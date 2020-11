Číňané stvořili levné elektrické auto pro čtyři, za svou cenu toho nabízí opravdu hodně před 3 hodinami | Petr Prokopec

Dokáže pobrat až čtveřici cestujících, s nimiž má na jedno nabití urazit až 305 km. To nezní jako špatná kombinace parametrů při ceně startující na 240 tisících a ani praxe není nezajímavá.

Začíná být jasné, že čínské automobilky dříve nebo později vezmou Evropu útokem. Ten první útok sice neskončil zrovna úspěšně, ovšem i proto, že zde pro něj nebyla připravená půda. Asijští výrobci nemohli svým známějším a vyzrálejším soupeřům konkurovat ani kvalitou, ani bezpečností, natož pak pohonnými jednotkami. V elektrickém světě ale platí jiná měřítka a ještě větší roli v něm hraje cena, což je voda na čínský mlýn.

Není tomu dlouho, co jsme si mohli detailně představit nový Wuling Mini EV, za kterým mimo jiné stojí koncern General Motors. Tento vůz sice nabízí dojezd pouze 120 kilometrů, což opravdu není mnoho, nicméně na druhou stranu dokáže pobrat čtveřici cestujících či případně dva pasažéry a 741 litrů nákladu. Především ale startuje na pouhých 28 800 yuanech, tedy na pouhých sto tisících korunách. Na jeho kvalitách je ale tato suma znát až příliš, a tak mu některé chyby zkrátka nelze prominout.

Nyní si můžeme i s pomocí lidí z Fully Charged blíže představit nový Baojun E300. I za touto novinkou z části opět stojí koncern GM, a to znovu v holportu se značkami SAIC a Wuling. Tentokrát ale auto tak nízko s cenou nemíří, a tak toho nabízí o poznání více. K dispozici jsou rovnou dvě varianty, z nichž každá zvládá až 305 kilometrů na jedno nabití. Zatímco tedy Mini EV disponuje bateriemi o kapacitě 9,2 či 13,8 kWh, v tomto případě již mohou zákazníci počítat s velkorysejšími 31,9 kWh.

Stejně tak je možné počítat s lepším hnacím ústrojím, zadní kola totiž roztáčí elektromotor naladěný na 54 koní a 150 Nm točivého momentu. Nejvyšší jízda nicméně i tak končí na 100 km/h, zřejmě kvůli limitům elektrického ústrojí. Koncepce s pohonem zadních kol se prý stará zábavu za volantem, odkud je navíc skvělý výhled. Šasí je navíc ideálně vyvážené, zatímco manévrovatelnost je přímo excelentní. Interiér je pak sice strohý, ale také ergonomický a plně funkční.

Jak jsme přitom zmínili, Baojun nabízí dvě varianty E300 a E300Plus, přičemž testem prošla druhá zmíněná natažená z 2 625 na 2 894 milimetrů, která dokáže pohostit čtveřici pasažérů. I při plném osazení se přitom zvládá pohybovat, jakkoliv s ohledem na miniaturní rozměry nemůžete počítat se zavazadelníkem. V tom se ostatně novinka podobá zmiňovanému Wulingu Mini EV. Oproti němu je však takřka třikrát dražší, startuje totiž na 69 800 yuanech (asi 240 tisíc Kč).

Provedení E300 pak můžete mít již za 64 800 CNY (asi 220 tisíc Kč), nicméně je třeba počítat s poněkud nezvyklou dvou- až třímístnou konfigurací interiéru. U obou variant pak navíc přicházejí i jisté nedostatky, alespoň ze „západního“ úhlu pohledu. Volant totiž nelze výškově nastavit, což může některým jedincům působit problémy. Stejně jako je trochu mimo dosah páčka na ovládání směrových světel. S obojím se ale na druhou stranu dá žít.

Co ovšem působí jako zásadní nešvar, to je nevyzpytatelnost brzd. Ty při sešlápnutí působí jako houba, která rozhodně pozitivním způsobem neovlivňuje sebevědomí řidiče. Suma sumárum je tak otázkou, zda Baojun E300 a E300 Plus stojí za zvážení. Z evropského úhlu pohledu toho čínská dvojice nabízí opravdu hodně, a navíc za málo, ovšem již mnohokrát zmíněný Wuling Mini EV je důkazem, že cestovat elektricky lze ještě levněji.

Baojun E300 a zejména čtyřmístné provedení E300 Plus jsou z evropského úhlu pohledu lákavými nabídkami. Ovšem elektricky cestovat jde ještě levněji, dokonce vozem z této stáje. Foto: SAIC-GM-Wuling

Zdroje: SAIC-GM-Wuling, Fully Charged@Youtube

Petr Prokopec