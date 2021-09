Čínský rodinný zázrak s rozvorem Superbu a obřím kufrem za 147 tisíc je obrovský hit

Čínský rodinný zázrak s rozvorem Superbu a obrovským kufrem za 147 tisíc je obrovský hit před 3 hodinami | Petr Miler

I v době všeobecného úpadku prodejů nových aut lze zjevně stvořit vůz, jehož odbyt meziročně stoupá o 1 500 procent. Stačí obrovská užitná hodnota za peníze, všechno ostatní zjevně mnozí rádi přehlédnou.

Když se řekne Wuling Hongguang, málokterý Čech asi bude vědět, o čem vůbec hovoříme, s ohledem na naše zaměření ale asi vytušíte, že jde o auto, přesněji automobilovou značku. A ne jen tak ledajakou. Ačkoli v našich končinách neznamená nic, v Číně jednu dobu se svým MPV bodovala takovým způsobem, že usilovala o pozici nejprodávanějšího auta světa.

Časy jeho slávy od těch chvil do značné míry pominuly, ale ne zcela - Wuling Hongguang se loni pořád prodal ve více jak 200 tisících exemplářů. A jako součást konglomerátu SAIC-GM-Wuling, který ročně prodá přes 4 miliony vozů, nelze tuto značku ignorovat.

Nyní boduje s dalším zajímavým autem, který roli klasického Hongguangu do značné míry přejal. Říká si Hongguang V a byť jeho jméno vám asi neučaruje, jeho vlastnosti by mohly. Jde totiž o plnohodnotný rodinný vůz, který se prodává za cenu od 43 900 yuanů, tedy asi 147 tisíc Kč. A neexistuje v jediné specifikaci, jehož cena by dosáhla v přepočtu alespoň 200 tisíc Kč.

Tohle auto je v podstatě MPV a navzdory jeho ceně vyloženě o prcka - stojí na podvozku o rozvoru 2 850 mm, což je pro srovnání delší rozvor než u aktuální generace Škody Superb. Jde tak o extrémně prostorný vůz pro pět dospělých, který navíc nabídne (po sklopení zadních sedadel) až 4 300 litrů (sic) prostoru pro zavazadla. I prostorové dispozice největší škodovek vedle těchto hodnot blednout, navíc za cenu kolem 150 tisíc si u Škody koupíte leda bicykl.

Vnitřek je krom toho velmi dobře dostupný skrze zadní výklopné dveře a boční posuvné, které otevírají vstupní prostor o šíři až 70 cm. Nákladová hrana toho zavazadlového je prý navíc o 20 procent nižší než u srovnatelné konkurence. S pohonem je to trochu horší, benzinový motor 1,2 s výkonem 75 koní a točivým momentem 110 Nm spojený s pětistupňovým manuálem asi dlažební kostky na náměstí nevytrhá, přinejmenším s nikoli plně obsazeným autem by si ale jakž takž poradit mohl.

Základní výbava auta není úplně nulová, když čítá třeba posilovač řízení, ABS nebo EBD, za drobné příplatky navíc přidá i s spoustu obvyklých komfortních prvků jako elektrická okna či klimatizaci. Nebudeme tvrdit, že je to nějaké auto roku, ale za své ceny je to zajímavá nabídka, na kterou Číňané slyší.

JATO Dynamics informuje, že podle jeho statistik se za poslední rok prodalo 164 000 těchto aut, což v kategorii menších MPV segmentu B znamená hned místo světové dvojky a meziroční nárůst prodejů o 1 500 %. Ano, do značné míry na úkor klasického Hongguangu, který o 56 % klesal (pořád to ale stačí na první místo), ale stejně. Když uvážíme, že vypadá jako krabice od bot a technicky také ničím neohromí, je zjevné, že receptem na úspěch v dnešní době pořád může být čistě ohromná hodnota za peníze. Předpokládáme, že by si dal říci i nejeden Čech, že by ale Číňané uvažovali o exportu tohoto vozu kamkoli, nemáme zprávy.

Wuling Hongguang V pozoruhodným vozem hlavně kombinací prostornosti a ceny. V Číně je to hit, jinde se ale neprodává a stěží prodávat bude. Foto: SAIC-GM-Wuling

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler