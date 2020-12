Čínské SUV, které by v ČR těžko bodovalo už kvůli svému jménu, odrazuje i cenou před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dongfeng

Nová auta čínských značek obvykle dokážou zaujmout tím, že nabízí zajímavý poměr výkonu a ceny, tohle je ale elektrické, a tak ani nemůže být levné. Navíc se jmenuje Seres 3.

Čínské automobilky si musí být vědomy toho, že pokud mají prorazit v Evropě, musí své vozy nabízet za ceny blízké těm, které za ně účtují v jejich domovině. Řada z nich tímto směrem míří a zejména v Rusku stále nabývají na významu. Nová značka Seres, jejíž název bude zejména v Česku a na Slovensku budit rozpaky, se toho ale nedrží. Rozhodla se dobýt země Evropské unie, v Nizozemsku ale prodej rozjíždí se vskutku sebevědomou základní cenou 37 995 Eur (bezmála 1 milion Kč), za které lze pořídit model Seres 3. Tím se ovšem Číňané dostali do teritoria zavedených výrobců, vůči nimž již veškeré předsudky padly.

V tomto ohledu si můžeme pořídit zejména na vrcholné provedení Kie e-Niro, které počítá s bateriemi o kapacitě 64 kWh, udávaným dojezdem 455 kilometrů a elektromotorem naladěným na 204 koní. V zemi tulipánů vás přitom takový model vyjde na 38 995 Eur (1 025 000 Kč), ve srovnání s novým čínským konkurentem je tak asi jen o 27 tisíc Kč dražší. Ovšem zároveň také ve všech ohledech lepší, neboť Seres 3 počítá s bateriemi o kapacitě 52 kWh. Na základě stejného cyklu WLTP tedy na jedno nabití dokáže ujet pouze 320 km.

Číňané se pak Korejcům nemohou rovnat ani dynamikou, neboť jejich elektromotor produkuje pouze 163 koní. Ke zrychlení na stovku tak potřebuje 8,9 sekundy, zatímco maximálka činí 155 km/h. Kia je ovšem spojena se 7,8sekundovou akcelerací a nejvyšší rychlostí 167 km/h. Seres tak ve výsledku vlastně může zaujmout pouze vzhledově, nicméně design je ryze subjektivní záležitostí. Zatímco někomu se tedy agresivnější tvary mohou líbit, jiný může hlavně nad prolisy nad zadním kole ohrnovat nos.

Ve výsledku tedy nečekáme, že by tohle čínské SUV udělalo díru do Evropy, jakkoliv vybavené je opravdu slušně. Standardně lze totiž počítat s 18palcovými koly, panoramatickou střechou, parkovacími senzory či tempomatem. Mimo to uvnitř nechybí klimatizace, elektricky stavitelná a vyhřívaná přední sedadla či kožené čalounění. Opomenout pak nesmíme ani 10,25palcovou obrazovku multimédií či plejádu bezpečnostních systémů v čele s autonomními brzdami a monitoringem jízdních pruhů.

Čínská automobilka pak ještě dodává, že pracuje na tažném zařízení, které se u elektromobilů příliš často neobjevuje. Snad jen díky tomu by tedy Seres 3 mohl pár zákazníků oslovit, zvláště pak v Nizozemsku. Nicméně pokud značka nepůjde s cenou razantně dolů, nevěříme v úspěch ani tohoto modelu, ani dražších typů Seres 5 a Seres 7, které mají dorazit později.

Seres 3 (na části fotek je Dongfeng Fengon E3, úplně stejný vůz s jiným logem) bude v Nizozemsku k mání od zhruba milionu korun. Čínské elektrické SUV je tak jen o trochu levnější než schopnější Kia e-Niro. Foto: Seres/Dongfeng

Zdroj: Seres

Petr Prokopec