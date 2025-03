Čínský hit, který je větší než Octavie, ale stojí míň než Fabie, se ukázal v novém. Teď vypadá jako Audi a stojí ještě míň včera | Petr Prokopec

Zatímco evropské automobilky se trápí, aby si byly schopny udržet optikou nabízené hodnoty za peníze aspoň svou někdejší úroveň, Číňané dál zvyšují svojí hru. Tohle auto se prodává po statisících, přesto nyní nabízí ještě víc za ještě míň.

Když Škoda začala na čínském trhu rychle ztrácet, vyjádřil jsem názor, že svádění tohoto stavu na návštěvu české delegace na Tchaj-wanu je nemístné. Problémem byla hlavně neschopnost české automobilky přizpůsobit se měnícím se podmínkám panujícím na největším trhu světa. Mezi ně patří i docela jiná dynamika celého trhu, neboť domácí automobilky si postupně zvykly klidně už rok po debutu nového vozu přijít s výraznými inovacemi, ve kterých neustávaly ani v dalších letech.

Nyní to srovnejte s přístupem nejen Škody, ale pomalu všech evropských výrobců. Ti nadále trvali na tom, že zhruba tři čtyři roky po debutu dorazí facelift, a za další tři čtyři léta dojde na prezentaci nové generace. A tyto časové rozestupy spíš prodlužovaly s tím, jak začaly mít hlouběji do kapsy. Právě to v kombinaci s mnohem vyšším sebevědomím vedlo k odchodu klientely k domácí produkci, načež je zrovna Škoda v Číně už prakticky jen do počtu. A pokud si mateřský Volkswagen nedá pozor, může jednoho dne skončit podobně.

Číňané totiž i nadále pokračují ve své horečnaté modernizaci, s tou ale spojují stále pohlednější design, lepší technologie a ve finále i to, od čeho Evropa zkouší ustupovat, tedy nové spalovací motory. Příkladem za všechny je Chery Arrizo 8, které debutovalo v roce 2022. V té době bylo k mání s čistě benzinovou jedna-šestkou a dvoulitrem, již o pouhý rok později ale nabídku rozšířila plug-in hybridní verze zaměstnávající 1,5litrový agregát a elektromotor. Mimo to ovšem nafasovala i zcela nové čelní partie.

Loni došlo na další modernizaci, neboť u dvoulitrového provedení Chery nahradilo původní sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku novým osmistupňovým automatem. V případě verze disponující jedna-šestkou pak byl vylepšen palubní systém, a to s pomocí čipu Snapdragon 8155 od společnosti Qualcomm. Vzhledově pak sice Arrizo 8 zůstalo u původních panelů, ovšem ne nadlouho - aktuálně tu máme regulérní facelift, který rozhodně není jemný.

Zvenčí se sice měnila znovu hlavně příď, ovšem natolik, že zde máme pomalu zcela jiný vůz. Dříve lichoběžníkovou čelní masku totiž nahradila nová šestihranná, která silně připomíná čelní partie Audi nedávných let. Jiný je i její výplet, stejně jako došlo na změny u nárazníku. Světlomety ale zůstávají beze změn, dokonce i v případě jejich grafiky. Znamená to, že nové komponenty jdou namontovat na předchozí úchyty, což logicky drží výrobní náklady na uzdě a maximalizuje zisk.

Nemění se ani obsah motorového prostoru, jedna-šestka tedy za pomoci turba nadále posílá na přední kola 194 koní, zatímco u přeplňovaného dvoulitru lze počítat s 254 kobylami. Na povel je pak nadále má onen osmistupňový automat vážící pouze 94 kilo. Stovku s ním přitom toto provedení zvládne za rovných 7 sekund, zatímco u slabší verze lze pro změnu počítat s 6,5litrovou spotřebou. Ta byla navíc vypočítána dle evropské metodiky WLTP.

Změny uvnitř spočívají hlavně v příchodu nového 15,6palcového displeje multimédií. Zmiňovaný Snapdragon 8155 pak je již součástí standardu u obou variant, stejně jako bezdrátové dobíjení mobilů o výkonu 50 wattů. Již v základní výbavě pak lze počítat se sedadly, která disponují nejen vyhříváním a chlazením, ale také masážní funkcí a dokonce elektricky nastavitelnou bederní oporou. Navíc tu máme ozdobnější prošívání, a to i u dveřních panelů.

Arrizo 8 Pro, jak zní název faceliftované verze, tak působí hodnotnějším dojmem zvenčí i v kabině. Ceny přitom startují na 119 900 yuanech neboli na 380 tisících korunách, což je na 4,78metrový vůz s 2,79metrovým rozvorem a danou výbavou něco neskutečného - bavíme se o autě citelně větším, než je Škoda Octavia, za cenu menší než u úplně základní Škody Fabia. Ještě víc ale asi zarazí skutečnost, že loni vůz startoval o 10 000 Kč výš. Nebude tedy překvapením, když prodeje letos výrazně stoupnou nad loňských takřka 150 tisíc exemplářů - Číňané nabízí stále víc za stále míň, také tady tomu tak bývalo. Co je z toho dnes?

Chery Arrizo 8 Pro působí po faceliftu citelně hodnotněji zvenčí i zevnitř, přesto stojí míň. A nejen míň, stojí i absolutně velmi málo. Foto: Chery

