Čínské Ferrari za cenu Škody je takový hit, že se na něj čeká přes rok. Šéf firmy vzkazuje nedočkavcům: Tak si kupte auto jinde
Petr ProkopecO auto, které vypadá i jede jako Ferrari, ale nestojí víc než průměrná škodovka, je nepřekvapivě obrovský zájem. Výroba nestíhá, Lei Jun si s tím ale hlavu nedělá - netrpělivce posílá ke konkurenci, dokonce i k největšímu soupeři.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Čínské Ferrari za cenu Škody je takový hit, že se na něj čeká přes rok. Šéf firmy vzkazuje nedočkavcům: Tak si kupte auto jinde
před 5 hodinami | Petr Prokopec
O auto, které vypadá i jede jako Ferrari, ale nestojí víc než průměrná škodovka, je nepřekvapivě obrovský zájem. Výroba nestíhá, Lei Jun si s tím ale hlavu nedělá - netrpělivce posílá ke konkurenci, dokonce i k největšímu soupeři.
Když se loni jako blesk z čistého nebe objevil elektrický sedan SU7 od společnosti Xiaomi, řada lidí byla na pochybách, zda se výrobce mobilů dokáže úspěšně etablovat v automobilové branži. Jenže Číňané velmi rychle dokázali, že ví, co dělají. Vůz se vzhledem a dynamikou Porsche Taycan totiž nabídli za cenu Škody Octavia, a tak tak byli zavaleni vyšším množstvím objednávek, než jaké v úvodní fázi dokázali zvládnout. Čekací lhůty se začaly natahovat pomalu na rok, což u řady zákazníků vedlo k frustraci, kterou vyjadřovali hlavně na sociálních sítích.
Aktuální situace není o mnoho lepší, i když se automobilce povedlo svou první továrnu poměrně rychle dostat na plnou kapacitu, která počítá se 150 tisíci vozy ročně. Na některé verze SU7 se totiž stále čeká až osm měsíců, zlepšení však není na pořadu dne, i když Xiaomi v půlce června dokončilo výstavbu své druhé továrny. Ta je totiž zasvěcena druhému firemnímu modelu, elektrickému SUV YU7. Zájem o něj je navíc ještě vyšší, automobilka totiž jen pouhou hodinu po zahájení prodeje obdržela takřka 300 tisíc předobjednávek.
Xiaomi má ale s navyšováním výroby znovu potíže. I když má i druhý podnik roční výrobní kapacitu 150 tisíc aut, za první měsíc se zákazníkům povedlo dodat jen 6 000 vozů. Čekací lhůty na YU7 se tak momentálně natáhly na více než rok, přičemž na jedné straně Xiaomi takový zájem musí těšit. Na straně druhé však automobilka musí čelit ještě většímu množství negativních komentářů od netrpělivých zákazníků. Její šéf Lei Jun proto přistoupil k velmi neobvyklému kroku a odkázal klientelu ke konkurenci.
„Pokud potřebujete koupit aut velmi rychle, další v Číně vyrobená elektrifikovaná auta jsou poměrně dobrá,“ uvedl na svém účtu na síti Weibo. A dodal i některé tipy, které jsou podle něj zajímavé. „Můžete zkusit Xpeng G7, Li Auto i8 či dokonce Teslu Model Y,“ řekl. Doporučení amerického elektromobilu je nemalým překvapením, neboť jde o asi největšího soupeře pro YU7. Reakce publika ale naznačují, že Xiaomi se se nemá až tak čeho obávat.
Jeden ze zájemců, obyvatel Pekingu jménem Zhou, totiž uvedl, že po deseti letech řízení spalovacího Hyundai se odhodlal ke koupi prvního elektromobilu. Rozhodoval se přitom právě mezi Teslou a Xiaomi, u faceliftovaného Modelu Y jej ovšem odradila jeho nová čelní světla. I když tedy viděl, jaký je zájem o YU7, neváhal zaplatit zálohu. A nově dodává, že si velmi rád počká zhruba půl roku, neboť si zkrátka chce koupit „něco, co vypadá dobře“.
Zatímco sedan SU7 vypadá jako Porsche Taycan, SUV YU7 připomíná Ferrari Purosangue. K mání je ovšem taktéž levně, obrovskému zájmu se tak nelze divit. Foto: Xiaomi
Zdroj: Bloomberg
Bleskovky
- Hasiči ani záchranáři nechápou, jak mohl někdo z této nehody vyváznout až do té míry, že beze stopy zmizel z místa
před 8 hodinami
- Spalovací „dinosaurus” si vzal zpátky všechny klíčové světové rychlostní rekordy, stačila vlastně drobnost
včera
- Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou
12.8.2025
Nejčtenější články
- Italové odhalili další automobilovou lahůdku. Uměleckému dílu s 846koňovým V12 nechybí ani „to správné” řazení
14.7.2025
- Překvapivý nástupce automobilového favorita Jeremyho Clarksona odhalil interiér, je to luxus se závodními geny
14.7.2025
- Dacia prodává model Spring tak levně, že ho pomalu rozdává zadarmo, přesto ho nechce skoro nikdo
14.7.2025
- Český supersport zazářil na Festivalu rychlosti v Goodwoodu snad ve všech kusech, které vznikly, ohromily i svou vizáží
14.7.2025
- Auto od Nissanu velké jako Škoda Superb, které ale stojí míň než základní Fabia, je hit. Pro Japonce přichází za 5 minut 12
14.7.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva