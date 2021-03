Čínský sok Škody Octavia Comb míří do EU, k mání bude hned v několika zemích před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Ambice Číňanů jsou dobře známá věc a dříve nebo později se dotknou i aut, která známe nejlépe. Škoda Octavia nebude výjimkou, teď ji míří do Evropy konkurovat místní verze faceliftovaného Roewe i5.

O čem jsme včera mohli pouze spekulovat, byť s velmi vysokou pravděpodobností, to je nyní realitou. Čínská automobilka SAIC se totiž skrze tradiční britskou značku MG rozhodla zaútočit nejen na britský trh, ale i na kontinentální Evropu. S pouze velmi drobným zpožděním tak byla představena faceliftovaná verze kombíku MG 5 Electric, jenž vychází ze sedanu Roewe Ei5. Kromě toho Číňané přišli ještě se zcela novým SUV Marvel R, které taktéž počítá s elektrickým pohonem.

My si nejprve posvítíme na kombi, které by se na vybraných evropských trzích, mezi něž díky velkorysé dotační politice bude stoprocentně patřit Německo, Norsko a Nizozemsko, mělo objevit v říjnu. Ceny tedy známé ještě nejsou, zbytek však již rouškou tajemna zahalen není. Zamířit tedy můžeme k rozměrům, které kupodivu nejsou zcela identické s již zmiňovaným sedanem, a to ani v případě rozvoru. Dáno je to tím, že MG 5 Electric vychází z platformy Buicku Excelle GX.

Elektrickému kombíku tedy mezi nápravami naměříme pouze 2 665 milimetrů, zatímco sedan počítá s 2 680 mm. Zkrácena pak pochopitelně byla i délka, a to ze 4 601 na 4 544 mm, zatímco výška pro změnu narostla na 1 513 mm. Obě varianty pak nepropojuje ani šířka, jenž v případě kombíku činí 1 811. Stále nicméně vůz můžeme považovat za konkurenci Škody Octavia Combi, neboť ta má v případě rozvoru jen o čtyři milimetry více. Je ale nicméně také o nějakých 14 centimetrů delší.

Objemem zavazadelníku tedy MG tahá za kratší konec provazu, pobrat ovšem dokáže velmi dobrých 578 litrů při vzpřímených a 1 456 litrů při sklopených zadních sedadlech. Nabídnout však může onen elektrický pohon, jenž počítá s jednotkou usazenou vpředu a roztáčející přední kola za pomoci 184 koní a 280 Nm točivého momentu. Motor přitom bude spárován s lithium-iontovými bateriemi, jejichž kapacita jistě vzrostla nad dosavadních 52,2 kWh, neboť dojezd se zvýšil z 344 na více než 400 km.

MG uvádí, že baterie bude možné dobít na 80procentní kapacitu za 30 minut, stejně jako budou moci zákazníci sáhnout po Wallboxu s výkonem až 11 kW, pak bude jistě dobíjení podstatně delší, o domácí zásuvce ani nemluvě. Kromě toho se mohou rozhodnout, že namísto kombíku zvolí zcela nové SUV Marvel R, které je 4 674 mm dlouhé, 1 919 mm široké, 1 618 mm vysoké a počítá s rozvorem 2 800 mm. To čínskou novinku staví dokonce i před Škodu Enyaq, byť ta pro změnu dominuje v rámci objemu zavazadelníku (585 l).

Marvel R v tomto ohledu počítá pouze s 357 litry, respektive s 1 396 litry po sklopení sedadel. Tak je tomu ovšem pouze u vrcholné verze, která dostala do vínku hned trojici elektromotorů. Pokud však zákazníci sáhnou po zadokolce, přijdou sice o jednotku nad přední nápravou, místo ní však mají další 150litrový kufr. A aby toho nebylo málo, dokáže Marvel R odtáhnout i 750 kilogramů těžký přívěs (kapacita MG 5 Electric činí 500 kg), stejně jako jej lze osadit nosičem kol.

Co se dynamiky týče, vrcholné třímotorové provedení nabízí 288 koní a 665 Nm, s nimiž prý zvládne padesátku za 1,8 sekundy, stovku za 4,9 sekundy a maximálku 200 km/h. Jak je na tom varianta se dvěma agregáty, nebylo upřesněno, dojezd obou verzí by však měl přesáhnout 400 km. Stejně tak se neliší ani doba potřebná k naplnění 80procentní kapacity baterií, jenž tedy činí oněch 30 minut.

V rychlosti pak ještě nahlédneme do interiéru, který počítá s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem a 19,4palcovou obrazovkou multimédií. Kožené čalounění je přitom standardem, stejně jako metalické dekory nebo řada aktivních bezpečnostních technologií včetně semi-autonomního systému MG Pilot. Dá se tedy předpokládat, že Marvel 5 bude výrazně dražší než MG 5 Electric, přičemž fakticky do prodeje taktéž dorazí na podzim.

Faceliftované Roewe Ei5 se ukázalo i v evropské verzi nazvané MG 5 Electric. K mání přitom již nebude jen v Británii, ale i na starém kontinentu, a to od podzimu. Foto: MG Motor



Ve stejnou dobu dorazí také elektrické SUV Marvel R, které ve vrcholné verzi počítá hned se třemi jednotkami. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

Petr Prokopec