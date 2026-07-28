Čínské Rolls-Roycy už prodejně válcují originály v poměru 2:1. A není to cenou, jsou kolikrát ještě dražší
Petr ProkopecJeště před pár roky jsme se těmhle autům smáli, vypadala jako trapné napodobeniny Rolls-Royců říznuté duchem komunistických limuzín dávno minulých dekád. Nyní humor přechází i samotný Rolls-Royce. Prodeje těchto vozů míří jen vzhůru a jejich interiéry jsou prý ještě kvalitnější.
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Čínské Rolls-Roycy už prodejně válcují originály v poměru 2:1. A není to cenou, jsou kolikrát ještě dražší
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Ještě před pár roky jsme se těmhle autům smáli, vypadala jako trapné napodobeniny Rolls-Royců říznuté duchem komunistických limuzín dávno minulých dekád. Nyní humor přechází i samotný Rolls-Royce. Prodeje těchto vozů míří jen vzhůru a jejich interiéry jsou prý ještě kvalitnější.
Čínská automobilka Hongqi byla po dlouhou dobu něčím stylu toho, co svého času představovala ruská Volha. Tedy značkou, za jejíž volant se běžní lidé nedostali. Číňané zašli ještě o kus dál, takže její auta byla určena jen členům vládnoucí komunistické strany, přičemž i jejich řidiči potřebovali speciální prověrku a školení. Nikoli však proto, že by značka Hongqi stavěla na raketových technologiích, v tomto ohledu byla dlouho za průměrem branže. Nicméně šlo o symbol strany, ostatně její jméno lze doslova přeložit jako „Rudá zástava“.
V poslední dekádě se ale strategie Hongqi zásadně změnila. Její vozy začaly být dostupné pro širokou veřejnost, navíc nejen tu čínskou. A protože by jinak stěží prosperovala, došlo také k rozšíření jejího portfolia. Vedle té vůbec nejvyšší ligy tak Číňané aktuálně operují i v luxusním a prémiovém segmentu. Od roku 2023 pak své produkty tlačí ve třech hlavních liniích, kdy tou první jsou úsporná spalovací auta, druhou pak elektrická a tou třetí... Slunečnice.
Hongqi totiž před třemi lety představilo novou divizi Golden Sunflower, která se specializuje pouze na vrcholné produkty firmy. Její vlajkovou lodí je šestimetrová limuzína Guoli, která v nabídce nahradila předchozí provedení L5. To bylo o půl metru kratší, na první pohled to však není poznat, byť debut obou verzí dělí devět let. Dáno je to ovšem tím, že designové oddělení značky se inspirovalo komunistickými limuzínami ze 60. let minulého století. Nově však lze zvolit už jen motor V8, zatímco dříve byl k mání i V12.
Pohonné ústrojí a s ním související dynamika ovšem nikdy nepatřily mezi priority čínské klientely. Ta, která přitom nakupuje v nejvyšším segmentu, klade důraz hlavně na národní tradice. A to je důvod, proč Hongqi začalo v Číně překonávat i skutečný Rolls-Royce. Celosvětově je pak na tom tak dobře, že by Britům nepomohlo, ani kdyby se spojili s Bentley či Maybachem. Loni totiž automobilka prodala 460 063 aut, přičemž předchozí období Číňané překonali už sedmý rok v řadě, znovu o víc než 10 procent.
Z této porce na divizi Golden Sunflower připadlo 1 404 registrací, a protože Hongqi zatím u vrcholných aut nepřikročilo k oficiálnímu vývozu, všechna auta skončila v Číně. Rolls-Royce nicméně loni prodal v Říši středu jen zhruba 700 vozů, jak vypočítává Nikkei. Hongqi jej tak i se svými nejluxusnějšími modely poráží poměrem 2:1, stěží přitom obstojí argument o možná nižší ceně čínské konkurence - Guoli začíná na 22 milionech korun v přepočtu. A horní cenová hranice skoro neexistuje.
Tento stav navíc nemusí zavládnou jen na jednom světovém trhu. „Rudá zástava“ totiž hodlá se svou „Slunečnicí” expandovat i do zahraničí, přičemž vedle Ruska má na mušce třeba i Střední východ. Nemalé šance na úspěch má jak u oligarchů, tak u šejků, neboť hlavně uvnitř nabízí úroveň zpracování, detailů a doplňků, jaká nezná mezí. Třeba jen dekory na palubní desce se nanášejí ručně a lak má 28 vrstev. Zapotřebí jsou tak stovky hodin lidské práce, které navíc přicházejí po náročném sestavování ornamentů ze dřeva či perleti.
A to je jenom palubka, dalších zhruba 600 hodin stráví dva řemeslníci vyšíváním ornamentů na opěradla sedadel. A pokud si budete přát strop s ozdobným reliéfem, může jen na něj padnout 1 600 člověkohodin. Jde totiž o obrovskou výšivku (takže výšivu?), která je vyvedena stovkami různobarevných nití, jež jsou tenčí než lidský vlas. Optickým vláknem protkaný strop Rolls-Royce tak rázem vypadá jako druhá cenová. Číňané tak nyní tvrdí, že nabízí ještě kvalitnější interiéry než sám Rolls, kdo by to ještě pár let zpátky očekával...
Hongqi Guoli je čínským automobilovým vrcholem, přičemž v základu startuje na přibližně 22 milionech korun, nejde tedy o levné zboží. A pokud dáte průchod své fantazii, připravte si klidně dvojnásobek. Foto: Hongqi
Zdroj: Nikkei
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