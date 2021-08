Čínské SUV s technikou jak ušitou pro EU už se prodává v Evropě, jeho ceny zaskočí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Číňané se svými auty míří do Evropy už dlouho, ještě nikdy se ale nezdáli být připraveni vtrhnout do EU, jako nyní. Také se ovšem ještě nikdy nestalo, aby podobné auto prodávali tak draho.

Obvyklou výhodou čínských výrobků je jejich nízká cena, už ani na to ale není spoleh. Ukazují to ceny faceliftovaného Geely Atlas Pro, jehož předchozí inkarnace čínského SUV byla po léta vůbec nejprodávanějším čínským vozem v Evropě a i letos patří na ruském trhu mezi pět nejúspěšnějších. Za tím ovšem více než co jiného stojí právě nízká cena, která dnes startuje na 1 401 990 rublech (cca 412 tisíc Kč). Za to jste dostali konkurenta Škody Kodiaq, jenž disponoval vcelku pohledným zevnějškem i relativně schopnými motory. Škodovka je přitom více jak dvakrát dražší a více minimálně papírově nenabízí, to spíše naopak.

V zmíněných ohledech faceliftovaná verze zachází ještě dále. Vzhled lze brát za přitažlivý, pod přední kapotou navíc odvádí svou práci přeplňovaný 1,5litrový motor od Volva. Ten byl naladěn na 177 koní, což není málo. Pomocnou ruku mu navíc podává 48voltový mild-hybridní systém, který slouží spíše ke snížení spotřeby a vůz jasně připravuje na prodej v zemích EU. Paket pak uzavírá sedmistupňový automat a pohon všech kol. Za techniku se Geely opravdu stydět nemusí.

Také už ale zdaleka není tak levný. Atlas Pro dnes fakticky vstoupil do prodeje v Rusku a startuje na 2 119 990 RUB (623 tisíc Kč), což už není taková láce. Zmíněný Kodiaq je sice ještě o dost výše, neboť si na něj musíte připravit minimálně 799 900 Kč, rozdíl však již není takový, jako dříve. Geely pořád představuje dobrý poměr ceny a hodnoty, samotnou cenou ale zaskočí, už není tak oslnivě výhodné.

Ani s nižší úrovní výbavy zvanou Flagship to skutečně není žádný holobyt, neboť počítat lze s 18palcovými litými koly, diodami na obou koncích vozu, elektricky ovládaným křeslem řidiče, klimatizací či ambientním osvětlením umožňujícím volbu ze 42 barev. Otázkou však je, zda to bude stačit, což platí i u stupně Flagship+, který za 2 184 990 RUB (643 tisíc Kč) přihazuje panoramatickou střechu či specifická stínidla a anténu v podobě žraločí ploutve.

Bude tedy zajímavé sledovat, jaký zájem bude o vůz nyní. Člověk přitom musí zavzpomínat na korejský útok, jenž byl taktéž veden s pomocí nízkých cen. Ten ovšem vyšel na jedničku, neboť Hyundai a Kia začaly zdražovat až v poslední době, a to již jako zavedené značky. Číňané tak činí už ve chvíli, kdy teprve míří vzhůru a snad většina lidí o koupi jejich aut odmítá byť jen přemýšlet.

Geely Atlas Pro vypadá po faceliftu ještě lépe a k mání je i s renomovanou technikou i bohatou výbavou. Ovšem v Rusku startuje na 623 tisících Kč, to už není vyslovená láce. Foto: Geely

Zdroj: Auto.Mail.ru

Petr Prokopec