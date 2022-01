Čínské SUV prý levně nabízející luxus drahých značek dorazilo do Evropy s pozoruhodným jménem před 3 hodinami | Petr Miler

Jména čínských aut je někdy těžké vyslovit, tady to ale člověku půjde docela snadno. Číňané se totiž vyloženě snažili, aby nové označení šlo Evropanům přes ústa, celé jej lze přečíst jako známou africkou horu - Kilimandžáro.

„Prostě máš touhu se mnou jít až pro Geely Monjaro...” mohl by zpívat jeden český bard po vzoru své slavné písně v reklamě automobilky Geely, kdyby byl ještě mezi živými. A nejde zase o takovou nadsázku, jak se může zdát - do evropského prodeje skutečné míří takto pojmenovaný vůz a že obě slova přečtená dohromady evokují horu Kilimandžáro není náhoda. Číňané sami říkají, že upustili od jména Geely Xing Yue L i původního mezinárodního označení KX11, aby nabídli v Evropě vůz, jehož jméno tu lidé snadno vysloví.

Přes pozoruhodné označení jde ale o stále stejný vůz, který v Číně znají pod výše zmíněným jménem Geely Xing Yue L. Jeho výslovným cílem je nabídnout možnosti SUV drahých značek jako BMW nebo Mercedes-Benz za cenu těch obyčejných. A při pohledu na něj a jeho parametry - ty cenové nevyjímaje - je třeba jej brát vážněji, než se na první pohled může zdát.

Geely totiž vůz postavilo na platformě CMA jím ovládaného Volva a používá i další jeho techniku. Vůz sází jen na motory 2,0 turbo - ve slabší konfiguraci se 160 kW (218 koní), 235 Nm, pohonem předních kol a 7stupňovým dvouspojkovým automatem, v silnější pak s výkonem 175 kW (238 koní) výkonu, 350 Nm točivého momentu, pohonem 4x4 a 8stupňovým automatem s hydrodynamickým měničem. Později se k němu má přidat i hybridní verze se spalovacím motorem 1,5 turbo a elektromotorem o celkovém výkonu 190 kW (258 koní), kdy ten elektrický by měl pohánět jen zadní osu.

Vzhledem k tomu, že jde o středně velké SUV rozměrově blízké Škodě Kodiaq (d x š x v: 4 770 mm x 1 895 mm x 1 689 mm, rozvor 2 845 mm), svědčí zmiňované výkony o tom, že Monjaro skutečně míří mezi prémiovky. Dosvědčuje to nakonec i docela noblesně pojatá kabina, v níž je celá palubní deska pokryta trojicí na sebe přímo navazujících displejů. Jeden slouží jako přístrojovka, druhý jako výstup infortainmentu spíše pro řidiče, třetí je pak výstupem zábavního systému jen pro spolujezdce, který také jen pro něj bude viditelný za jízdy.

Výbava je jako obvykle bohatá, už v základu najdeme věci jako elektrické ovládání všeho potřebného, a to prosím včetně sedadel, automatickou klimatizaci, infotainment s řadou displejů a připojením k internetu, bezklíčový vstup a start, panoramatickou střechu, LED světla a kompletní bezpečnostní výbavu včetně zadního parkovacího senzoru. To si pak dovedete představit, co nabídnou vyšší verze - vrchol disponuje v podstatě vším, co si lze v moderním autě prémiové značky představit.

Přes zmíněnou velikost, techniku i výbavu, parametry u nás definující jen auta v milionových vodách, ale Číňané trvají na odhodlání nabízet tento vůz za statisíce. V základu tak Monjaro stojí v Číně jen 137 200 yuanů, asi 463 tisíc Kč a i vrcholná verze s kompletní výbavou a 238 koňmi s pohonem 4x4 přijde na 185 200 CNY, tedy asi 624 tisíc. Za to pořád zdaleka - ale zdaleka - nekoupíte ani základní Kodiaq, na ten je třeba o 200 tisíc víc.

Na ceny v nám bližších odbytištích je zatím brzy, vůz vstoupí do prodeje až v polovině roku 2022, neznáme tedy ani přesnou nabídku motorů. Pokud by se ale Geely Monjaro drželo cenově klidně o třetinu nad čínskými cenami, bude to pořád velmi výhodná nabídka.

Geely Monjaro se zatím ukázalo na jediné fotce - u Kilimandžára. Foto: Geely



Jako Geely Xing Yue L je ale k mání v Číně a podle automobilky je pokusem konkurovat středně velkým SUV od BMW či Mercedesu za cenu mainstreamových modelů. V Číně je k mání velmi výhodně, v polovině roku se má objevit v prodeji i v Evropě, konkrétně v Rusku. Foto: Geely

