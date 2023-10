Čínský soupeř Škody se po světě šíří jako mor, i v Evropě mohutně boduje s auty, na které se česká značka vybodla před 5 hodinami | Petr Miler

Velká čínská automobilová revoluce je zřejmě tady a z evropského pohledu je hořce úsměvné, že ani není moc elektrická. Číňané ve světě mohutně bodují tím, čím po léta bodovala česká Škoda - racionálně postavenými a dostupnými vozy se spalovacími motory.

Čínská automobilka Chery se začátkem října pochlubila svými plány na dobytí Evropy. Není to ale něco, co by se udělat chystala, jde o něco, co už v tuto chvíli dělá vlastně po celém světě. Jen v září letošního roku prodala celosvětově úctyhodných 190 080 aut, což je meziročně o 30,7 % víc než ve stejném měsíci loni. A její letošní globální prodeje se vyšplhaly na 1 257 237 vozů, což je dokonce 40,2% meziroční nárůst.

V Evropě a EU se ale Chery nechce prosadit ani tak s modely své vlastní značky, nedávno sem firma vtrhla primárně se značkou Omoda. Ta je teprve loni založenou divizi čínského molochu, která se snaží být „cool” a „trendy”, prostě být designově zajímavější, modernější a na trhu mířit o něco výše, přesto chce ovšem být dostupná a racionální. Smyslem její existence je dobýt zahraniční trhy, neboť v Číně vůbec nepůsobí. A jedním z jejích hlavních cílů je zcela nepokrytě česká Škoda i s jejími zákazníky.

Pro škodovku byla kdysi Čína daleko největším trhem na světě, dnes tam paběrkuje a podle zatím nepotvrzených zpráv to tam má úplně zabalit. Na atomy ji rozebrali domácí konkurenti jako právě Chery, kteří přišli s modely, jimž škodovka nedokáže konkurovat. Zatímco česká automobilka přemýšlí, jak u nás prodat Octavii za 620 tisíc Kč v základu, Číňané prodávají špičkově vybaveného soka verze RS se skoro 200 koňmi v přepočtu skoro o 300 tisíc levněji. Jak tomu lze rozumně konkurovat?

V Evropě se Chery zkusí prosadit pouze s Omodou, která proti Škodě vytáhne se dvěma protivníky jejích nejžádanějších modelů - Octavie a Karoqu. Proti prvnímu jmenovanému míří přerostlý kompakt S5, který si na některých trzích říká O5, proti tomu druhému SUV jménem C5, který si někde říká prostě 5 - důvody si domyslíte, označení S5, C5 i 5 někde vadí Audi, jinde Citroënu a BMW, a tak tím Číňané (poněkud kontroverzně) proplouvají, jak se dá. Jsou to celkem líbivé vozy s moderní technikou a bohatou výbavou, které budou stát o stovky tisíc míň než srovnatelné škodovky podobně jako čínská MG.

Leckdo si v reakci na takové zprávy řekne cosi o tom, že čínská auta mimo Čínu stejně nikdo nekoupí. A podobně na věc léta reagovali i někteří zástupci zajetých automobilek, Škodu nevyjímaje. Na tom je ale ve výsledku vidět jen to, jak hloupě tyto soupeře podcenili a zametli jim i tím cestu k úspěchu. Číňané při své druhé světové expanzi sice působí nenápadně, o to úspěšnější ale jsou.

Chery se právě pochlubilo tím, že Omoda jen za letošní rok prodala po světě už 120 tisíc vozů, když v srpnu poprvé pokořila metu 16 tisíc a v září dokonce 20 tisíc měsíčních prodejů. Meziročně tak roste nekonečně, protože loni v prvních třech kvartálech ještě nic neprodávala, meziměsíčně o 10 až 20 %. Bavíme se přitom pouze o autech prodaných mimo Čínu, tedy přesně tam, kde by čínská auta nikoho neměla zajímat. Doslova z ničeho je to fascinující vzestup, přičemž Chery dál plánuje že s Omodou letos dosáhne na 200 tisíc prodaných aut mimo svou domovinu. Při aktuálních měsíčních prodejích i meziměsíčních růstech to nelze vyloučit, jakkoli je to pořád ambiciózní cíl.

Uvážíme-li, že Škoda loni prodala po celém světě včetně Číny 731 300 vozů, dotahuje ji Omoda z ničeho velmi rychle, letos by se mohla dosáhnout na čtvrtinu prodejů české značky, za první rok na trhu. Nemá to tak skončit, plánem Číňanů pro rok 2030 je 1,4 milionu prodaných vozů za rok (stále jen mimo Čínu), o čemž si škodovka může nechat jen zdát, nic takového dávno ani neplánuje. A není to tak, že by Omoda bodovala v Rusku a dál nic - tam začala a je to pro ni významný trh (letos už přes 30 tisíc aut), ale jak je už z tohoto čísla patrné, úspěšná je nevyhnutelně i na mnoha jiných místech.

Dá se předpokládat, že nebude úspěšná u nás či v jiných zemích EU? Na základě čeho? Škodovka přestala být konkurenceschopná mimo jiné kvůli své slepé sázce na elektromobily, Číňané ji nachytali na švestkách a se správnými auty za správné ceny mohutně bodují. Postavit se jim lze jen akceptací reality a adekvátní odpovědí, ne ještě více slepou sázkou na něco, co kupuje pár procent lidí. Že by Škoda tímto směrem mířila, nemáme zprávy.

SUV Omoda C5 alias je aktuálně nejúspěšnějším modelem značky, je to přímý soupeř Škody Karoq. Foto: Chery/Omoda



Omoda S5 je soupeřem Škody Octavia a také ta míří na evropské trhy. Už letos se má prodat 200 tisíc Omod, za 7 let 1,4 milionu. Na co Škoda čeká? Foto: Chery/Omoda

