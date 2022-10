Čínský soupeř Octavie Combi v Evropě mohutně roste a dotahuje Škodu, a to pořád není k mání v ČR před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Číňané rozhodně bodují, jejich nejprodávanější model oslovil letos už desítky tisíc lidí a překonává třeba i Škodu Scala. Konkurent Octavie Combi to má vzhledem ke své technice těžší, i ten ale míří o stovky procent nahoru ve chvíli, kdy Octavia o desítky procent klesá.

Už v září roku 2020 jsme vám představili nový čínský kombík mířící do Evropy, tedy přímo do hájemství Škoda Octavia Combi. Nese tradiční britskou značku MG, ta ale již nějaký ten pátek Číňanům. MG při svém návratu do Evropy nepřekvapivě zamířilo nejprve zpět do ostrovního království, kde mohlo těžit z nostalgie pocitů. Později ale začalo nabízet své vozy i na dalších evropských trzích a dnes působí také u nás.

Jak moc se mu daří? Není to špatné, od ledna do srpna automobilka dle dat JATO Dynamics prodala 58 303 aut, to už není málo. Se všemi svými modely prodejně mohutně roste, což na obecně strádajícím evropském trhu znamená rychlé budování pozice na trhu. A to má pořád spoustu žolíků v rukávu - v zemích EU dnes nabízí celkem 6 modelů, třeba v Česku ale koupíte pořád jen dva. Nabídka se liší podle toho, co kde lidé či tržní regulace preferují.

Mezi modely MG, které dnes v Česku nekoupíte, figuruje i onen kombík, jenž se v mezičase dočkal modernizace. Ta bohužel z nabídky vyhnala skromnější specifikace, a tak jej lze nyní ve Velké Británii koupit až od 30 995 liber, tedy asi 866 tisíc Kč. Pokud vám to přijde jako velmi ambiciózní cena na čínské cosi, je třeba dodat, že jde o čistě elektrický vůz. A na poměry elektromobilů to zase tak moc peněz není.

Za zmíněnou sumu MG 5 nabízí 156koňový elektromotor, který zvládá stovku za 8,3 sekundy, maximální rychlost pak činí 185 km/h. S bateriemi o kapacitě 61,1 kWh by vůz měl zvládat až 485 kilometrů na jedno nabití, ovšem pouze ve městě při využití systému KERS, který zintenzivňuje regenerativní brzdění. A také za dobrého počasí, v jiných než ideálních podmínkách musíte počítat spíše s dojezdem okolo 300 km. Je to zkrátka elektrické auto se všemi svými pro a proti, i když jedno proti vlastně chybí - hmotnost od 1 552 kg (DIN) v závislosti na specifikaci je na elektromobil docela nízká a nedělá ani z baterie odpovídající svou kapacitou asi 16litrové nádrži nafty až takový nesmysl.

Tohle auto je krom Británie k oficiálně mání už jen v Německu a Nizozemsku, přesto se jej letos do srpna prodalo už 6 520 kusů, za poslední evidovaný měsíc jich bylo 1 040. To je docela hodně na asi desetinu zemí Evropy, představuje to růst až o 356 % oproti loňsku. Uvážíme-li, že Škoda dnes s Octavií míří do kopru (letos -37 %) a její celkové prodeje jsou jen desetkrát vyšší, skoro bychom se v Mladé Boleslavi začínali bát.

Škoda, že MG5 není v Evropě k dispozici s benzinovým pohonem (v Číně je), to by byla ještě jiná. Však benzinového modelu ZS letos MG prodalo v Evropě už 23 988 kusů a překonává jím třeba i Škodu Scala. Tento vůz si mimochodem v Česku koupit můžete, „pětku” zatím nikoli.

MG 5 si letos připsalo v Evropě už přes 6 000 prodejů, za srpen jich bylo 1 040. Obojí znamená růst v řádu stovek procent, i když auto je k mání jen na pár trzích starého kontinentu. Faceliftovaná verze zjevně válí. Foto: MG Motor

Zdroj dat: JATO Dynamics

