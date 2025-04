Čínské Ferrari za cenu Škody se ukázalo na nových fotkách. To bude teprve hit, nabídne 26 typů litých kol včera | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Už její Porsche za cenu Octavie sklidilo obrovský úspěch, další novinka značky má ale ještě větší šanci bodovat. Teprve druhý automobilový počin Xiaomi nabídne za málo opravdu hodně a může se stát vůbec největším letošním automobilovým hitem z Říše středu.

O čínských autech jsme nezačali psát včera, věnujeme se jim už skoro dekádu a půl. Během té doby se ovšem články na toto téma diametrálně měnit a „všimná” od Číňanů za tím opravdu nestojí. Původně jsme vozy z Říše středu měli spojené hlavně s až brutálním vykrádáním duševního vlastnictví západních automobilek a leckdy i mizernou bezpečností. I když tedy byly ověnčené nízkými cenami, prakticky nikdo na západ od čínských hranic o ně neměl větší zájem. Nebylo tak ani překvapením, když první pokus čínských výrobců expandovat na vyspělejší trhy skončil dřív, než vůbec začal.

Nyní jsme uprostřed rozjezdu druhé ofenzivy, která snad ani nemůže být odlišnější. Číňané totiž v nemalé míře investovali do všeho, co se dalo změnit. Na svou stranu tedy přetáhli renomované designéry a techniky, s jejichž pomocí je novodobá produkce z Říše středu po stránce designové originální a po stránce technické někdy i dál než zavedená konkurence. Ta tak nyní najednou zjišťuje, že již není inspirací, nýbrž naopak musí dohánět náskok soupeřů. A nejen v případě elektromobility, kde mají Číňané mnohem lepší výchozí podmínky.

Snad nejlepším projevem toho, kam se automobilová Čína za posledních 15 let posunula, zůstává společnost Xiaomi. Tedy původně mobilní gigant, jehož majitel Lei Jun se v roce 2021 rozhodl, že vstoupí také do světa aut. Loni pak poslal do prodeje firemní prvotinu, elektrický sedan SU7, který jsme z fleku překřtili na „Porsche za cenu Octavie“. Jako Taycan totiž vypadá i jede, jenže na rozdíl od německé konkurence na něj nemusíte šetřit dva tři životy. Místo toho vám na základní verzi postačí tolik, co na obyčejný liftback od Škody.

SU7 tak jen za loňský rok dosáhlo na 140 tisíc prodaných exemplářů, což je z nuly opravdu neskutečný skok. Ten by navíc byl ještě razantnější, pokud by Xiaomi mělo k dispozici víc výrobních kapacit. Svou druhou továrnu ovšem firma otevře až letos. Vyrábět v ní ovšem nebude SU7, nýbrž svůj druhý vůz, elektrické SUV YU7. To pro změnu připomíná Ferrari Purosangue, k mání ale znovu bude za cenu SUV Škody. V důsledku toho předpokládáme, že půjde o ještě větší bestseller.

YU7 totiž na délku měří 4 999 milimetrů a počítá s třímetrovým rozvorem. Je tak o chlup menší než BMW X5, zároveň však v obou ohledech překonává třeba Lexus RX. Základní verze dostane do vínku vzadu usazený elektromotor s 320 koňmi, zatímco u vrcholné lze čekat dvě jednotky a stádo 691 kobyl. Dojezd by měl přesáhnout metu 800 km - realita bude pochopitelně jiná, ale vztaženo k ceně bude i 400 km působit solidně.

Lei Jun se aktuálně pochlubil pár novými snímky této novinky, pročež je evidentní, že elektrické SUV dostane do vínku střešní LiDAR či litá kola s designem turbíny. Pokud vám ale jejich vzhled nezapadá do vkusu, nemusíte truchlit, neboť nabídka Xiaomi bude čítat neskutečných 26 variant. Volit přitom nepůjde jen vzhled, ale i barevné provedení, načež pomalu každé YU7 bude působit originálním dojmem, i když uvidíte aspoň jeden kus na každém rohu.

Novinka má v přepočtu startovat pod 1 milionem korun, tedy o trochu výš než sedan. Je však otázkou, jak moc bude chtít značka pokračovat ve svém vzestupu na vrchol. Stačí totiž jen vzpomenout, kterak vrcholná verze SU7 Ultra s 1 547 koňmi pod kapotou ještě loni byla spojována s částkou 814 900 CNY (cca 2 624 000 Kč). Když však Xiaomi letos v únoru spustilo prodej, chtělo za vůz už jen 529 900 CNY (1 706 000 Kč). To jsou prodejní argumenty, na které se těžko hledá odpověď, Evropanům obzvlášť.

Xiaomi YU7 se ukázalo na nových fotkách z reálného světa. Podobně jako u Ferrari Purosangue, které mu zjevně bylo inspirací, je zjevné, že nejde o ryzí SUV, ale spíš cosi mezi ním a klasickým hatchbackem. I to je nakonec přitažlivé řešení. Foto: Xiaomi

Zdroj: Xiaomi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.