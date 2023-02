Čínský vůz poprvé ovládl klíčový evropský trh s auty, VW, Ford nebo Hyundai jen zírají před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Zavedené automobilky před tím dlouho raději zavíraly oči, co ale bylo mohly při dosavadním vývoji reálně očekávat? Čínská auta už zjevně nemusí být jen alternativou kdesi v hloubi pelotonu, mohou být i vítězi prodejních tabulek.

Někteří s nelibostí hledí na to, že se léta věnujeme autům čínských značek a pravidelně informujeme o jejich novinkách. Neděláme to proto, že by nám za to někdo platil, věnujeme se jim jen a pouze z toho důvodu, že představují stále zajímavější nabídky, které by měly přidělávat vrásky na čele zajetým evropským výrobcům. Ti by se měli snažit reagovat na to, s čím Číňané přichází, aby zůstali konkurenceschopní, nic takového se ale neděje.

Čínská auta jsou stále vyspělejší, přitom zůstávají levná. Ve své domovině získají stále větší část trhu a bodovat dokážou i v zahraničí. Za takového vývoje bylo přece jen otázkou času, než obdobný proces nastane i v zemích Evropské a jim podobných. EU se sice brání (ale je to dvousečné) štítem regulací, které nedovolují Číňanům nabídnout tu svá auta tak snadno jako jinde, to ale jejich příchod leda odkládá, nezabraňuje mu to.

Některé čínské značky si tak v Evropě vedou velmi dobře a podle dat JATO Dynamics tu loni prodaly 151 538 aut. To už není nic a je to také o 131 % víc než v roce 2021. A když se podíváme na jejich prosincový meziroční růst (+328 %), je jasné, že dynamika jejich vzestupu jen zesiluje. Na co tradičnější automobilky čekají? Až si někdo přijde pro jejich elektromobil za 1,5 milionu místo srovnatelně fungujícího čínského auta za třetinovou cenu? Tomu se přece říká naivita.

Nevyhnutelné se tak stalo skutkem a z významné alternativy už se zjevně může stát jednička na trhu. Nedávno jsme vás informovali o nejprodávanějším autě čínské provenience v celé EU, tedy MG ZS. To boduje také ve Velké Británii, ještě lépe si tam ale vede jeho sourozenec jménem HS. Ten je na tom dokonce tak dobře, že se v lednu 2023 stal nejprodávanějším modelem vůbec. Ne mezi SUV, ne mezi auty z Asie, nic takového, je to prostě jednička na trhu, který patří mezi největší a nejdůležitější v celé Evropě.

V Británii Číňanům jistě pomáhá, že používají tradiční domácí značku, nic to ale nemění na tom, že jde o ryze čínské vozy. Dříve úspěšnější značky jako VW, Ford nebo Hyundai tak jen zírají, neboť nemají čím odpovědět - MG jako takové rostlo v lednu 2023 meziročně o 108 % a jen modelu HS dodalo 3 481 kusů. Až druhý byl Volkswagen s T-Rocem (3 256 prodaných aut), třetí Nissan s Qashqaiem (3 121 aut). Dále tu máme Kiu Niro (2 625), Opel Corsa (2 425), Kiu Sportage (2 409), Ford Puma (2 316) a znovu MG s u nás úspěšnějším ZS (2 260).

Co k tomu dodat? Zavedené automobilky přestávají být pro velkou část trhu zajímavé, protože se soustřeďují na věci, které zákazníky nezajímají, tak jednoduché to je. Vyhovět regulacím musí všichni, pokud ale někdo v tomto ohledu dělá víc než musí, současně otevřeně ignoruje přání kupců a ještě k tomu zdražuje, logicky nemůže myslet na nejvyšší příčky prodejních žebříčků. Za nezměněného stavu je skutečně jen otázkou času, než budou Číňané na koni prakticky kdekoli jinde.

MG ZS není nic převratného, je to prostě normální auto za slušné peníze. Na absolutní prvenství v britském prodejním žebříčku to ale zjevně stačí. Foto: MG Motor

Zdroje: SMMT, JATO Dynamics

Petr Miler

