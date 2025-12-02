Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají

Číňané to se snahou postavit se všemu, co dnes evropské automobilky umí na jedničku, myslí smrtelně vážně. Dalším projevem budiž aktivity značky Denza. Její šéf už potvrdil, že produkční verze sporťáku Z odcestovala do pohoří Eifel za zdoláváním výzev. Cíl je jasný.

včera | Petr Prokopec

Foto: Denza

Číňané to se snahou postavit se všemu, co dnes evropské automobilky umí na jedničku, myslí smrtelně vážně. Dalším projevem budiž aktivity značky Denza. Její šéf už potvrdil, že produkční verze sporťáku Z odcestovala do pohoří Eifel za zdoláváním výzev. Cíl je jasný.

Čínská značka Denza byla založena v roce 2010 jako společný projekt automobilek BYD a Mercedes-Benz. O čtyři léta později přišla s prvním vozem, nicméně až do roku 2021 odbyt nikdy nepřekonal metu pěti tisíc prodaných aut za rok. Němce proto ovládla skepse a svůj podíl nejprve zredukovali na pouhých 10 procent, než loni vycouvali úplně. V té době jim ale už Denza v Číně začala přerůstat přes hlavu, dosáhla totiž na víc než 125 tisíc ročních prodejů, a to dokonce druhý rok po sobě.

Letos o sobě Číňané dali vědět konceptem Z, který velké prodeje dělat nebude. O to větší ale může udělat humbuk. Jde totiž o sporťák, který má konkurovat Porsche 911. O něco podobného se již hezkých pár dekád snaží i zavedení výrobci, většinou však neúspěšně. Pokud tedy Denza ve své misí zaboduje, rázem se z relativně neznámé čínské značky stane automobilkou, kterou bude sledovat celý svět. Její expanze mimo domovinu tak bude probíhat v optimističtějším duchu, neboť klientela bude čekat s otevřenou náručí.

Jak nyní informuje čínský Autohome, značka nehodlá ponechat nic náhodě. Její generální ředitel Li Hui totiž potvrdil, že produkční verze „Zetka“ zamířila na Severní smyčku Nürburgringu, tedy nejnáročnější okruh světa, kde se má popasovat s řadou výzev. Je jasné, že cílem je sprint za co nejlepšími časy na kolo, kterými Porsche 911 dlouhodobě ohromuje. Nyní je otázkou, zda Číňané zatím nedosáhli dostatečně ohromujících výsledků, a tak si výsledný čas nechávají pro sebe, nebo chystají velké odhalení na později - kolikrát jsme svědky odhalení dosažených časů klidně i víc než půl roku po jejich zajetí. Buď jako buď, Severní smyčka už před pár dny pro tento rok ukončila provoz, takže co Číňané nezajeli doteď, letos už nenapraví.

Je tak zatím otázkou, čeho může Denza v pohoří Eifel dosáhnout. Asi nepůjde o nejrychlejší čínský vůz, který kdy do Zeleného pekla zamířil - v tomto směru lze z produkčních aut odkázat na Yangwang U9 Extreme, který se dostal pod 7 minut. To je mimochodem další počin BYDu, který dosáhl zajímavého výsledku, zase tak moc se ale nepředvedl - potřeboval neskutečných 3 000 koní, aby ani zdaleka nevyrovnal čas stárnoucího Porsche 911 GT3 RS s šestinovým výkonem. To nebyl dobrý marketing.

A Denza Z asi nebude rychlejší. Finální parametry neznáme, neoficiálně se mluví o zhruba 550 koních výkonu u základní verze a o víc než 1 000 kobylách u té vrcholné. Ani jedno provedení tak nejspíš nezvládne překonat hybridní Porsche 911 GTS (čas 7 minut a 16,934 sekundy), natož pak Taycan Turbo GT (7:07,55). Oba vozy z Zuffenhausenu pak sice budou dražší, ovšem to Číňanům mnoho nepomůže - pokud chtějí ohromit, musí být i přes nižší cenu rychlejší.


Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají - 1 - Denza Z Concept 2025 prvni sada 01Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají - 2 - Denza Z Concept 2025 prvni sada 02Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají - 3 - Denza Z Concept 2025 prvni sada 03Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají - 4 - Denza Z Concept 2025 prvni sada 04Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají - 5 - Denza Z Concept 2025 prvni sada 05Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají - 6 - Denza Z Concept 2025 prvni sada 06Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají - 7 - Denza Z Concept 2025 prvni sada 07Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají - 8 - Denza Z Concept 2025 prvni sada 08Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají - 9 - Denza Z Concept 2025 prvni sada 09
Denza Z se zatím ukázala jen jako koncept, u kterého vyjma adaptivního podvozku Disus-M a „řízení po drátě“ byl potvrzen pouze bateriový pohon. Auto už ale v tuto chvíli má být hotové a za sebou má i pokusy o cosi na Severní smyčce Nürburgringu. Foto: Denza

Zdroj: Autohome China

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

