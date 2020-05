Čínský konkurent Škody Octavia se ukázal i jako kombi, potrápí ji cenou i prostorem před 3 hodinami | Petr Prokopec

Možná není nejkrásnější, má ale nabídnout ještě objemnější zavazadelník a prostornější interiér než český bestseller. K mání přitom bude podstatně levněji.

Před několika málo týdny jsme si mohli představit čínský Baojun RC-5, který se ihned začal profilovat jako konkurent Škody Octavia. Ta samozřejmě na největším trhu světa nechybí, přičemž její nový soupeř dostal do vínku dokonce i větší rozvor mezi nápravami. Nabídnout by tedy mohl více prostoru zejména na zadních sedadlech, čímž by překonal Škodu v její vlastní hře. A to dokonce dvojnásobně, neboť startovat by v přepočtu měl na 350 tisících korunách. Tedy o levněji než Octavia.

Nyní se začíná ukazovat, že čínský útok na český bestseller je komplexní. Baojun RC-5 zjevně nebude k mání jen jako liftback, ale také jako praktičtější kombík. Příchod této karosářské varianty ještě více naznačuje, že Číňané se skutečně chystají na svůj druhý vpád do Evropy. Kombíky totiž nefrčí nikde tak dobře jako na starém kontinentu, který je ostatně zaslíbený také liftbackům. Čína oproti tomu sází spíše na sedany a SUV. To ovšem znamená, že Baojun RC-5 nezůstane jen ve své domovině.

Je však o co stát? To je otázka, na kterou si musíte odpovědět sami. Zatím lze soudit hlavně podle vhledu, který se nezdá být ať tak přitažlivý. Máme tu hrany jako u někdejších Volv, k tomu však masku chladiče, která by slušela jakémukoliv modernímu Renaultu.

Tím téma dříve viděného samozřejmě nekončí, zmínit bychom třeba mohli úzké světlomety a la Citroën. Nebo zadní hrany, díky kterým se Baojun RC-5 tváří spíše jako SUV typu Range Roveru Evoque. Číňané se tedy nejspíše nechali inspirovat mnoha světovými vozy, a jen u toho zjevně nezůstali. Místo toho tak jako pejsek s kočičkou přidali do svého dortu od každého něco. Výsledkem je tak kombík se svérázným vzhledem, který se bude snažit bodovat nízkou cenou a velkým kufrem.

Číňané, kteří budou vůz vyrábět ve spolupráci s americkým koncernem General Motors, zatím mnoho informací neřekli ani o sedanu. Kombík pak oficiálně drží rovnou pod pokličkou, prohlédnout si jej tedy můžeme jen na uniknuvších snímcích. Stejně jako jeho příbuzný přitom bude osazen 1,5litrovou atmosférou (99 koní), již bude možné zaměnit za 1,4litrové turbo (147 koní). K mání pak bude šestistupňový manuál nebo automat.

Baojun RC-5 se poprvé ukázal i jako kombík, zatím neoficiálně



Stejně pojmenovaný liftback už se představil na oficiálních fotkách

Zdroje: Autohome China, Baojun

Petr Prokopec