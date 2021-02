Čínský výrobce, jehož auto ohromilo i šéfy Porsche, v Evropě končí, jeho vozy nikdo nechce před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

Ohromit manažera jedné z vůbec nejrespektovanějších automobilových značek světa vypadá skoro jako záruka budoucího úspěchu, ne však tehdy, když se diví, jak jste dobře něco „ukradli”. To Zotye dělá dodnes a v Evropě to nezabírá.

Koupili byste si teplákovou soupravu se čtyřmi pruhy a tvářili se, jako že máte oblečení od Adidasu? Asi ne, není to zrovna znakem vysoké úrovně. Ale Číňanům to nevadí - mnohým je pořád bližší koupit si něco takového než sáhnout po produktu neznámého výrobce a zabírají na to i v případě aut.

Jen tak se mohlo stát, že za velkou zdí dodnes působí řada výrobců, kteří bez uzardění kopírují modely západních automobilek a úspěšně je prodávají. Nakonec i ta největší, které dnes patří Volvo, Lotus, Smart, Proton a největší kus Mercedesu, přesně takto začínala. Geely z toho „vyrostlo” a předpokládáme, že je jen otázkou času, než se v Číně podobná praxe nevítanou či zcela nepřijatelnou obecně. Dokud k tomu ale nedojde, budou existovat automobilky jako Zotye, které nic než parazitovat na cizích vzorech neumí.

Právě tato značka stojí za jedním z nejslavnějších čínských klonů - modelem SR9, který nepokrytě kopíruje Porsche Macan. Byli jsme osobně svědky toho, když jej Číňané před čtyřmi roky v jeho modernizované podobě odhalili v Šanghaji a na vlastní oči si jej mohli prohlédnout šéfové Porsche. Nesmáli se, ani trochu - ohromeni jen nevěřícně zírali, jak dobře zkopírované některé věci jsou a řekli nám, že jsou přesvědčeni, že část dílů musí být od těch samých firem, které dodávají Porsche, protože to podle nich nelze takto zkopírovat bez znalosti přesných postupů.

Zotye se ale nezastavilo zde, v podstatě ve všem, co udělalo, šlo spatřovat existující vůz prestižnější značky. To platí i o modelu T600, který napodobuje jiná SUV Volkswagenu a právě s ním - a jeho verzí „kupé” - se Číňané zkusili prosadit v Evropě. Zamířili kam jinam než do Ruska, nedá se ale říci, že by uspěli. Právě naopak, skončilo to naprostým propadákem.

Informuje o tom ruský web Čínská auta (sic), který konstatuje, že Zotye se v Rusku od října 2020 do konce roku nepodařilo prodat ani jedno auto. A loni do září si jich zákazníka našlo 158. To je vzhledem k velikosti ruského trhu prakticky nic a není divu, že Číňané vzdali své původní plány na další expanzi a pro tuto chvíli končí v Rusku i v Evropě jako takové.

Nedivíme se tomu, klony možná zabírají v Číně, jinde s nimi ale budete leda pro smích. Jasně, jít o levnější, dokonalou kopii nelegálně používající slavnou značku, je to jiná, pro to by se kupci našli, ale obchodovat s něčím takovým je minimálně mimo Čínu neudržitelné. A „jako-VW”, třebaže za nízkou cenu (Zotye T600 v Rusku startovalo na 971 tisících RUB, asi 276 tisící Kč), není něco, co by vzbuzovalo touhu. Tak sbohem, Zoyte, chybět nám nebudeš. Tedy aspoň do doby, než tuto značku ponesou poněkud svébytnější vozy neparazitující na cizích vzorech.

Zotye SR9 ohromilo šéfy Porsche tím, jak kvalitní a přesná kopie Macanu to v některých ohledech je. Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

Zdroj: Čínská auta

