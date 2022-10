Čínský ničitel Škody Octavia se dostal do prodeje v nové verzi, startuje půl milionu pod škodovkou před 6 hodinami | Petr Prokopec

Škoda Octavia se dnes prodává nejhůř za posledních 22 let a po důvodech není třeba dlouho pátrat. Soupeřů přibylo, Octavie je stále dražší a ke všemu není k dostání. Na další část její klientely si teď brousí písty tento stroj.

Není to tak dávno, co jsme zmiňovali, že Škoda Octavia je stále větší prodejní propadák. Na odbyt jde letos nejhůř od chvil, kdy se prodávala ještě první generace tohoto modelu před faceliftem, a divit se není čemu. Auto enormně zdražilo, jeho dostupnost je mizerná a přinejmenším s částí kupců zachází Škoda dosti neuctivě. Tohle je stav, který platí v Evropě, mimo ni ale není ani o trochu lépe.

V Číně Octavie přišla o téměř veškerou klientelu, ztratila stovky tisíc kupců ročně. A překvapení to znovu není, Číňané totiž pustili do prodeje hned několik zajímavých konkurentů. Mezi nimi to nejdále dotáhl Bestune B70, tedy podobně velký liftback, za kterým stojí čínský polostátní gigant FAW. Je to auto větší, vybavenější a ve standardních verzích nabízí i zajímavější techniku - 225 koní v Octavii mimo verzi RS nedostanete. Přesto stojí o stovky tisíc korun méně.

Tento liftback byl ale jen prvním vozem značky, který se může pochlubit modulární architekturou FMA. Stejnou platformu, u které písmeno F odkazuje na budoucnost i pokrok (tedy na anglická slůvka Future a Forward), dostal také odvozený typ Bestune B70S. Jakkoli by ale daný název mohl naznačit, že jde o sportovnější derivát, realita je jiná. Ono S totiž odkazuje na SUV, je to crossover, taková Octavia Scout. Výsledkem je o trochu menší vůz, který se dočkal vyšší světlé výšky a doplňky, jako je oplastování spodku karoserie.

Nezměnil se tedy jen vzhled a naladění podvozku, Číňané u tohoto typu také zkrátili rozvor z 2 800 na 2 750 milimetrů, což koresponduje se zkrácením délky z 4 810 na 4 555 mm. Vnitřní prostor tak sice bude o chlup stísněnější, nicméně stěžovat si asi nikdo nebude. Ostatně i taková Octavia je ve své čínské prodloužené verzi stále menší, mezi nápravami ji totiž naměříme 2 730 mm, standardnímu českému provedení dokonce 2 669 mm. Bestune dále Škodu překonává šířkou, která narostla na 1 850 mm. V případě výšky tu pak máme oproti výchozímu liftbacku nárůst o 60 mm na 1 515 mm.

B70S vlivem těchto změn vypadá uceleně i kompaktně, ačkoliv o originalitě nemůže být moc řeč. Číňané ostatně přiznávají, že inspirací se jim stala Mazda CX-4, kterou FAW společně s japonskou automobilkou produkuje pouze pro jejich domácí trh. Jak čínské... I tento vůz ovšem překonávají ve všech ohledech, ne jen po stránce designové. Bestune je totiž větší, navíc byl osazen 19palcovými litými koly již v základu. A stejně tak nechybí ani u nejnižší úrovně výbavy výsuvné kliky dveří či plnohodnotné LEDky vpředu i vzadu.

Uvnitř disponuje digitálním přístrojovým štítem a obrazovkou multimédií, pod níž se nachází dotykový panel. Ten však dostal rovněž dva otočné ovladače kvůli zjednodušení obsluhy. Dále pak nechybí elektricky ovládaná přední sedadla, koženkové čalounění nebo panoramatická střecha. Scházet vám tedy nejspíš nebude nic, a to ani z hlediska bezpečností. V širokém výčtu přednárazových asistentů přitom figuruje i sada kamer monitorujících okolí vozu a odhalující překážky za vámi či ve slepém úhlu.

B70S od svého sourozence přebral oba dostupné motory. Základ tedy pohání přeplňovaná jedna-pětka, jejíchž 169 koní výkonu a 258 Nm točivého momentu přenáší na přední kola buď šestistupňový manuál, či sedmistupňová dvouspojková převodovka. Za v úvodu zmíněnými 225 koňmi pak stojí dvoulitrové turbo, které doplňuje pouze šestistupňový automat. I ten nicméně zaměstnává jen přední nápravu, pohon 4x4 není k dispozici.

Tohle auto fakticky vstoupilo do prodeje teprve v létě a jeho odbyt je zatím slabý - vybírají si jej stovky lidí za měsíc, což je oproti základnímu B70 skoro nic. Zda se tento derivát nesetkal s úspěchem, nebo automobilky teprve najíždí na plnou výrobu, ukáže až čas, cenové předpoklady uspět má ale dokonalé.

Stojí totiž od 109 900 CNY, což je asi 371 tisíc Kč - pro srovnání, Octavia Scout u nás dnes začíná na 924 900 Kč, tedy o více jak půl milionu výš. A i když byste sáhli po nabušeném B70S s dvoulitrem a veškerými doplňky, přijde na 142 900 CNY, tedy 482 tisíc Kč - to je méně, než kolik stojí vrcholné provedení modelu B70 a dokonce méně než úplně základní Octavie. Je český vůz při těchto cenách konkurenčních aut odsouzen k čemukoli lepšímu než prohře? Obáváme se, že nikoli. A od Bestunu dříve nebo později dostane napráskáno i jinde, značka už je aktivní i mimo Čínu, třebaže v zemích EU to zatím není.

Bestune B70S je čínskou obdobou Škody Octavia Scout, třebaže bez pohonu 4x4. Za velmi zajímavé cenu nabízí bohatou komfortní i technickou výbavu a docela zajímavý design. Foto: FAW

Zdroje: FAW, CAAM

Petr Prokopec

