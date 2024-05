Čínský soupeř Škody Octavia dorazil do Evropy v novém, levněji nabídne víc velikosti, výkonu i výbavy včera | Petr Prokopec

/ Foto: FAW

Je to auto, které by svými parametry sneslo i srovnání se Superbem, přesto bude stát míň než Octavia v úplném základu. A pikantní je, že za ním stojí automobilka, která pro mateřský Volkswagen v Číně vyrábí spoustu jeho aut.

Čínská automobilka FAW se v Evropě zatím jen rozkoukává. Vidět je to také v Rusku, kde si loni připsala 10 203 prodaných aut, což je na jednu stranu čtyřikrát víc než v předchozím období, nestačí ale na lepší než dvanácté místo v pořadí nejúspěšnějších značek. Třeba Haval a Chery si za stejné období připsaly 118 826 resp. 118 055 registrací a hrají jinou ligu, stejně jako Geely či Omoda s 84 019 resp. 44 909 prodanými vozy.

Bylo by ale nemístné FAW odepisovat. Je to velká firma s obrovskými zkušenostmi, která tvoří mj. čínskou polovinu společného podniku s koncernem VW, který má v Číně na starosti výrobu aut pro tamní trh. FAW se tak bude snažit dál, a to právě i v Rusku. S největší evropskou i světovou zemí má pořád velké plány a klíčová je v nich značka Bestune, která loni dosáhla na zhruba 6 900 registrací. Již letos by nicméně měla překonat metu 10 tisíc prodejů, o což se má postarat hlavně liftback B70. Tedy čínský soupeř Škody Octavia, který při délce 4 810 milimetrů a 2,8metrovém rozvoru nabízí uvnitř ještě víc místa. Třetí generace loni bylo v Rusku prodáno 2 732 kusů, pro FAW tak jde o důležitý model.

Aktuálně do Evropy míří jeho čtvrtá generace, která dokonce ještě o 45 mm narostla do délky. Blíže tak vlastně má ke Škodě Superb než k českému bestselleru. Prodávat se nicméně bude za něco málo přes 2,4 miliony rublů, tedy zhruba 600 tisíc korun. U nás byste za ni nedostali ani nejzákladnější Octavii. A i kdyby se nakonec nad vámi dealer slitoval a dal vám pořádnou slevu, stále je třeba pod přední kapotou počítat s pouhými 116 koňmi a minimální výbavou. Bestune B70 však posílá na přední nápravu daleko vyšší výkon, a to i ve chvílích, kdy je víceoktanový čínský benzin nahrazen levnějším palivem.

Ve své domovině je totiž liftback nabízen s přeplňovanou jedna-pětkou a dvoulitrem. První zmíněný agregát přitom produkuje 171 koní, druhý pak dokonce 224. Do Ruska nicméně obě jednotky dorazí odladěné na 160 a 217 koní. I tak se nicméně jedná o lepší nabídku, než s jakou je spojena Octavia. V případě českého vozu je totiž momentálním maximem 150 koní, tedy nižší výkon, než jakým B70 disponuje v základu. Navíc i s jeho jedna-pětkou je spojen sedmistupňový automat, zatímco Škoda u základní modelu spoléhá na manuál. Není tak divu, že už na ni v Rusku pomalu zapomněli.

Lokální zastoupení čínské automobilky přitom již potvrdilo, že vůz se na trh dostane v létě, na konkretizovanou skladbu výbavy je ale ještě třeba vyčkat. Ve srovnání s předchůdcem má ovšem nová generace nabídnout materiály vyšší kvality, jenž budou spárovány se 7palcovým digitálním přístrojovým štítem a 12,3palcovou obrazovkou multimédií. Ta byla patřičně vylepšena a mají také intuitivnější ovládání. Výbava má pak být v základu jako vždy velmi bohatá, na to jsme si u už Číňanů zvykli.

Jen u této novinky ale ruské zastoupení FAW nehodlá setrvat. Do konce roku má totiž na místní trh dorazit také 4,7metrové SUV T90, příští rok je pak vyhrazen příchodu modernizovaných SUV T99 a T77. Šéf lokálního zastoupení pak pro Izvestii potvrdil, že v plánu je také malé městské třídvířko Bestune Pony, to však zatím není bráno jako priorita. Přičemž Číňané evidentně stojí nohama pevně na zemi, a proto ani netlačí na elektrifikaci, přestože v dubnu se dostali na druhou příčku v pořadí, když prodali 330 bateriových aut.

Právě nízký zájem o alternativní pohon je přiměl odsunout zelenou revoluci do pozadí a nejprve se soustředit na žádané modely. Z Ruska se tak vlastně stal trh, kde stále ještě rozhoduje především zákazník. Oproti tomu Evropa sice sama sebe nazývá demokratickou, což v politické rovině snad ještě pořád platí (a v Rusku ani omylem), ovšem v rámci automobilové branže už jde pomalu o diktaturu. Pozoruhodné, že?

Bestune B70 po stránce designové působí přitažlivě. Navíc nabídne nemalý výkon pod kapotou a bohatou výbavu i značný prostor v interiéru. Startovat ovšem bude níže než Škoda Octavia, i když má blíže k Superbu. Vlastně si ani nedovedeme představit, že by z toho nemohl být hit. Foto: FAW

Zdroj: FAW, Izvestia

Petr Prokopec

