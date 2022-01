Čínský soupeř Škody Kodiaq v Evropě výrazně zlevnil, s lepší technikou i výbavou stojí o 340 tisíc míň před 2 hodinami | Petr Prokopec

V době, kdy je snad nejvíce skloňovaným výrazem slovo „zdražování”, je to pozoruhodný krok. S novou základní cenou sice dorazila o něco skromnější specifikace, i tak jde ale o velmi konkurenceschopné auto s technikou Volva a spoustou výbavy.

Obvyklou výhodou čínských výrobků je jejich nízká cena. A auta nebývají výjimkou. Zákazníci mimo Čínu na ně často hledí skrz prsty, rádi se ale nechají zlákat, když vidí, že za vůz technicky srovnatelný se „západní” produkcí se dá najednou koupit o desítky procent levněji. V případě faceliftovaného Geely Atlas Pro ale největší čínská automobilka vytáhla do Evropy zprvu poněkud sebevědoměji.

Je třeba říci, že na první pohled právem. Její vzhled lze považovat za přitažlivý, pod přední kapotou navíc odvádí svou práci přeplňovaný 1,5litrový motor od Volva. Ten byl naladěn na 177 koní, což není málo. Pomocnou ruku mu navíc podává 48voltový mild-hybridní systém, který slouží spíše ke snížení spotřeby a vůz jasně připravuje na prodej v zemích EU. Paket pak uzavírá sedmistupňový automat a pohon všech kol. Za techniku se Geely opravdu stydět nemusí.

Také ale nebyl vyloženě levný. Atlas Pro vstoupil do prodeje v Rusku s cenou v přepočtu od 645 tisíc Kč. Coby sok Kodiaqu pořád stál citelně méně než soupeř Škody a konkurenti dalších tradičních značek, už to ale nebylo tak markantní jako dříve. Zřejmě právě kvůli tomu nebyla odezva zákazníků bůhvíjaká, a tak se Číňané rozhodli ceny snížit.

Do dneška tak byl Atlas Pro k mání od 2 099 990 RUB, tedy asi 605 tisíc Kč, což zní přece jen lépe. Není to vyloženě dramatický posun, v dnešní době ale překvapí i takový. Navíc je třeba dodat, že nebyl poslední. Dnes totiž do prodeje vstoupilo nové základní provedení, které nemá pohon 4x4 a sedmistupňový automat mění za šestistupňový. I tak má ale onen motor 1,5 se 177 koňmi (byť bez mild-hybridu), automatickou převodovku a spoustu výbavy. Už v základu nabízí 18palcová litá kola, diody na obou koncích vozu, elektricky ovládané sedadlo řidiče, klimatizaci či ambientní osvětlení umožňující volbu ze 42 barev.

Vůz akceleruje na stovku za 10,5 sekundy, takže to není vyloženě rychlík, když ale dodáme, že se prodává od 1 834 900 rublů, tedy asi 528 tisíc Kč, stěžovat si moc nelze. Škodovka u nás prodává zmíněný Kodiaq v základu s minimální výbavou Ambition, motorem 1,5 o 150 koních, manuálem a předním pohonem nejméně za 864 tisíc Kč. To je skoro o 340 tisíc Kč víc a kdybychom chtěli přidat aspoň onen automat, bavíme se o rozdílu 390 tisíc. Přidejte srovnatelnou výbavu a jsme skoro na dvojnásobku.

Geely Atlas Pro se přitom má začít prodávat i v zemích EU. Pokud si udrží podobné ceny, budou mít značky jako Škoda nevyhnutelně o problém víc.

Geely Atlas Pro vypadá po faceliftu ještě lépe a k mání je i s renomovanou technikou a bohatou výbavou. S novou cenou v Rusku a okolí od 528 tisíc Kč v přepočtu je to relativně levný špás. Foto: Geely

