Čínské Xiaomi se svými levnými superauty boduje přesně tam, kde Apple selhal. Koupit už se dají i v Evropě

/ Foto: Xiaomi

Roky se mluvilo o tom, že trh s auty rozčísne americký Apple, nakonec je to ale jeho čínský konkurent, který zvládá přesně toto. A v expanzi dál už ho zjevně nic nezastaví.

Za poslední zhruba půlrok neuplynul snad jediný týden, kdy by se mně někde nezeptal na značku Xiaomi. Tu lidé v Evropě měli až do loňska zafixovanou jakožto výrobce mobilních telefonů, nově se však jedná také o začínající automobilku. A nadmíru úspěšnou, neboť třeba její prvotinu, elektrický sedan SU7, si ve vrcholné verzi Ultra závazně objednalo během pouhých 10 minut takřka sedm tisíc lidí. Člověk se tak nevyhnutelně musí začít ptát, co za tím stojí, neboť o podobný krok se po dlouhou dobu pokoušel Apple. Jenže po utracení stovek miliard korun se loni ukázalo, že to vzdal.

Na tuto otázku se pokusil odpovědět kolega Sam D. Smith z Carscoops. Ten zmiňuje, že ve své domovině Xiaomi platí za víc než výrobce mobilních telefonů. Záběr této společnosti je daleko širší, přičemž namátkou můžeme jmenovat třeba internetové služby, stejně jako chytrá světla, osvěžovače vzduchu nebo robotické vysavače. Vše je navíc propojeno, načež skrze obrazovku svého mobilu můžete uklidit byt, zatímco jste v práci. Firemní elektromobil je pak jen další částí puzzle.

Xiaomi si navíc dopředu zajistilo vše potřebné pro jeho výrobu. Má tedy smluvně podchycenou dodávku baterií od firem CATL a BYD, stejně jako od někdejší značky Beijing Auto Group převzalo továrnu, kde je SU7 vyráběno. Letos v létě technologický gigant otevře novou vlastní fabriku, kde bude vznikat druhý firemní model, SUV YU7. Ten připomíná Ferrari Purosangue, zatímco zmíněný sedan je pro změnu připodobněním Porsche Taycan, obojí se ale prodává resp. bude prodávat za ceny obyčejných Škod.

Zajímavé je, že o ceně se kolega příliš nezmiňuje, ovšem právě ta je největším hnacím motorem úspěchu Xiaomi. Za ní stojí jak ochota šéfa společnosti Lei Juna investovat do značky každoročně nemalé peníze, a to minimálně do konce dekády, tak politika čínské vlády. Ta totiž domácí výrobce v rámci elektromobility v nemalé míře podporuje, stejně jako jim podává pomocnou ruku při jejich expanzi do zahraničí. To spolu s unikátním dodavatelským řetězcem vytváří nepřekonatelnou výhodu.

Bude proto zajímavé sledovat, jak si Xiaomi povede i mimo svou domovinu. Přičemž aktuálně již jsou patrné první vlaštovky, neboť SU7 se objevuje nejen v Rusku nebo v Dubaji, ale dokonce i Bulharsku. Pochopitelně nejde o oficiální exportní verze, nýbrž o ty originální čínské vyvezené individuálně. Za jejich transfer na jiné trhy si ovšem někteří prostředníci říkají o nesmyslné peníze. Třeba ruští dealeři vám SU7 Ultra prodají za 10,5 až 12 milionů rublů, což je 2,73 až 3,12 milionu korun, zatímco v Číně stojí 529 900 CNY neboli 1,68 milionu Kč.

V Bulharsku se ale spokojí s 94 900 BGN, což je asi 1,2 milionu Kč, v Dubaji se začíná na 175 tisících dirhamech (1,09 milionu Kč). Jde o níže postavené verze Founders Edition či Max, které v Číně pořídíte pod 1 milion korun, ale i tak to nejsou opomenutelné nabídky. Jsme tedy zvědavi, co tu Xiaomi nabídne v momentě, kdy do světa vykročí oficiálně. Být evropskou automobilkou, asi bychom se báli.

Xiaomi SU7 se dá v Bulharsku nebo v Dubaji koupit za cenu jen lehce přes 1 milion korun. Už to nezní špatně, nabídka samotné automobilky tu bude jen zajímavější. Foto: Xiaomi

Zdroje: Carscoops, Auto Mail.ru, Mobile.bg

