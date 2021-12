Čínské SUV velikosti Škody Kodiaq za 250 tisíc je velký hit, za svou cenu nabízí neuvěřitelně mnoho před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Číňané stále umí přijít s auty, která za neuvěřitelnou cenu nabízí neuvěřitelné věci a toto je jeden z takových případů. Docela moderně vyhlížející a velký vůz se slušnou technikou stojí zlomek cen srovnatelných Evropanů.

Autům značky Baojun, za kterou stojí americko-čínské konsorcium SAIC-GM-Wuling, jsme se v minulosti věnovali už několikrát. Této značce nejsou cizí ani velmi levná auta, však loni jsme si posvítili třeba na inovované kombi 310 Wagon, které nabízí vskutku kouzelné parametry - na jedné straně je to až 1 460 litrů velký zavazadelník, na druhé pak cena ani ne 140 tisíc korun.

Kombíky dnes už ovšem nejsou úplně „in”, třebaže své příznivce stále neztratily. Číňané nicméně umí hodně za málo nabízet i v nejsledovanějším segmentu SUV, kde jejich nabídka začíná modelem zvaným prostě 510. Je to něco mezi Škodami Kamiq a Karoq, takže relativně malý model, k dispozici je ale asi od 190 tisíc Kč. O trochu výš se nachází typ 530, který je podstatně větší. Také v jeho případě ale můžeme hovořit o extrémně nízké ceně vzhledem k tomu, co všechno nabízí.

Tento vůz se ve své poslední modernizované podobě dostal na trh loni, teprve letos se mu ale dostává pozornosti, jakou si od začátku zaslouží. S délkou 4 695 mm, šířkou 1 835 mm, výškou 1 750 mm a rozvorem 2 750 mm je to v některých ohledech větší auto než Škoda Kodiaq, tedy na evropské poměry už dost velké SUV schopné bez potíží ubytovat až 7 osob. Velikost a láci dává částečně najevo vzhledem, který trochu evokuje MPV, designem ale celkově neurazí. Oproti dřívějšímu provedení pracuje s upravenými nárazníky, jinou masku chladiče a novou nabídkou litých kol. Nebudeme říkat, že je to nějaký krasavec, ale podívejte se na výsledek sami - podle nás vzhledem neurazí.

Více se změnilo uvnitř. V kabině došlo na přidání zvukové izolace na řadě míst, vůz má tlustší skla a upravený ventilační systém, a tak má nyní působit komfortnějším dojmem. O to se stará i široká paleta výbavových prvků, ve které najdeme mj. automatickou klimatizaci, tempomat, bezklíčové odemykání a startování, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka či 10,4palcový centrální displej, který je spojený s multimediálním systémem a zpětnou kamerou. Většina těchto prvků je navíc k dispozici nejpozději od druhé nejnižšího stupně výbavy, ve vyšších jsou standardem dokonce i věci jako kožené čalounění, elektricky ovládaná sedadla, výše se přidává i rozměrné panoramatické okno... Je toho opravdu hodně, nic, co by připomínalo specifikace třeba Dacie.

V případě techniky lze počítat jen s motorem 1,5 turbo, který dává 108 kW (147 koní) a 250 Nm a může být spojen jak s šestistupňovým manuálem, tak automatem CVT s osmi virtuálními stupni. Onen automat lze ovládat pomocí tradičního voliče na středové konzoli včetně manuální volby virtuálních rychlostních stupňů. S hmotností od 1 465 kg tento vůz špatně nepojede, třebaže z technických parametrů známe jen kombinovanou spotřebu 6,7 l benzinu na 100 km. Pohon kol je pochopitelně jen přední, na 4x4 jsme cenově příliš nízko.

Právě ceny jsou ale na tomto autě nejpoutavější, neboť v případě varianty s manuální převodovkou startují na pouhých 70 800 yuanech, tedy asi 250 tisících Kč. To je neskutečná cena, uvážíme-li, co za ni dostanete za auto. A příliš neroste ani s vyššími nároky - sedmimístná verze stojí jen o 1 000 CNY (3 500 Kč) více, za automat se připlácí 9 000 CNY a i když sáhnete po maximálně vybaveném sedmimístném provedení, jste na 92 800 CNY, tedy asi 328 tisících Kč. Jinými slovy, i nejnabušenější Baojun 530 pro 7 se vším všudy včetně panoramatického okna je levnější než u nás úplně nejlevnější Škoda Fabia se základní výbavou a tříválcovým motorem 1,0 bez turba s 80 koňmi.

Není tedy divu, že tohle auto se prodává velmi dobře a v posledních dvou měsících s 14 597 a 16 763 dodanými auty atakuje historické rekordy - jde o nejprodávanější Baojun a momentálně 23. nejprodávanější auto v Číně celkově. Nepochybujeme, že o podobné zboží by byl zájem i tady, opravdu levným čínským autům je ale Evropa zapovězena, před místními regulacemi EU by stěží obstála.

Čínské SUV velikosti Kodiaqu v sedmimístném provedení s motorem 1,5 turbo a maximální výbavou stojí méně než úplně oholená Škoda Fabia. Dobrým prodejním výsledkům se pak nelze divit. Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Zdroj: SAIC-GM-Wuling Automobile, CAAM

Petr Miler

