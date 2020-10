Čínský soupeř Škody Kodiaq zkouší prorazit i v zemích EU, stojí o statisíce míň před 4 hodinami | Petr Prokopec

Chcete velké SUV se sedmi místy uvnitř? Není problém, třeba Škoda vám za 717 tisíc udělá pomyšlení základním Kodiaqem. Vybavené DFSK Glory startuje níž i s třetí řadou sedadel, na velký hit to ale zatím nevypadá.

Nová vlna čínských aut již nepřipomíná pojízdné rakve, jejichž kabinu plní odér zapáchajícího lepidla. Místo toho tu máme vcelku konkurenceschopné vozy, které byly vyvíjené podle evropských standardů. Takovým autem se snaží být i SUV zvané Glory 580, za kterým stojí značka DFSK. Ta vznikla jako společný podnik automobilek DFSK a Chongqing Sokon Industry Group a své SUV postupně nabízí v dalších a dalších zemích Evropské unie.

K mání je v Německu, Velké Británii nebo Španělsku, a to s cenami od 22 947 Eur (cca 620 tisíc Kč). Nezní to jako nabídka snů, přesto je třeba dodat, že i tak Glory 580 patří mezi nejlevnější sedmimístná SUV, která lze dnes v Evropě koupit a když vezmeme v úvahu, co vše nabízí, poměr výkon/cena je opravdu slušný. Přesto si nejsme jisti, zda tohle auto má šanci bodovat.

Glory 580 je k mání prozatím v jediné specifikaci, která počítá krom veškeré nezbytné výbavy také s 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem o výkonu 145 koní mířícím na přední nápravu skrze automatickou převodovku CVT. Podle výrobce byste s touto kombinací měli být schopni při poklidné jízdě dosáhnou průměrné spotřeby 9,8 litru benzinu na 100 km, což na evropské poměry není žádná sláva.

Čínské SUV, které by mělo být čímsi jako Dacií působící v segmentech, kam se rumunská značka nepouští, ale i tak má čím zaujmout. Je to hlavně zmíněná výbava, která krom nezbytností typu airbagy a bezpečnostní asistenty všeho druhu počítá mimo jiné také s alarmem, parkovacím asistentem s kamerou, bezklíčovým vstupem a startem, automaticky stmívacími zrcátky, alu koly, LED světlomety, vícezónovou klimatizací, koženým čalouněním nebo panoramatickýcm oknem. Zkrátka vším - připlatit se nedá ani za lepší barvu (všechny metalízy jsou v ceně) a jedinými dvěma příplatky jsou prodloužená záruka a tažné zařízení.

Kdybychom takto srovnali výbavu Kodiaqu - nebo čehokoli podobného - jsme o statisíce jinde, přesto se nezdá, že by DFSK bodovalo. Zjistit, kolik aut se prodalo ve kterékoli ze zemí, kde značka působí, není jednoduché. Např. statistiky německého KFB jej vůbec nezmiňují, podle 93 nových a ojetých aut nabízených na Mobile.de lze ale usuzovat, že tohle auto si nějaké zákazníky našlo. Mimochodem, jako roční ojetina je k mání od 440 tisíc Kč.

Výrobce na každý pád hýří optimismem - podle něj jde jen o první vlaštovku, na jejíž úspěch mají navázat hned tři další modely včetně jednoho plně elektrického. I proto chtějí Číňané souběžně se zahájením prodeje vybudovat i „malou profesionální síť respektovaných dealerů“. DFSK budeme bedlivě sledovat, přičemž nyní už jen dodáme, že Glory 580 je 4 680 milimetrů dlouhý, 1 845 mm široký a 1 715 mm vysoký, to jsou téměř totožné hodnoty jako u největší škodovky.

DFSK Glory 580 je k mání už na několika evropských tezích, nezdá se ale, že by výrazněji bodovalo. Je sice levnější než soupeři tradičních značek, ale ne o tolik. Foto: DFSK

