochodem to znamená jen o 96 aut prodaných méně, než kolik si připsala Škoda Karoq.

Není divu, že je to považováno za průlom, stejně tak se ale nelze divit, že se to Číňanům podařilo. Coolray se prodává v Rusku od 1 376 900 rublů, což je v přepočtu asi 404 tisíc Kč. A to není mnoho na auto využívající techniku od Volva v čele s 1,5litrovým přeplňovaným tříválce naladěným na 177 koní výkonu a 255 Nm točivého momentu, který přes sedmistupňový dvouspojkový automat roztáčí přední kola. Standardem jsou 18palcové ráfky, se kterými navíc dorazila i panoramatická střecha či vyhřívaná sedadla. O holobyt se tedy zdaleka nejedná.

Geely Coolray je 4 330 mm dlouhé, 1 800 mm široké, 1 609 mm vysoké auto s rozvorem 2 600 mm, jde tedy o přímého konkurenta zmíněného Karoqu. Ten v Rusku začíná na 1 565 000 rublech, tedy asi 460 tisících Kč, ovšem s atmosféricky plněným motorem 1,6 a zlomkovou výbavou. Se srovnatelnými parametry bude stát o statisíce víc, a to je třeba dodat, že Geely dává ke Coolrayi standardně pětiletou záruku s limitem 150 tisíc km. Že se Číňanům zrovna teď s takovými nabídkami daří, se skutečně nedivíme. A je zřejmě opravdu jen otázkou času, než výrazněji zabodují třeba i u nás.

Geely Coolray už patří mezi 25 nejprodávanějších aut v Rusku a v červenci prodejně téměř vyrovnal Škodu Karoq. Při tom, co nabízí a za kolik, se nelze divit. Foto: Geely

Zdroj: Avtostat

Petr Miler