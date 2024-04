Čínský stylový kombík konkurující Porsche a Ferrari předčasně odhalil únik, na Evropany si vyšlápne s 965 koňmi před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Automobilka už na něj láká, na oficiální premiéru ale přesto čekat nemusíme. Díky úniku registračních dokumentů známe předem podobu, rozměry, i část technických dat novinky zvané Z9 GT.

Před pár dny jsme vám mohli poprvé ukázat, troufalého čínského soka Porsche a Ferrari. Může se zdát, že to je od začátku marný pokus se prosadit, Číňanům ale od začátku pomáhá Mercedes. Třícípá hvězda totiž v roce 2010 uzavřela partnerství s automobilkou BYD, díky čemuž vznikla nová značka Denza. Ta se zpočátku spíše trápila a úspěch zaznamenala až poté, co Němci svůj podíl ve firmě snížili jen na 10 procent. To už je ale zapomenuto a do budoucna má tento výrobce opravdu velké ambice.

Novinka zvaná Z9 GT je jejich ztělesněním. Oficiálně se tento stylový kombík zatím ukázal pouze s krycí fólií, Denza nicméně jako všichni čínští výrobci musí při žádosti o homologaci zasílat ničím nekamuflované fotografie a pár parametrů na tamní ministerstvo průmyslu a obchodu (MIIT). A právě díky úniku z jeho databáze si můžeme o nové Denze říci skoro vše důležité ještě před jejím oficiálním odhalením.

Co tedy víme? Začít můžeme u rozměrů, z nichž vyplývá, že Z9 GT rozhodně není pouhou nákupní taškou do města. Na délku shooting brake měří 5 180 milimetrů, na šířku 1 990 mm, na výšku 1 500 mm a v případě rozvoru 3 125 mm. Standardně disponuje jak zadním křídlem, tak hlavně panoramatickou střechou. A rovněž třemi elektromotory, z nichž přední disponuje 312 koňmi a každý ze zadních 326 koňmi. Celkově pak soustava nabízí 965 koní.

Jakkoli jde o nemalý výkon, nízká není ani hmotnost - ta i přes rozsáhlé použití karbonových panelů vystoupala na krutých 2 875 kg. Navzdory tomu by se ale vůz měl na stovku dostat pod tři sekundy, byť nic konkrétního ze záznamů MIIT zatím nevyplynulo. Denza ostatně zatím ani neupřesnila, jakou kapacitu baterie od BYDu mají a jak daleko lze s nimi na jedno dobití dojet. Nejvyšší rychlost nicméně činí 240 km/h, Z9 GT má přitom díky LiDARu zvládat i autonomní jízdu.

Dostupné informace nám tím končí, na premiéru vozu nejspíše dojde během několika málo dnů na autosalonu v Pekingu. Příští rok je pak vyhrazen příchodu elektrického stylového kombíku do Evropy. Automobilka navíc předpokládá, že nabídka se časem rozroste také o spřízněný sedan. Za každou z karosářských variant si pak bude stoprocentně účtovat méně, než na kolik vyjdou Porsche Panamera či Ferrari GTC4Lusso, které Číňani používali při vývoji.

Lze už jen zmínit, že u svých předchozích modelů Denza užívala nálepku „Styled by Mercedes“, která potvrzovala zapojení třícípé hvězdy do vývoje. Němci se nicméně soustředili na vzhled a kvality interiéru, zatímco Číňané se postarali o techniku. Zda i Z9 GT takové označení dostane, uvidíme až při oficiální premiéře.

Z9 GT vypadá zajímavě, do vínku stylový kombík dostal nejen typický střešní spoiler, ale také netradiční druhý na víku zavazadelníku. Obojí má být standardem, stejně jako panoramatické střešní okno či tři elektromotory s 965 koňmi. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: Autohome China

Petr Prokopec

