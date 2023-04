Čínský drtič Octavie míří do Evropy s novým jménem, s cenou od 220 tisíc se prodává 25krát líp než Škoda před 8 hodinami | Petr Miler

Je docela dobře možné, že to není tak vyspělé auto jako český bestseller, stojí-li ale škodovka několikanásobně víc, nemá šanci, i kdyby se rozkrájela. Podle toho vypadají prodeje těchto soků v Číně, nyní se o totéž automobilka Chery pokusí i v Evropě.

Škoda Octavia v posledních letech nemá zrovna na růžích ustláno. U nás i v celé Evropě přichází o zákazníky a loňský rok zakončila s jedním z nejhorších výsledků za celou svou novodobou existenci. Můžeme se dlouze bavit o tom, čím to vlastně je, Američané by ale řekli, že na konci dne jsou to jen čísla, která nelžou. A ta Octavii nemalují hezké vysvědčení.

Její úpadek je patrný hlavně na jejím kdysi klíčovém trhu v Číně, kde spadla až na úplné dno. Považte, že ještě před pár léty oslovovala Octavia jen za velkou zdí přes 171 tisíc lidí ročně, loni se musela spokojit s 9 347 prodanými vozy. To je obrovský propad a otázku: „Kam se všichni poděli?” nemusíme pokládat jen řečnicky, existuje na ni jednoduchá odpověď. Šli ke konkurenci.

Kde Škoda strádá, tam ostatní bodují. Jde i o značky, které známe hlavně díky SUV, neboť také ty pochopily, že trh kompaktních sedanů, liftbacků, hatchbacků a někdy dokonce i kombíků skýtá slušný potenciál. Tak se stalo, že značka Chery loni uvedla na trh svou zatím vrcholnou evoluci modelu Arrizo 5 zvaného Plus. A ta spolu s dalšími deriváty Octavii prodejně doslova drtí.

Tohle auto určitě nebude žádný čínský „šunt”, neboť vyhrálo v tamní studii počáteční kvality aut (IQS) společnosti J.D. Power mezi konvenčními auty. V případě verze Plus se jedná o 4 680 mm dlouhý, 1 825 mm široký a 1 490 mm vysoký vůz stojící na podvozku s rozvorem 2 670 mm. Jde jen o 9 mm kratší vůz než v případě Škody Octavia, rozvor se liší o 16 mm, to jsou zanedbatelné rozdíly. Máme tu tedy opravdu velký kompakt, který bez potíží zvládne ubytovat čtveřici dospělých a jejich zavazadla, třebaže jinak velmi objemný (570litrový) kufr nebude tak dobře využitelný jako u škodovky. Vůz je ostatně sedanem, nikoli liftbackem.

Také další specifikace jsou srovnatelné - základním motorem je jedna-pětka bez turba se 116 koňmi, alternativou přeplňovaná verze se 156 koňmi. Převodovky mohou být manuální nebo automatické (CVT), maximální rychlost v závislosti na verzi činí až 190 km/h, akceleraci Číňané neuvádí. Nečekejme žádný uragán, ale 1 280 resp. 1 321 kg (s motorem bez turba resp. s ním) vážící vůz se zmíněnými výkony vyloženě pomalý nebude, Octavia je citelně těžší.

Nejzajímavější je ale na čínských autech obvykle cena v kombinaci s výbavou. Základ tedy vyloženě „nabušený” není, i když kola z lehkých slitin, kožená sedadla a volant, infotainment s 10,25" displejem, klimatizaci, tempomat a spoustu bezpečnostních prvků dostanete i v něm. Přesto stojí skoro neuvěřitelných 69 990 jüanů, což je asi 220 tisíc Kč. A i pokud zvolíte plně vybavený vrchol se vším představitelným včetně navigace, neustále online palubního systému s cloudovým úložištěm, dálkového ovládání všeho i se startováním motoru přes mobil, adaptivního tempomatu, elektrických sedadel s vyhříváním i chlazením, 17" kol nebo panoramatického střešního okna, jste pořád na 92 900 CNY, tedy asi 292 tisících Kč. To je naší optikou skoro neuvěřitelná nabídka, podobné Octavie budou stát vždy několikanásobně víc, snadno třikrát.

Není tedy divu, že část jejích někdejších zákazníků míří právě tímto směrem. Loni se Arriza 5 prodalo v Číně 104 335 exemplářů, za poslední evidovaný letošní měsíc (únor) pak poměr prodejů obou modelů činí 4 639 vs. 185. Jsme tedy na více jak 25náosobku prodejů Octavie, to je zničující rozdíl. Číňané tak cítí šanci a škodovce a dalším značkám chtějí po krku i jinde. A další možnost se jim vyloženě nabízí.

Kvůli sankcím zavedeným po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu Škoda z Ruska postupně jen mizí, už etablované Chery tam naopak míří nahoru. Letos chce svoji pozici dále zlepšit a na tento trh přijde právě také s Arrizem 5 Plus. Protože jej ale považuje za jedno ze svých lepších aut, nabídne jej pod svou značkou Omoda a novým jménem S5. Přesně to Chery koncem tohoto týdne potvrdilo s tím, že homologaci pro vůz už má a s jeho prodejem začne do dvou měsíců.

Přesně specifikace a ceny zatím nejsou známy, očekávejme ale podobně výhodnou, třebaže jistě o něco dražší nabídku. Škoda dnes bude v Rusku pro Číňany snadné sousto, prakticky vyklidila pole, pokud se ale něco zásadního nezmění, s Omodou S5 se bude Octavie utkávat také jinde. Číňané říkají, ze nechtějí v Rusku skončit a se svými vozy chtějí usilovat o zákazníky z celé Evropy. I kdyby tento model stál v EU 400 tisíc, bude to pro jakéhokoli zavedeného výrobce hozená rukavice.

Chery Arrizo 5 Plus už jistojistě dorazí do Evropy jako Omoda S5. Je to velký kompakt typu Škody Octavia, který českého soupeře v Číně prodejně poráží poměrem více jak 25:1. Foto: Chery

