Čínský majitel Volva a Mercedesu pod svou značkou takřka zkopíroval Audi A7, autu dal jméno A7

/ Foto: Geely

Co se v mládí naučíš... Tahle firma vyrostla na bezuzdném plagiátorství. A i když se dnes tváří seriózně, je to jen póza. Jakmile má trochu možnost zavzpomínat na staré „dobré” časy, hlavu si nedělá ani se zcela zřetelným kopírováním toho, co dávno vyrábí jiní.

Starého psa novým kouskům nenaučíš, říká se. A v případě Číny to zjevně platí bezezbytku. Pokud totiž výrobci z Říše středu před pár lety něčím prosluli, pak to bylo nehorázné kopírování vzhledu i techniky aut zavedených automobilek. Obávat se přitom nemuseli významného postihu, neboť v Číně si s takovým jednáním obecně moc hlavu nedělají a soudy byly na jejich straně z politických důvodů. Většinou ale ani na ty nedošlo. Západní automobilky se v obavách z nepřízně bratrstva srpu a kladiva raději ani do žádných sporů nepouštěly a nechaly věci být, jak jsou.

Protože to ale Číně stejně nedělalo dobré jméno ve světě, interní tlak na zamezení z vesmíru viditelného plagiátorství se postaral, že Číňané s těmito praktikami z velké části skončili. Čas od času se ale objeví novinky, která nám dovolí na staré „dobré” časy zavzpomínat. Obvykle jde o nějakou mladší značku, tentokrát jde ale o Geely. Dnes seriózně vystupují firma vlastnící mimo jiné Volvo a Lotus, jejíž majitel je největším akcionářem Mercedesu, ale nedokáže zapomenout na to, z čeho vzešla. A ani my bychom neměli, ten příběh není tak starý a je nesmírně bizarní.

Někdejší výrobce ledniček, který s auty začal tak, že jeho šéf - a to je dnes onen akcionář Mercedesu - chtěl Mercedes, ale neměl na něj, tak mu ho (obrazně řečeno) lidé z firmy stloukli ve stodole. A zbytek už je historie. Nyní se pořád stejná firma s pořád stejným jménem pochlubila novým vlastním plug-in hybridním sedanem, který silně připomíná modely Audi. Není to vysloveně kopie, ale počkejte, to není vše.

Při pohledu na příď vás podobenství s německou značkou asi ani nenapadne, pohled na boční partie či záď ovšem značnou podobnost skýtá. Tohle je přece něco jako A7. A hádejte, jak Geely auto nazvalo? Galaxy A7. Na to plýtvat kreativitou, že? Vypadá to jako A7, kejhá to jako A7, tak to nazvěme A7. Že Němci mají na toto jméno práva všude možně od roku 2010, Geely nezajímá.

Audi přitom už v roce 2022 vedlo spor s čínskou značkou Nio, a to kvůli méně očividné podobě - konkurenci vyčítali, že jejich modely ES6 a ES7 svými názvy až příliš připomínají dvojici S6 a S7. Zatím však nemáme zprávy o tom, že by u soudu byli nějak úspěšní, ostatně Nio v roce 2023 představilo ES6 druhé generace, které nese stejné označení jako originál. Tedy ve své domovině, na evropských trzích bylo elektrické SUV přejmenováno na EL6. Důvodem bylo právě Audi, které by mimo Čínu bylo se svými snahami zřejmě úspěšnější.

Dá se předpokládat, že na opakování tohoto postupu dojde i v případě „Á-sedmičky“, neboť Geely chce s celou modelovou rodinou Galaxy expandovat mimo domovinu. Kdy přesně se tak ale stane, zatím nebylo upřesněno, pokud ale dojde na Evropu, na jméno A7 bychom nesázeli. Číňani prostě parazitují dál - nenapravili se, stačí, aby se nikdo nedíval nebo nemohl zasáhnout a udělají to znovu. Však tohle auto se mohlo jmenovat jakkoli, třeba Galaxy of Originality, ale oni si nemohli pomoci a musela to být A7.

Tohle ale už nechme být a věnujme se podstatě samotné novinky, která měří 4 918 milimetrů na délku, 1 905 mm na šířku, 1 495 mm na výšku a počítá s rozvorem 2 845 mm. Číňané u ní přitom momentálně zdůrazňují hlavně plug-in hybridní pohon, které si má v průměru říci jen o 2 litry benzinu na 100 kilometrů. Celkový dojezd tak má přesáhnout 2 100 km.

Asi není třeba dodávat, že jde o nesmysl vycházející z velmi velkorysého cyklu CLTC. Při své velikosti a hmotnosti totiž Galaxy A7 tak úsporné v reálu nebude, stejně jako nelze počítat s obrovskou palivovou nádrží, která by pojala víc než 100 litrů. Geely ostatně mnohé parametry zatím nezveřejnilo, v případě ústrojí pouze uvedlo, že benzinová jedna-pětka nabídne 112 koní, zatímco elektromotor by měl dodat dalších 238 kobyl. Celkově tak lze počítat s 350koňovým stádem, které bude možné spárovat se dvěma různými pakety baterií.

U toho menšího by přitom dojezd čistě na elektřinu měl činit 60 km, u většího pak 130 km. Aby tedy Galaxy A7 dosáhlo na udávaný celkový dojezd, muselo by skutečně reálně jezdit za dva litry a mít alespoň 100litrovou nádrž. S ničím z toho ale opravdu nepočítáme, což ale není až tak překvapivé. Kromě onoho kopírování jsou totiž Číňané proslulí také přeháněním. V případě nového sedanu pak vše zabalili do jedné karoserie. Při startu na 100 tisících yuanů (cca 300 tisíc korun) to ale každému zákazníkovi bude jedno. Evropské automobilky dnes také nejsou zrovna oázami upřímnosti a něco podobného vám tu prodají snadno třikrát, čtyřikrát dráž.

Nový čínský sedan Galaxy A7 se chlubí hlavně nízkou spotřebou a vysokým dojezdem. Asi nemusíme dodávat, že obojí je zcela nereálné, 2 100 km a dva lity na sto... Aj aj. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Prokopec

