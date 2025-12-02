Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají
Petr ProkopecČíňané to se snahou postavit se všemu, co dnes evropské automobilky umí na jedničku, myslí smrtelně vážně. Dalším projevem budiž aktivity značky Denza. Její šéf už potvrdil, že produkční verze sporťáku Z odcestovala do pohoří Eifel za zdoláváním výzev. Cíl je jasný.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Čínský soupeř Porsche 911 už si přijel pro skalp originálu na nejnáročnější okruh světa, čas zatím tají
včera | Petr Prokopec
Číňané to se snahou postavit se všemu, co dnes evropské automobilky umí na jedničku, myslí smrtelně vážně. Dalším projevem budiž aktivity značky Denza. Její šéf už potvrdil, že produkční verze sporťáku Z odcestovala do pohoří Eifel za zdoláváním výzev. Cíl je jasný.
Čínská značka Denza byla založena v roce 2010 jako společný projekt automobilek BYD a Mercedes-Benz. O čtyři léta později přišla s prvním vozem, nicméně až do roku 2021 odbyt nikdy nepřekonal metu pěti tisíc prodaných aut za rok. Němce proto ovládla skepse a svůj podíl nejprve zredukovali na pouhých 10 procent, než loni vycouvali úplně. V té době jim ale už Denza v Číně začala přerůstat přes hlavu, dosáhla totiž na víc než 125 tisíc ročních prodejů, a to dokonce druhý rok po sobě.
Letos o sobě Číňané dali vědět konceptem Z, který velké prodeje dělat nebude. O to větší ale může udělat humbuk. Jde totiž o sporťák, který má konkurovat Porsche 911. O něco podobného se již hezkých pár dekád snaží i zavedení výrobci, většinou však neúspěšně. Pokud tedy Denza ve své misí zaboduje, rázem se z relativně neznámé čínské značky stane automobilkou, kterou bude sledovat celý svět. Její expanze mimo domovinu tak bude probíhat v optimističtějším duchu, neboť klientela bude čekat s otevřenou náručí.
Jak nyní informuje čínský Autohome, značka nehodlá ponechat nic náhodě. Její generální ředitel Li Hui totiž potvrdil, že produkční verze „Zetka“ zamířila na Severní smyčku Nürburgringu, tedy nejnáročnější okruh světa, kde se má popasovat s řadou výzev. Je jasné, že cílem je sprint za co nejlepšími časy na kolo, kterými Porsche 911 dlouhodobě ohromuje. Nyní je otázkou, zda Číňané zatím nedosáhli dostatečně ohromujících výsledků, a tak si výsledný čas nechávají pro sebe, nebo chystají velké odhalení na později - kolikrát jsme svědky odhalení dosažených časů klidně i víc než půl roku po jejich zajetí. Buď jako buď, Severní smyčka už před pár dny pro tento rok ukončila provoz, takže co Číňané nezajeli doteď, letos už nenapraví.
Je tak zatím otázkou, čeho může Denza v pohoří Eifel dosáhnout. Asi nepůjde o nejrychlejší čínský vůz, který kdy do Zeleného pekla zamířil - v tomto směru lze z produkčních aut odkázat na Yangwang U9 Extreme, který se dostal pod 7 minut. To je mimochodem další počin BYDu, který dosáhl zajímavého výsledku, zase tak moc se ale nepředvedl - potřeboval neskutečných 3 000 koní, aby ani zdaleka nevyrovnal čas stárnoucího Porsche 911 GT3 RS s šestinovým výkonem. To nebyl dobrý marketing.
A Denza Z asi nebude rychlejší. Finální parametry neznáme, neoficiálně se mluví o zhruba 550 koních výkonu u základní verze a o víc než 1 000 kobylách u té vrcholné. Ani jedno provedení tak nejspíš nezvládne překonat hybridní Porsche 911 GTS (čas 7 minut a 16,934 sekundy), natož pak Taycan Turbo GT (7:07,55). Oba vozy z Zuffenhausenu pak sice budou dražší, ovšem to Číňanům mnoho nepomůže - pokud chtějí ohromit, musí být i přes nižší cenu rychlejší.
Denza Z se zatím ukázala jen jako koncept, u kterého vyjma adaptivního podvozku Disus-M a „řízení po drátě“ byl potvrzen pouze bateriový pohon. Auto už ale v tuto chvíli má být hotové a za sebou má i pokusy o cosi na Severní smyčce Nürburgringu. Foto: Denza
Zdroj: Autohome China
Bleskovky
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
včera
- Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali”
1.12.2025
- Boží trest za svatokrádež? Klasické Porsche předělané na elektrický pohon majiteli shořelo před domem měsíc po koupi
30.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Somkiat Chantra píše novou kapitolu Thajska 10:00
- Kawasaki KLE500: cestovní enduro 09:00
- Yamaha Nmax 155 Tech MAX: s elektronicky řízeným variátorem 1.12.2025
- Ducati: Chvála Gresiniho, kritika jezdců VR46 1.12.2025
- Statistika crashů: Nejvíce jich má kontě Zarco 30.11.2025
Nejnovější články
- Influenceři rozebrali interiér nového Jeepu na díly přímo na autosalonu, aby se vysmáli jeho kvalitě, výrobce marně protestuje
před 26 minutami
- Kanaďané kašlou na snahu tamní vlády nařídit elektrická auta. Nekupují je skoro vůbec a ani se na to nechystají
před hodinou
- Šéfdesignéra Jaguaru na hodinu vyhodili, z firmy ho vyvedla eskorta. Stál za absurdní proměnou značky
před 3 hodinami
- Porsche si zkouší zachránit tvář a říká, že plug-in hybridní 911 nebude. Pamatujete, co říkalo před 5 roky o hybridech?
před 4 hodinami
- Nový šéf Stellantisu si přestal brát servítky. EU přesně vysvětlil, co má už teď za následek její zakazování spalovacích aut
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 12.03. 15:08 - pavproch
- Elektromobily a vse kolem nich 12.03. 14:55 - řidičBOB
- IT poradna 12.03. 11:44 - pavproch
- GWM STEED 7 12.03. 10:43 - macabe
- Porsche - vse o sportovnich modelech 12.03. 09:10 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 12.03. 07:01 - Stepan
- Chlubítko univerzální 12.02. 22:14 - řidičBOB
- BMW Divize 12.02. 14:40 - pavproch