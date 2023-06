Čínskému soupeři Škody Octavia nejde konkurovat, novinka MG pro západní trhy by v Evropě rozdrtila i Dacii včera | Petr Prokopec

Představte si, že za cenu 90koňového Sandera můžete mít o půl metru delší, navíc výkonnější a lépe vybavený vůz přímo konkurující Octavii. Sen? Ani ne, MG 5 pro západní trhy nabízí přesně to, zatím v Austrálii.

Na čínská auta řada lidí stále hledí s jistým despektem, ostatně podobně tomu bylo ještě před pár lety v případě Dacie. Jenže stačilo pár rozhodnutí Evropské unie a situace se dramaticky změnila. Však rumunská automobilka jen za první čtyři měsíce letošního roku prodala v Evropě 177 830 nových aut. To představuje nejen 42,5procentní posun oproti stejnému loňskému období, ale rovněž překonání Fiatu, Fordu či třeba Opelu. Úspěšnější než Dacia pak dokonce nebyli ani Korejci, jejichž tržní podíl začíná dokonce klesat.

V případě čínského MG už se bavíme o 59 634 vozech, což také není málo. Stejně jako 848 aut, která značka letos prodala v Česku. MG tak u nás patří dvacátá příčka v pořadí, ve kterém válcuje mimo jiné Cupru či Teslu. Úspěch Číňanů je o to zajímavější, když si uvědomíme, že se věnují i výrobě elektrických aut, jakkoli zrovna s těmi u nás moc nebodují (0,4 procenta podílu na celkových prodejích). I tak je aspoň nabízí za alespoň trochu konkurenceschopné ceny.

Je navíc prakticky jisté, že pokud MG v Evropě nabídne novinku pro západní trhy, s jakou nyní startuje v Austrálii, pak by problém začala mít i zmíněná Dacia. Na nejmenším kontinentu si totiž zákazníci mohou začít objednávat 4 675 milimetrů dlouhý sedan MG5, který se řadí mezi konkurenty Škody Octavia. Zatímco ta je v australských showroomech k dispozici od 40 990 AUD (cca 612 tisíc Kč) a v těch českých od 619 900 Kč, čínská novinka vychází na pouhých 24 990 AUD (asi 373 tisíc Kč).

Za tuto sumu lze počítat s atmosférickou jedna-pětkou, která na přední kola posílá skrze automat CVT 114 koní. To sice není zrovna závratný výkon, ovšem takové Sandero vám nenabídne ani to. Přitom jde o hatchback kratší o půl metru, který v případě přeplňovaného litrového tříválce produkuje 90 koní. I v případě rumunského vozu je pak sice možné sáhnout po CVT, nicméně v té chvíli již musíte zaplatit 385 900 Kč. MG5 je tedy opravdu nabídkou, které bude těžké konkurovat.

Číňané navíc nehodlají sázet pouze na atmosférickou verzi 1,5litrového benzinového čtyřválce, nýbrž i na tu přeplňovanou. U ní výkon narostl na 162 koní, jenž přenáší sedmistupňová dvouspojková převodovka. Toto ústrojí je k dispozici pouze s vyšší úrovní výbavy Essence, které počítá třeba se šesti reproduktory audio systému namísto základních čtyř, stejně jako s prosklenou střechou či kamerami monitorujícími okolí celého vozu. Cena v takovou chvíli činí pořád pěkných 28 990 AUD (asi 432 tisíc Kč).

I v plné palbě je tedy vůz levnější než prakticky veškerá konkurence. Australané tak vlastně mohou litovat pouze toho, že tamní zastoupení nebude na trh dovážet verzi Scorpio, která užívá tutéž přeplňovanou jedna-pětku, ovšem naladěnou na 184 koní. S tou je navíc spojen agresivnější bodykit či bohatší výbava. Ceny na čínském trhu jsou přitom jen o chlup vyšší než u verze bez sportovních doplňků. Ta je nicméně ve své domovině dodávána se 175 koňmi.

Zajímavé na celé věci je i odmítnutí kombíku MG5, a to kvůli elektrickému pohonu, pro který by se prý v Austrálii nenašlo dostatek zákazníků, a to přes relativně nízkou cenu. Začíná tak být vlastně až smutné, že jedinými realisty v oboru jsou dnes čínské automobilky, které se snaží prosadit s tím, co se skutečně dá prodat, a to i s pomocí nízkých cen. O to více by zavedené značky měly zpozornět, ty ale často před skutečností raději zavírají oči.

S délkou 4 675 mm je MG5 konkurencí Škody Octavia, v základu ale stojí v Austrálii jen 373 tisíc Kč. S ničím jiným než s enormním zájmem snad ani nelze počítat. Foto: MG Motor

