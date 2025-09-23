Čínský soupeř Škody Octavia se ukázal v nové generaci. Na ještě větší auto za 250 tisíc Kč působí až magicky krásně
Petr Prokopec
Čínský soupeř Škody Octavia se ukázal v nové generaci. Na ještě větší auto za 250 tisíc Kč působí až magicky krásně
včera | Petr Prokopec
Geely Emgrand je jedním z nejznámějších čínských aut na světě. Jeho první generace přišla na svět už v roce 2010, o čtyři léta později však musela udělat prostor nástupci. Ten byl nicméně postaven na téže platformě, podobně jako generace třetí, která dorazila v roce 2018. Teprve u jejího nástupce Číňané přistoupili k větší modernizaci, neboť přepřáhli na novou architekturu BMA. S tou byl nicméně spojen identický rozvor 2 650 milimetrů, v podstatě tak šlo o další evoluci původního sedanu.
Letos se ale Geely rozhodlo přistoupit k řádné obměně svého portfolia. Čtvrtá generace se tak zkraje roku dočkala faceliftu, ten však pozměnil jen některé panely karoserie. Pod kapotou se ale už nepohnul ani šroubek, o roztáčení předních kol se tak dále stará atmosférická jedna-pětka spalující benzin. Pro taxikáře má ovšem Geely k dispozici ještě jedno ústrojí, a sice 1,8litrový čtyřválec schopný spalovat i metanol, se kterým mají provozní náklady klesnout na méně než korunu za kilometr.
Jen krátce po faceliftu ale Číňané přišli také s pátou generací modelu Emgrand, přičemž tentokrát se skutečně startovalo na čistém listu papíru. Máme tu zcela novou platformu GEA, kterou Geely poprvé ukázalo loni. Sedan díky ní přitom řádně povyrostl, neboť jeho rozvor nyní činí 2 755 mm, zatímco délka se natáhla z 4 638 na 4 815 mm. Z konkurenta Škody Octavia (dnes 4 689 mm) se tak stává pomalu spíš soupeř Superbu, ale protože Octavia V bude také citelně delší a možná zaskočí i za Superb, budeme to vnímat jako projev evoluce stále kompaktního auta, třebaže už řádně přerostlého. Emgrand by tak měl nabídnout ještě prostornější kabinu i díky nepatrně větší šířce a výšce, zrovna s tím ale problém nikdy neměl.
Na zajímavější změny došlo pod kapotou, kde sice nadále lze počítat s 1,5litrovým čtyřválcem, nově ale už přeplňovaným. Příchod turbodmychadla zvedl výkon ze 120 na 180 koní, zatímco točivý moment narostl ze 150 na 290 Nm. To s sebou pochopitelně nese mnohem lepší dynamiku, Geely však zatím upřesnilo jen nejvyšší rychlost 200 km/h. Zda se pak objeví nová verze pro taxikáře, není jisté - metanolová čtvrtá generace ale i díky onomu faceliftu zůstává dál v prodeji.
Vizuálně novinka kráčí ve stopách svého předchůdce, díky odlišnému zpracování světel, nárazníků či čelní masky, která nyní počítá jen se 12 svislými lamelami, ale působí o poznání atraktivněji. Geely se navíc rozhodlo navýšit počet chromových linií, což má vůz též posunout do vyšších sfér. A stejná snaha je patrná také uvnitř, kde se za zploštělým volantem nachází digitální přístrojový štít, kterému společnost dělá nejen 14,6palcová obrazovka multimédií, ale znovu chrom. A ocenit je třeba, že autoři vozu ponechali fyzická tlačítka pro nejpoužívanější funkce.
Uvážíme-li, že dnešní Emgrand stojí od 68 900 do 86 900 CNY, tedy od asi 200 do 250 tisíc Kč, a ten nový stěží začne výš než tam, kde ten dosavadní končil, máme tu za cenu okolo 250 tisíc Kč pozoruhodný kus auta ve všech smyslech těchto slov. Je to skoro až čarokrásný vůz vzhledem k tomu, kolik stojí v době, kdy základní Fabia s ničím ve všech ohledech začíná na skoro dvojnásobné sumě.
Na další detaily a přesné cenové specifikace ale bude třeba vyčkat, pročež už jen dodáme, že za dosavadních patnáct let na trhu se prodalo již 4 miliony exemplářů tohoto modelu. Jubilejní kousek přitom sjel z montážních linek v čínském Zhejiangu letos v červenci.
Geely Emgrand se odhalilo ve své už páté generaci, která oproti předchozím čtyřem znovu narostla a disponuje tak i výkonnějšími motory. Je také noblesnější, vybavenější, přesto má dál stát pomalu pakatel. Foto: Geely
Zdroj: Geely
