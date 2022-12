Čínský soupeř Škody Kodiaq se prodává 25krát líp než škodovka, při jeho cenách se není čemu divit před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jetour

Někteří mají tendenci svádět to na Volkswagen, komunisty nebo Vystrčila, realita je ale mnohem prostší. Škodovky zašly se svými cenami příliš daleko na to, aby je někdo mimo Evropu a jí podobné trhy bral vážně.

Říci, že se Škodě v poslední době v Číně nedaří, jsou slabá slova. Po zlatých letech doslova zachází na úbytě a už i vedení firmy připouští, že největší automobilový trh světa buď zcela opustí, nebo na něj bude své vozy pouze dovážet. Škodovka letos za prvních 11 měsíců roku prodala za velkou zdí pouhých 39 356 aut a pokud se nestane nějaký vánoční zázrak, nevyrovná letos ani rok 2008, kdy v Číně působila poprvé celý rok a prodala 60 340 vozů. To je opravdu pád až na dno o skoro 90 procent z dřívějších rekordních hodnot.

Příčin je více, tou hlavní je ale stále větší neschopnost čelit domácí konkurenci, která nabízí stále více za stabilně nízké ceny. Mezi tu patří i značka Jetour, která přišla na trh v roce 2018. Nevznikla z ničeho, spadá pod automobilku Chery a zaměřuje se hlavně na mladší klientelu. Jako taková se i v této době snaží co nejrychleji prosadit a při tom, co a za kolik nabízí, není divu, že je velmi úspěšná. Už za první celý rok svého působení na trhu oslovila téměř 140 tisíc lidí, letos bude ještě citelně dál a z valné většiny za to vděčí modelu X70, který stále míří k výšinám.

Toto relativně velké SUV se prodává v několika verzích včetně té pojmenované Coupe, která je docela vtipná. Zatímco většina ostatních automobilek si v případě takových derivátů lámou hlavu alespoň s úpravou zadní části karoserie, v Číně stvořili „nový model” ještě efektivněji - vizuální odklon má totiž na starosti pouze jiné nárazníky, dvoubarevný lak či odlišná čelní maska. Podobně je to vlastně s nabídkou X70 obecně - existuje výchozí verze, zmíněné kupé, varianty X70M, X70S, X70 Plus a X70 Zhuge, přičemž vždy jsou k mání v pětimístné, šestimístné nebo sedmimístné variantě.

Vždy je to ale v základu stejné auto, které měří na délku 4 749 milimetrů a 2 745 mm má v případě rozvoru. To jsou v zásadě rozměry Škody Kodiaq, nejedná se tedy zrovna o malý vůz. Mezi motory jsou k dispozici buď přeplňovaný 1,5litrový čtyřválec nabízející 157 koní, k dispozici je i motor 1,6 turbo se 197 koňmi (Zhuge nabízí přeplňovaný dvoulitr, ale tato varianta míří o hodně výš). Převodovkou je buď šestistupňový manuál nebo šestistupňový dvouspojkový automat. A jedinou možností je pohon předních kol, pohon 4x4 není k dispozici.

To ale většinu lidí trápit nebude, rozhodně ne tolik, kolik z nich bude těšit cena vozu. Nejlevnější X70 v provedení M stojí v Číně od 64 900 yuanů, tedy asi jen 211 tisíc Kč, což je na 4,7metrové SUV s přeplňovanou jedna-pětkou pod kapotou, jež je již v základu velmi dobře vybaveno, velmi sympatická cena. X70 pak začíná na 86 900 yuanech (asi 282 tisíc) a i nejvyspělejší X70 Plus (na fotkách níže) začíná na 89 900 CNY (292 tisíc Kč). To jsou všechno skoro komicky nízké ceny.

Vozu totiž v základu nechybí třeba rozměrná obrazovka multimediálního systému či digitální přístrojový štít. Počítat je možné rovněž s automatickou klimatizací či vyhříváním sedadel. Veškerou výbavou našlapané provedení X70 Plus se silnějším motorem a automatem pak vyjde na 131 900 yuanů, tedy asi 428 tisíc Kč - za takové peníze u nás podobné auto nekoupíte ani v základu, ani zdaleka, o 210 tisíc víc tady stojí i základní Karoq s litrovým tříválcem.

V tomto kontextu není divu, že od Jetouru dostává konkurenční Škoda Kodiaq na čínském trhu už tak brzy po jeho vzniku pořádně na frak. U nás stojí Kodiaq od 863 900 Kč (skutečně tak moc), více jak dvakrát víc i oproti vrcholné X70 Plus. A ani v Číně není podstatně levnější. A tak zatímco Kodiaq má letos dle dat CAAM letos na pažbě 4 961 zářezů za úspěšný prodej, X70 je s 121 603 prodanými kusy v úplně jiné dimenzi - je to více 25krát vyšší číslo.

Nevíme, jestli je něco takového opakovatelného v Evropě, natož pak u nás, ale tušíme, že za méně jak poloviční cenu by o čínských soupeřích aut zavedených značek uvažoval kde kdo. Není divu, že tradiční výrobci mají z jejich příchodu na starý kontinent obavy - v Číně mohou rázem být rozdílem ligy nebo dvou poráženi v prodejích vozy značek bez jakékoli tradice.

Jetour X70 (zde ve verzi Plus) je v Číně navzdory minimální historii značky i modelu pořádný hit. Konkurenční Škodu Kodiaq prodejně překonává více jak stokrát, při tak nízkých cenách se nelze moc divit. Foto: Jetour

Zdroje: Jetour, CAAM

