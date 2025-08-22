Čínské obdoby Porsche a Ferrari za cenu Škody míří do Evropy, už víme, kdy a kde se objeví nejdřív
Petr ProkopecVše nasvědčovalo tomu, že si nově zrozená automobilka nebude se svými atraktivními modely hrát jen na domácím písečku, teď už je to ale tutovka. Dorazí i do Evropy a jsme předem zvědavi, jak nízko udrží své ceny.
Ještě před dvěma lety by si málokdo pomyslel, že Xiaomi hodlá vstoupit mezi výrobce aut. Po fiasku Applu asi nikdo nepředpokládal, že by čínský výrobce mobilů uspěl tam, kde ten americký po dekádě vývoje selhal. Jenže z Xiaomi se stala raketa, která kolmo vzlétla přímo na oběžnou dráhu. Jen za týden od 11. do 17. srpna začínající automobilka prodala ve své domovině 7 170 aut, čímž se dostala na šesté místo mezi čínskými výrobci elektromobilů.
A nejde jen o krátkodobé vzedmutí, nýbrž o stabilní růst. Jen za druhý letošní kvartál má Xiaomi na kontě 81 302 prodejů, za první pololetí pak prodalo už 157 tisíc aut. Vše jde na konto jediného modelu, elektrického sedanu SU7, který proslul jako auto se vzhledem a dynamikou Porsche, ovšem cenou na úrovni Škody Octavia. A to vyrábění v jediné továrně. Od července automobilka rozjela i druhou fabriku, která je zasvěcena jejímu druhému vozu, elektrickému SUV YU7, pro změnu obdobě Ferrari za cenu Škody Kodiaq. O to je ještě větší zájem než o firemní prvotinu, jak dokládají roční čekací lhůty i sebevědomí šéfa.
Úspěch Xiaomi je ale prozatím spojen skutečně jen s čínským trhem. Firma nicméně už nějakou chvíli naznačuje, že počítá s expanzí do zahraničí, dosud však neupřesnila, kdy se tak stane a jaké trhy přijdou na řadu v první fázi. Protože ale před pár týdny byl v Německu na mnichovských značkách nachytán sedan SU7, ručička kompasu se stáčela k Evropě. Tu jako první destinaci čínské automobilky potvrdil prezident Xiaomi Lu Weibing, dle kterého na příchod do Evropy dojde do roku 2027. A Německo bude první na ráně.
Číňané přitom rozhodně nehodlají ponechat nic náhodě, jak potvrzuje jejich letošní nábor nových pracovních sil do evropského vývojového centra. Jen za letošek se totiž jeho zaměstnanci stali Rudolf Dittrich, Dusan Sarac a Jannis Hellwig, kteří byli dříve na výplatní pásce BMW. Xiaomi se tak hodlá postavit i prémiové německé lize, což dává smysl - i když jsou SU7 a YU7 ve své domovině opravdu levné jako škodovky, cestou do Evropy zdraží spíš na úroveň bavoráků.
Oproti konkurenčním německým modelům jako i4 a iX3 jsou ale ty čínské větší, nabízí delší dojezd i lepší dynamiku. Otázkou je kvalita a naladění, tady se ale musí činit právě lidé, kteří pro mnichovskou automobilku pracovali. To by následně z Xiaomi dělalo mnohem zajímavějšího soupeře pro Teslu či BYD, který ovšem taktéž touží po expanzi do Evropy, a proto zde staví továrny a vývojová centra.
Xiaomi ovšem netouží jen po nových trzích, nýbrž chystá také nové modely. Nabídku totiž velmi brzy obohatí také velké SUV známé zatím jako YU9. To se oproti sourozencům bude lišit hnacím ústrojím, kromě dvou elektromotorů totiž dostane také spalovací benzinovou jedna-pětku, která se bude starat o prodloužení dojezdu. Něčemu takovému se mimočínští výrobci brání. A pokud u toho setrvají, budou tahat za stále kratší kus provazu.
Že to Číňané myslí s Evropou opravdu vážně, před pár týdny potvrdila místní registrace sedanu SU7. Ten pravý útok ale teprve přijde. Foto: Xiaomi
Zdroj: Bloomberg
