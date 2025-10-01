Čínský soupeř drahých SUV Audi za 320 tisíc Kč se ukázal v novém, za lidové ceny bude k mání i u nás
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Když v roce 2018 přišla na svět první generace čínského SUV Chery Tiggo 8, jen málokdo tušil, jaký se z něj stane mezinárodní bestseller. A v jak krátkém čase. Čtvrtá největší značka z Říše středu nicméně začala poměrně rychle expandovat i mimo svou domovinu, načež se Tiggo 8 začalo nabízet postupně nejen v dalších asijských zemích, ale také v Rusku, Africe, Mexiku, Jižní Americe a ve finále také na některých evropských trzích jako jsou Velká Británie či Španělsko.
Číňané přitom za 4,7metrové SUV, které v základu nabízelo 156 koní produkovaných přeplňovanou jedna-pětkou, nikdy nechtěli moc peněz. Zatímco tedy na úvod prodali jen 50 tisíc exemplářů, loni již šlo o více než šestinásobek. Mimo jiné i proto, že Tiggo 8 se dočkalo jak faceliftu, tak i nových verzí a motorizací. Jakožto plug-in hybrid s pohonem všech kol pak nabídlo dokonce 500 koní, ceny ale i tak zůstaly níže při zemi než podvozek vozu. Vůz se navíc i dočkal dobrého hodnocení v crash testech Euro NCAP.
Chery tak položilo velmi pevné základy, na kterých stojí druhá, nyní čerstvě odhalená generace. Ta výrazně narostla, místo původního rozvoru 2 710 milimetrů tu nově máme až 2 825 mm. V případě délky se ovšem čínské SUV natáhlo jen o chlup, pročež má mnohem robustnější proporce. Číňané se navíc rozhodli, že ve své domovině nabídnou hned dvě různé přídě, což potrápí celou řadu značek, které na největším trhu světa touží po úspěchu, jmenovitě pak hlavně Audi a Bentley.
Čelní masky totiž v mnohém připomínají partie německého a britského výrobce, ať už jde o tvar nebo výplň. Náhoda to skoro jistě není, stejně jako skutečnost, že zadní světla nového SUV silně odkazují na Porsche Cayenne. Pokud tedy koncern Volkswagen doufal, že se mu povede pokles prodejů v Číně zastavit, pak ho zjevně čeká nemalé zklamání. Stávající Tiggo 8 je totiž k mání od zhruba 320 tisíc korun, přičemž novinka má podražit jen nepatrně.
Na přesné informace si budeme muset počkat ještě pár týdnů, než bude odhalen interiér a spolu s ním také veškeré technické specifikace. Očekává se však jak návrat jedna-pětky, tak dvoulitrů. Pohonné jednotky přitom znovu budou k dispozici v čistě spalovacích i plug-in hybridních verzích, nově ale mají nabízet vyšší výkon. Ten bude u benzinových agregátů mířit skrze automaty pouze dopředu, zadní nápravu má totiž pokaždé na povel jen elektromotor.
Je přitom už teď jisté, že nové Tiggo 8 zamíří znovu do Evropy. Očekávat jej ostatně můžeme i u nás, ostatně značka Chery nedávno vstoupila na český trh oficiálně. První generaci tohoto SUV zde pak nabízí od 899 tisíc korun, za což dostáváte spalovací verzi se sedmi sedadly a zavazadelníkem o objemu 1 930 litrů. I to je nakonec lákavá nabídka, jakkoli je těžké ignorovat, že původní čínské ceny jsou ještě v jiné dimenzi. Pokud se Chery podaří vybudovat solidní servisní a prodejní síť, není bez šance.
Něco takového by se v moment příchodu druhé generace mohlo blížit realitě, pročež jsme už jen zvědavi, zda duální maska bude k mání také v Evropě. Pokud ano, pak koncern VW nebude mít problém jen v Číně. Ostatně Chery již dalo najevo, že zatímco korejským automobilkám zabralo zhruba 20 let, než se staly klíčovými hráči, Číňané vše chtějí stihnout do tří let. Ani to v uších Němců dobře znít nebude...
Nové Tiggo 8 se zatím ukázalo jen zvenčí, už to ale stačí k tomu, aby u koncernu VW vypukla menší panika. Foto: Chery
Zdroj: Chery
