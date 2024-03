Čínský sok Škody Karoq se v Evropě začal prodávat v novém hned ve speciální edici, o stovky tisíc levněji vám udělá pomyšlení před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Jsou čínská auta, která - možná právem a možná ne - vzbuzují obavy. Tahle značka ale exportuje své vozy mimo Čínu už 18 let a přesně k tomuto výročí uvádí na trh modernizované provedení Cherry Tiggo 4. Má čím zaujmout.

I když je dnes Rusko většině zbytku Evropy vzdáleno více než kdykoli během několika posledních dekád, pořád platí, že čínské automobilky vyráží na starý kontinent právě tímto směrem. Číňané - na rozdíl od řady konkurentů - v největší zemi světa nadále působí a mohutně zvyšují svůj tržní podíl. Ještě snáze a rychleji tak přijdou na kobylku vkusu Evropanů, stejně jako mohou řešit nové problémy projevující se jen v určitých podmínkách.

Přesně tímto směrem míří i značka Chery, která byla v Rusku jednou z těch nejúspěšnějších už dříve. Mimo svou domovinu začala působit už v roce 2006, i díky tomu od loňska v největší zemi světa zažívá žně. S chutí tak přichází s dalšími a dalšími novinkami, které míří primárně právě do Ruska, nečekejme ale, že se zastaví tam. Chery už loni oznámilo, že dobýt chce také EU a dál na tom pracuje.

Jeho poslední novinka, které bychom se v nějaké formě (nejspíš po jinou značkou) mohli také dočkat, je znovu zajímavá. Jde o SUV z řady Tiggo, které je na různých místech světa známo pod různými jmény, přičemž nejčastěji se prodává pod označením Tiggo 5x. Do Evropy ale dorazilo jako Tiggo 4 Pro, tedy modernizované provedení čtyřky.

Co je tohle auto zač? Začněme motory, které jsou k dispozici dva - atmosféricky plněný 1,5 a přeplňovaná jedna-pětka, které jsou naladěné na 113 a 147 koní výkonu resp. 138 a 210 Nm točivého momentu. Se základním motorem lze spojit jen pětistupňovou manuální převodovku, s vrcholným turbem pak jen automat CVT. Veškerý výkon míří na přední kola, čtyřkolka k dispozici není. Hodnoty akcelerace neznáme, maximální rychlost se ale pohybuje v rozpětí od 175 do 190 km/h.

Již z palety motorů je patrné, že nejde o úplně prťavé auto, jedná se o SUV velikosti velikosti Škody Karoq. Tiggo 5x měří na délku 4 318 milimetrů na délku (Karoq +64 mm), 1 831 mm na šířku (+10 mm) a 1 662 mm na výšku (-39 mm). Rozvor měří 2 610 milimetrů, což je o 20 milimetrů menší hodnota než u Škody. Pohonnými jednotkami má k českému zástupci též blízko, výbavou a cenami ho ale dalece překonává.

V Číně mohou vybírat z úrovní výbavy City, Fashion a Deluxe, přičemž již základ počítá třeba se 16palcovými litými koly, parkovacími senzory nebo vyhřívanými sedadly, tedy výbavou, za kterou se u evropských značek obvykle připlácí. Za tohle se platí v Číně jen 69 990 yuanů, tedy asi 228 tisíc Kč, což je oproti Karoqu skoro zázračně málo. Ještě více ale vyplyne výhodnost nabídky Tigga, když se posuneme k vyšším specifikacím. I absolutní vrchol v podobě verze Deluxe, motoru 1,5 turbo a automatu lze mít za 101 900 CNY (332 tisíc Kč), přičemž tehdy již dostáváte mj. 18" litá kola, vyhřívaná zadní sedadla či čelní sklo, kůží čalouněná sedadla s elektrickým ovládáním, zpětnou kameru nebo multimediální systém dotykovou obrazovkou a ovládáním gesty, vyhřívaný volant nebo dálkové startování motoru - prostě skoro vše, na co pomyslíte.

Bavíme se tedy o opravdu bohaté výbavě v souvislosti s cenou, která je pořád zlomková oproti absolutnímu základu českého SUV. Podobnou (a přesto ne tak bohatě vybavenou, některé prvky Karoq ani nemá k dispozici) specifikaci nabízí české SUV za více než 1 milion korun. To je snadno třikrát víc.

V Evropě bude vůz dražší, to je jasné, zejména pravidla EU jej nedovolí prodávat bez povinných prvků, se kterými je k mání v Číně, navíc je třeba platit za emise CO2. Konkrétní sumy neznáme, první cenová ochutnávka z Ruska, kde auto už je k mání hned ve speciální edici 18 Years (důvod viz výše), ale leccos napoví. Ceny jsou totiž opět zajímavé, ve srovnání s Karoqem jistě.

Základní provedení s motorem 1,5 bez turba (ekvivalent u nás dnes nedostupného Karoqu 1,0 TSI) přijde na 1 690 000 rublů, tedy asi 434 tisíc Kč. Za to nekoupíte u Škody zdaleka nic, Karoq u nás začíná na 715 900 Kč (bez legrace). Výbavu má velmi omezenou, nabízí ale motor 1,5 turbo. Ke srovnání s tak nabízí Tiggo 4 Pro už třetím stupněm výchozí výbavy, motorem 1,5 turbo a automatem. To přijde na 2 025 000 RUB, což je asi 520 tisíc Kč. Karoq 1,5 TSI s automatem začíná na 765 900 Kč a výbavu má pořád základní, vyšší specifikace stojí 841 resp. 916 tisíc Kč. To jsou stovky tisíc vyšší sumy.

Kdyby za stejných podmínek dorazil do Česka, možná by se začaly dít věci. Uvidíme, co se reálně stane, jisté je zatím jen to, že mnozí čínští výrobci už své vozy v EU nabízí a Chery má - jak jsme řekli - úplně stejný záměr.

Poslední evoluce čínského soka Škody Karoq už dorazila Evropy a hned slaví 18leté působení Chery v cizině. V Rusku nabízí o hodně více muziky za o dost méně peněz než škodovka. Foto: Chery

Zdroje: Chery

Petr Miler

