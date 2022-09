Čínský rodinný zázrak s obřím kufrem za 200 tisíc Kč je obrovský hit, prodává se líp než všechny Škody dohromady před 9 hodinami | Petr Miler

I v době všeobecného úpadku prodejů nových aut lze evidentně prodávat vůz, který nemá problém oslovovat statisíce lidí a držet si své pozice. Stačí obrovská užitná hodnota za peníze, všechno ostatní se dá přehlédnout.

Když se řekne Wuling Hongguang, málokterý Čech asi bude vědět, o čem vůbec hovoříme, s ohledem na naše zaměření ale asi vytušíte, že jde o auto, přesněji automobilovou značku. A ne jen tak ledajakou. Ačkoli v našich končinách neznamená nic, v Číně jednu dobu se svým MPV bodovala takovým způsobem, že usilovala o pozici nejprodávanějšího auta světa.

Časy jeho slávy od těch chvil částečně pominuly, čínský trh se značné míry roztříštil, mimořádně dobrou pozici si ale drží. Wuling Hongguang se loni pořád prodal jen v Číně ve více jak 255 tisících exemplářích, což je pro srovnání skoro pětkrát víc než všech Škod dohromady (57 505 aut). Pro letošek dorazil do prodeje v inovovaném provedení Plus a znovu boduje.

V posledních měsících si připisuje okolo 17 tisíc prodejů měsíčně a je jednoznačně nejžádanějším MPV v zemi. Hongguangů se pod hlavičkou Wulingu vždy prodávalo více, roli toho klasického ale nyní přejala právě verze Plus. Její jméno vám asi neučaruje, její vzhled... nejspíše také ne, i když už to není tak dokonale nenápaditá krabice jako dřív. Vlastnosti vozu v kombinaci s cenou by vám ale učarovat mohly.

Jde totiž o plnohodnotný rodinný vůz, který nemá problém pojmout hromadu lidí i nákladu, přesto se se prodává za cenu od 58 800 yuanů, tedy asi 200 tisíc Kč. A i vrcholná specifikace startuje v přepočtu na 237 tisících korunách. Tohle auto je v podstatě MPV a navzdory jeho ceně nejde vyloženě o prcka - stojí na podvozku o rozvoru 2 800 mm, což je pro srovnání jen o 41 mm méně než u aktuální generace Škody Superb. Na délku měří 4 720 mm (přibližně jako Škoda Octavia), na výšku 1 840 mm a na šířku 1 810 mm.

Jde tak o extrémně prostorný vůz až pro sedm dospělých, který navíc nabídne (po sklopení zadních sedadel) 4 120 litrů (sic) prostoru pro zavazadla. I prostorové dispozice největší škodovek vedle těchto hodnot blednout, navíc za cenu kolem 200 tisíc Kč si u Škody koupíte leda bicykl.

Vnitřek je krom toho velmi dobře dostupný skrze zadní výklopné dveře a boční posuvné, které otevírají vstupní prostor o šíři až 70 cm. Nákladová hrana toho zavazadlového je prý navíc nejnižší než u srovnatelné konkurence. S pohonem to také není úplně marné, benzinový motor 1,5 s výkonem 108 kW (147 koní) je spojený s pětistupňovým manuálem a stačí na maximálku 170 km/h. Pro takové auto to musí bohatě stačit.

Základní výbava čítá všechno důležité od věcí jako ESP a ABS přes základní komfortní prvky jako elektrická okna či klimatizaci až po multimediální systém. Není to žádné auto roku, ale za své ceny je to zajímavá nabídka, na kterou Číňané slyší. A tušíme, že v dnešní době a při současných cenách místních aut by na něj slyšel i nejeden Čech. Ze by ale Číňané uvažovali o exportu tohoto vozu kamkoli do Evropy, nemáme zprávy.

Wuling Hongguang Plus vypadá lépe než jeho předchůdci, pořád je ale pozoruhodným vozem hlavně kombinací prostornosti a ceny. V Číně je to hit, jinde se ale neprodává a stěží prodávat bude. Foto: SAIC-GM-Wuling

Zdroje: SAIC-GM-Wuling, CAAM

Petr Miler

