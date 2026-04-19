Čínské Porsche za cenu Škody zkouší v Evropě uspět s cenou Porsche. Co se jen může pokazit?
Petr ProkopecUž jsme si zvykli na to, že čínská jsou v Evropě prodávána dráž než ve své domovině, ale tohle? Tady se najednou bavíme o víc než třikrát vyšší ceně a nedává to žádný smysl, za takových podmínek novinka prostě nemůže uspět.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Čínské Porsche za cenu Škody zkouší v Evropě uspět s cenou Porsche. Co se jen může pokazit?
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Už jsme si zvykli na to, že čínská jsou v Evropě prodávána dráž než ve své domovině, ale tohle? Tady se najednou bavíme o víc než třikrát vyšší ceně a nedává to žádný smysl, za takových podmínek novinka prostě nemůže uspět.
Čínská automobilka BYD letos ztrácí půdu pod nohama. Po letech soustavného intenzivního růstu její prodeje razantně klesají. Děje se tak především v její domovině, kde se dost možná letos dočkáme korunovace nového krále v podobě konkurenčního Geely. Do konce roku je ale ještě daleko, ve finále tak BYD může na trůn usednout znovu. I když Číňané sami tak trochu přestávají domácímu trhu věřit a víc a víc se zaměřují na zahraniční odbytiště.
Růst exportu automobilky je významný, v Evropě ale zatím BYD až tak neprosazuje, což by automobilka pochopitelně ráda změnila. Proto nedávno angažovala herce Daniela Craiga alias bývalého agenta 007, aby se stal její tváří. Zatím má propagovat hlavně luxusní značku Denza, která pod BYD spadá a u jejíhož založení byl i Mercedes-Benz. Jenže Němci svůj podíl postupně snižovali, až nakonec vše prodali Číňanům. A právě ti jim nově hodlají krást zákazníky, protože s modelem Z9 GT Shooting Brake míří i do jejich hájemství.
Stylový kombík dostal do vínku baterie o kapacitě 122,49 kWh, se kterými jsou spojené tři elektromotory. Ten přední má na kontě 313 koní, zatímco vzadu najdeme dvě jednotky, z nichž každá dává 422 kobyl. Celkově tak soustava nabízí 1 156 koní, což je více, než mělo svého času na kontě Bugatti Veyron. Denza s tímto stádem zvládá pokořit stovku za 2,7 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 269 km/h. Ani na Autobahnech se tak Z9 GT neztratí, tedy alespoň na chvíli.
Kolik kilometrů čínský kombík při takovém tempu urazí, nechme dnes stranou, oficiální dojezd šnečím tempem dle metodiky WLTP byl ovšem stanoven na 599 km, přičemž dobití z 10 na 70 procent má zabrat v ideálním případě 5 minut a z 10 na 97 procent se dostanete za 9 minut. Že to v praxi nastane asi tak nulakrát za životnost auta, dosvědčuje fakt, že pro to potřebujete dobíjecí stojan Flash Charging s výkonem 1,5 MW, který v tuto chvíli nestojí v Evropě nikde, tady si naprostá většina stanic musí vystačit nanejvýš s 50 kW.
Vedle elektrického pohonu bude Z9 GT k dispozici také jako specifický plug-in hybrid. V té chvíli lze počítat s přeplňovaným benzinovým dvoulitrem, ten však nabízí jen 173 koní. Většina práce tedy zůstává na bedrech trojice elektromotorů, které jsou ovšem méně výkonné než u čistě bateriové verze. Soustava tak ve finále nabízí „pouze“ 775 koní, se kterými vám stovka zabere 3,6 sekundy. S bateriemi o kapacitě 62,82 kWh by pak vůz měl zvládat celkových 805 km.
BYD u obou variant počítá s karbon-keramickými brzdami, natáčením zadní nápravy či unikátním vzduchovým podvozkem DiSUS-A. Uvnitř pak klientelu čeká příkladný luxus, za který si ovšem Číňané hodlají nechat pořádně zaplatit. Vlastně chtějí až nepochopitelně mnoho. Tento vůz totiž v Číně začíná na 269 800 juanech, což je v korunách asi 820 tisíc. Bavme se tedy o jakési napodobenině Porsche Taycan Sport Turismo za cenu Škody Octavia v průměrné specifikaci, to nezní špatně. V Evropě jsme úplně jinde.
Tady ceny vozu startují na - podržte se - 115 tisících Eur, tedy na 2,8 milionu korun. To znamená, že Z9 GT bude dokonce dražší než základní Porsche Taycan. Pravda, to má na kontě jen 408 koní, se kterými zvládá akcelerovat na stovku až za 4,8 sekundy. Jakkoli ale Taycan prohrává výkonově i dynamicky, pořád je to Porsche. Tedy vůz značky, která má daleko větší renomé než začínající Denza, ať již u jejího zrodu stál kdokoli. A hlavně je to víc než třikrát tolik než v Číně, kdo bude takový rozdíl dobrovolně akceptovat?
Je pak sice hezké, že Evropa se momentálně schovává za zvýšenou celní bariérou a doprava z Říše středu taktéž něco stojí. Jenže nic z toho nedokáže ospravedlnit víc než trojnásobné zdražení vůči zemi původu. Místo toho BYD pomalu evropským zákazníkům sděluje, že jsou neskutečně hloupí, když za produkt, který je v jedné části světa neskutečně laciný, zaplatí obrovské peníze. Tohle asi nezvládne vyžehlit ani Mr. Bond se svým šarmem. Více než hrstku zdejších prodejů tedy opravdu nečekáme.
Denza Z9 GT nevypadá špatně, má působivé parametry a uvnitř lze jistě počítat s nemalým luxusem. Jenže prakticky všichni ví, že v Číně se tento vůz prodává od 820 tisíc korun. Chtít za něj tedy v Evropě víc než trojnásobek nezní jako recept na úspěch. Foto: Denza
Zdroj: Denza
Živá témata na fóru
- BMW Divize 04.19. 14:56 - pavproch
- Onboard videa 04.19. 14:55 - Truck Daškam
- S větrem ve vlasech.... 04.19. 14:48 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 04.19. 14:44 - pavproch
- Kdo má přednost? 04.19. 14:41 - Truck Daškam
- VZKAZY 04.19. 14:41 - pavproch
- Politický koutek 04.19. 09:57 - Brus
- Rodinné auto do 150 000 Kč (6 000 €) 04.18. 23:57 - pomasko