Čínské SUV podobné Lamborghini míří do Evropy, za cenu Dacie má i školačku uvnitř před 5 hodinami | Petr Prokopec

Italské SUV za miliony připomíná jen stylem, techniky mu samozřejmě nesahá ani po kotníky. I tak by při své ceně mohla být novinka značky Bestune zajímavou volbou.

Ruský trh s novými auty se po pádu rublu a příchodu koronavirové krize potácí v problémech, pro čínské výrobce ale pořád představuje zajímavé nové odbytiště. Čínské značky jako Haval nebo Geely si loni polepšily stovky procent a třeba Changan o 86. Není tedy překvapivé, že i nyní Číňané hovoří o modelech, které chtějí nabídnout v Evropě skrze Rusko. A stejně tak není podivné, že jde povětšinou o SUV, neboť ty jsou na koni i v těchto končinách.

Od letoška tak zkusí ruské publikum oslovit i SUV Bestune T77, který jsme si mohli poprvé představit již loni. Dnes tak jen připomeneme, že 4 525 milimetrů dlouhé SUV je na pomezí mezi Škodami Karoq a Kodiaq. Vzhledem připomíná hlavně Lamborghini Urus podobně jako Škody Vision iV, což byl od tvůrců, tedy koncernu FAW, jistě záměr. Motoricky jej však od italského vzoru dělí obří propast, neboť pouze přední kola roztáčí jedna-dvojka naladěná na 143 koní a 204 Nm točivého momentu.

Je tedy jasné, že navzdory agresivnímu vzhledu nelze počítat s oslňující jízdní dynamikou. Ta ale nejspíše již v zadání nebyla, místo toho se Číňané snažili o co nejnižší cenu. Ta je skutečností, neboť Bestune T77 ve své domovině startuje na pouhých 89 900 yuanech, tedy na přibližně 315 tisících Kč. To je na 4,5metrové SUV velká láce, jež dává zapomenout i na nezajímavý výkon.

Cena pro Rusku vzhledem k volatilitě kursů prozatím není známa, víme však, že Bestune T77 se tam bude prodávat pod označením X60. To není až tak překvapivé, neboť nový obchodní název mnohem lépe připomíná SUV, zatímco ten původní spíše snese srovnání s jedním americkým tankem. Taková asociace by na Rusy jistě nezabrala, a to přes výbavu, která se skrývá uvnitř.

Bestune T77 je totiž jako první vůz na světě osazen holografickým elektronickým asistentem. Ten dostal podobu školačky, jakkoliv si můžete zvolit i školáka či robota. Pro každou postavu je k dispozici pětice podob, všechny ale dělají totéž - tedy ovládají 43 funkcí, mezi které patří zvedání telefonů či hledání radiostanice. Řídí ale i funkce světlometů, stěračů a klimatizace. Škoda tedy vlastně jen oné jedna-dvojky, bez ní by ale zkrátka cena nebyla tak nízko.

Bestune T77 míří pod názvem X60 na ruský trh, i s asistentem v podobě školačky v interiéru bude stát pakatel, jak je u čínských novinek zvykem

Zdroj: FAW

