Čínská Škoda Kodiaq dorazila do Evropy. Má zajímavé jméno, spoustu výbavy a stojí o stovky tisíc míň před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Je to dokonce ještě větší SUV, které nabídne víc jak pod kapotou, tak v kabině. Přitom za srovnatelné množství muziky chce nové Geely Okavango o stovky tisíc míň než vrcholné „esúvéčko” Škody.

Škoda dávno nepatří mezi značky, které bychom mohli považovat za levné. Třeba na takovou Octavii musí Čech pobírající průměrnou mzdu 43 967 Kč pracovat 14 měsíců, přičemž v tu chvíli nesmí utratit jediný haléř ani za daně, natož pak za cokoli dalšího. A že většina lidí na tom není ani takhle dobře, asi ani nemusíme dodávat. Kvůli tomu je ovšem třeba takový Kodiaq pro běžného smrtelníka v podstatě nedosažitelný. Druhá generace SUV z Kvasin totiž aktuálně startuje na 1 040 000 Kč, s pohonem všech kol ho nekoupíte pod 1 489 000 Kč.

Za základní sumu můžete počítat s dvoulitrovým turbodieselem o výkonu 150 koní, sedmistupňovým automatem a pohonem předních kol. A také s výbavou Selection, kterou nelze považovat za úplný holobyt. Máme tu totiž třeba 17palcová litá kola, třízónovou klimatizaci, vyhřívání předních sedadel či 10palcový digitální přístrojový štít a stejně velkou obrazovku multimédií. A aby toho nebylo málo, lze zmínit třeba i tempomat, přední a zadní parkovací senzory či zpětnou kameru.

Stačí se nicméně přesunout o pár tisíc kilometrů na východ a rázem lze mluvit o mnohem lepší nabídce. Do Evropy, zatím do Ruska totiž dorazilo Geely Okavango. To je pojmenováno podle delty řeky Okavango ležící v Botswaně, jež v období od června do srpna představuje životadárnou oázu o rozloze zhruba 15 tisíc kilometrů čtverečných. A přesně tak by zjevně dle Číňanů mělo být vnímáno jejich SUV, které se ve své domovině honosí názvem Haoyue, což v překladu znamená „hrdinský“.

Vůz byl v Číně představen již v roce 2020, dvě léta po debutu pak došlo na představení varianty Haoyue L, kterou můžeme vnímat jako facelift. Právě toto provedení přichází do Evropy, přičemž k mání bude pouze s jediným agregátem, a sice s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem. Zatímco Číňané mohou v jejím případě počítat s výkonem 218 koní, Rusové se kvůli méně oktanovému benzinu musí spokojit s 200 koňmi. O automat či pohon předních kol ale nepřichází.

Okavango je tedy po technické stránce Kodiaqu velmi blízko, ovšem v oné verzi za 1 489 000 Kč (ta má 193 koní). Je ale ještě větší, neboť měří 4 860 milimetrů na délku a 2 825 mm v rámci rozvoru. Není tedy překvapivé, že bude standardně k mání se sedmi sedadly. Při kompletním osazení všech tří řad lze počítat s 227 litry v zavazadelníku, po sklopení té poslední kapacita narůstá na 628 l. A jakmile bude obsazena pouze ta přední, lze počítat dokonce s objemem 2 360 l, vedle čehož je Škoda chudým příbuzným.

Pokud již samotná technická data nestačí k tomu, abychom na Kodiaq skoro zapomněli, můžeme přistoupit k výbavě a cenám. Úroveň Luxury totiž mimo jiné zahrnuje 19palcová kola, multimédia s 12,3palcovým displejem či rovnou sadu kamer monitorujících celé prostranství vozu. Součástí tohoto stupně je pak i zimní paket, který zahrnuje vyhřívání sedadel v první i druhé řadě. Za vše je přitom třeba zaplatit 3 449 990 rublů, tedy nějakých 881 tisíc korun.

Kodiaq tedy tahá za kratší konec provazu ve všech ohledech, přičemž třešinkou na tomto dortu je výše položený stupeň Flagship. Ten dále zahrnuje rozsáhlou plejádu bezpečnostních a asistenčních systémů, stejně jako třeba panoramatickou střechu či elektrické otevírání víka zavazadelníku. Cena v jeho případě narůstá na 3 599 990 RUB (919 000 Kč), pořád ale dostáváte víc než od Škody za sumu o 530 tisíc Kč vyšší. Je k tomu třeba něco dodávat?

Okavango má být automobilovou oázou. Při pohledu na technická data, bohatou výbavu a cenu to není až tak nereálné tvrzení. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.