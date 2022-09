Čínský ničitel Škody Kodiaq se předčasně odhalil v novém, jako ještě větší auto bude stát o statisíce míň před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Je to vůz, který už ve své současné podobě roznáší Kodiaq na kopytech, jeho prodeje jsou více jak stonásobně vyšší. Nové provedení narostlo a dostalo i vyšší výkon díky motorům slibujícím nejvyšší termální účinnost na světě, přesto zůstane zásadně dostupnější.

Již párkrát jsme zmínili, že vyznat se v nabídce některých čínských automobilek je velmi komplikované. Výjimkou není ani Geely, které v roce 2016 uvedlo na trh první generaci SUV Atlas. Pod tímto názvem jej nicméně znají jen někde, vedle toho používá také označení Geely Emgrand X7 Sport, Geely Boyue nebo Proton X70. A aby toho nebylo málo, původně se uvažovalo, že bude pojmenován jako Emgrand Boyue.

Geely tento model po dvou letech prodejů faceliftovalo a v roce 2019 do nabídky přidalo i variantu Boyue Pro, která nabídla větší luxus. Loni nicméně došlo na její přejmenování na Boyue X. Letos pak čínská automobilka přišla s druhým faceliftem originálu, který se dočkal stejné čelní masky jako provedení Pro. V prodeji pak zůstává vedle varianty X a - což je v tuto chvíli nejpodstatnější - pokračovat bude i vedle druhé generace SUV, jenž se začíná klubat na svět. Pojmenována bude Boyue L či Atlas L.

Právě tímto způsobem zvládají Číňané oslovovat stále více zákazníků, aniž by je to něco podstatného stálo. Původní Boyue je po šesti letech na trhu již dávno zaplacené, přesto si jej však lidé mohou koupit i nyní - pochopitelně za podstatně nižší cenu, než je tomu u verze X. Úplně na vrchol pak logicky zamíří novinka, která byla odhalena díky veřejné databázi čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT).

Ta se dočkala modulární platformy CMA vyvinuté ve spolupráci s Volvem. Právě díky ní lze očekávat daleko větší vůz, neboť délka narostla z 4 544 na 4 670 milimetrů a rozvor z 2 670 na 2 777 mm. Novinka je však i lehce širší, byť také o chlup nižší. Je to prakticky stejně velké auto jako Škoda Kodiaq, která je jeho přímým soupeřem. I když soupeřem, Geely spíše líže paty - loni se v Číně prodalo skoro 225 tisící Atlasů, Kodiaq se musel spokojit s 1 545 prodeji. Letos je rozdíl menší, právě to ale novinka snadno „napraví”.

Ta je zjevně pohlednějším a vyváženějším vozem, jakkoli posuzovat vše můžeme jen dle několika málo fotek. Souběžně s nimi pak dorazila i data týkající se pohonných jednotek. Základem se přitom stane přeplňovaná benzinová jedna-pětka naladěná na 181 koní výkonu a 290 Nm točivého momentu, se kterými Atlas L dosáhne maximálky 195 km/h. Motor nicméně bude zaměstnávat pouze přední nápravu.

V případě verze osazené dvoulitrem, který nabídne 218 koní a 325 Nm, si nicméně zákazníci již budou moci zvolit mezi pohonem 4x2 či 4x4. Maximálka tohoto provedení činí 215 km/h, přičemž půjde o nejrychlejší model v nabídce. Dále dorazí dva plug-in hybridy, u kterých je tempo již poněkud omezeno. Detailů je přitom poskrovnu, o pohonném ústrojí zvaném Leishen Hi-X jsme se nicméně zmiňovali již na sklonku srpna v souvislosti s modelem Geely Xingyue L.

U tohoto většího SUV hybridní ústrojí produkuje 245 koní, což bude možná výše postavená varianta také u nového Geely Atlas L. Ta základní párující benzinovou jedna-pětku s třífázovou převodovkou, jejíž součástí jsou dva elektromotory, by měla disponovat pouze 150 koňmi. I proto by měla dosahovat jen maximálního tempa 175 km/h. Do rychlosti 20 km/h kola roztáčí pouze elektrické ústrojí, zatímco po sedmdesátce pro změnu je vše jen na spalovacím motoru.

Ještě než se přesuneme do interiéru, můžeme zmínit, že hmotnost slabšího benzinového SUV činí 1 571 kg, zatímco u silnějšího lze počítat s 1 610 a 1 645 kilogramy. Nejtěžší je pak logicky hybrid, který na vahách vykáže 1 740 kg. Za rozdíly je přitom vždy jen hnací ústrojí, vnitřek vozu je totiž pokaždé stejný. Počítat tedy lze digitálním přístrojovým štítem, head-up displejem a 13,2palcovou obrazovkou multimédií, která je orientovaná na výšku.

Lze už jen dodat, že standardní výbava je opravdu velkorysá a mimo jiné zahrnuje sadu kamer monitorujících celé okolí vozu či pokročilý automat. Prodej pak odstartuje v posledním letošním čtvrtletí, přičemž ceny zatím nebyly stanoveny. Dle aktuálních informací by nicméně základ měl startovat na 120 tisících CNY (cca 423 tisíc korun). To je na danou velikost, výkon a výbavu opravdu bezkonkurenční, Kodiaq je o statisíce dražší, ve srovnatelných specifikacích více než dvojnásobně.

Nové Geely Atlas L zamíří do prodeje ještě letos. Za zhruba 423 tisíc korun nabídne 181 koní, které doplní rozsáhlá standardní výbava zahrnující mimo jiné digitální přístrojový štít, head-up displej a 13,2palcovou centrální obrazovku multimédií. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: MIIT, Geely

Petr Prokopec

