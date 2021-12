Čínské SUV s technikou Volva v Evropě neobvykle zlevnilo. A s novým rokem bude ještě levnější před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Automobilky v poslední době jen zdražují, a to velmi razantně - desítky procent za rok nejsou nic neobvyklého. Číňané ale umí i v tuto chvíli mířit opačným směrem a plánují t také do budoucna.

Obvyklou výhodou čínských výrobků je jejich nízká cena a auta nebývají výjimkou. Zákazníci mimo Čínu na ně často hledí skrz prsty, rádi se ale nechají zlákat, když vidí, že za auto technicky srovnatelné se „západní” produkcí dají snadno o desítky procent méně. V případě faceliftovaného Geely Atlas Pro ale největší čínská automobilka vytáhla do Evropy poněkud sebevědoměji.

Je třeba říci, že na první pohled právem. Její vzhled lze považovat za přitažlivý, pod přední kapotou navíc odvádí svou práci přeplňovaný 1,5litrový motor od Volva. Ten byl naladěn na 177 koní, což není málo. Pomocnou ruku mu navíc podává 48voltový mild-hybridní systém, který slouží spíše ke snížení spotřeby a vůz jasně připravuje na prodej v zemích EU. Paket pak uzavírá sedmistupňový automat a pohon všech kol. Za techniku se Geely opravdu stydět nemusí.

Také ale nebyl a není vyloženě levný. Atlas Pro napoprvé vstoupil do prodeje v Rusku s cenou od 2 119 990 RUB, tedy asi 645 tisíc Kč. Coby soupeř Škody Kodiaq pořád stále citelně méně než modely tradičních značek, už to ale nebylo tak markantní jako dříve. Zřejmě právě kvůli tomu nebyla odezva zákazníků bůhvíjaká, a tak se Číňané rozhodli ceny snížit.

Nyní je tak Atlas Pro k mání od 2 064 990 RUB, tedy asi 628 tisíc Kč, což jistě není vyloveně dramatická změna. Je ale třeba si uvědomit, že se odehrála v rozmezí tří měsíců, kdy konkurenti jen zdražovali, zdražovali a zdražovali. I držet stálé ceny je dnes nevídané, zamířit opačným směrem je velmi raritní.

Například zmíněný Kodiaq za stejnou dobu zdražil o 5,5 % - vážně tak moc za vážně tak krátkou chvíli -, a tak dnes přijde nejméně na 864 tisíc Kč. S motorem 1,5 o 150 koních, předním pohonem, manuálem a minimální výbavou Ambition. Atlas Pro je jinde a už v základu nabízí 18palcová litá kola, diody na obou koncích vozu, elektricky ovládané sedadlo řidiče, klimatizací či ambientní osvětlení umožňující volbu ze 42 barev.

Číňané navíc aktuálně avizují, že začátkem roku přijdou se sice nadále vybavenou, ale technicky skromnější variantou s pohonem předních kol a jednodušším automatem s hydrodynamickým měničem. To ceny jistě poletí o další stovky tisíc rublů dolů. Jistě, nad koupí takového „Číňana” už musí člověk více přemýšlet, přesto je zjevné, že automobilky z nejlidnatější země světa nehodlají ponechat nic náhodě a ceny nenechají utéci do sfér, kde by s nimi nebyly konkurenceschopné. Geely Atlas Pro se přitom přesně v tomto provedení má začít prodávat i v zemích EU.

Geely Atlas Pro vypadá po faceliftu ještě lépe a k mání je i s renomovanou technikou a bohatou výbavou. Nestojí od začátku vyloženě málo, i v této době ale zlevňuje. A od začátku roku dále zlevní. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Prokopec

