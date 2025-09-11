Čínský výrobce vysavačů nepřeháněl, když říkal, že postaví své vlastní Bugatti, jen rychlejší. Ukázal první fotky

včera | Petr Prokopec

/

Foto: Dreame Technology, tiskové materiály

Dyson výrobu aut vzdal, jeho čínská obdoba chce ale na stejném poli skutečně prorazit. Těžko ale říct, jak moc ji lze brát vážně, když jako první fotky ukazuje zjevnou kopii Bugatti namalovanou nejspíš s pomocí AI.

Produkty čínské společnosti Dreame možná znáte, také v Česku se dají kupit její vysavače, fény či třeba robotické sekačky na trávu. Firmu v roce 2017 založil Yu Hao, který má opravdu nemalé ambice. V roce 2027, tedy v době oslav desetiletého výročí, by se totiž velmi rád zařadil i mezi výrobce aut. A protože sám sebe vidí jako čínský ekvivalent Dysonu nebo dokonce Applu, asi by nás nemělo překvapit, že míří opravdu vysoko. Jeho prvotinou totiž má být elektrický hypersport, který si bude jako máslo na chleba mazat i Bugatti.

Automobilku z Molsheimu Yu Hao nezmiňuje náhodou, její model Chiron totiž obšlehnul takovým způsobem, že si již řada právnických firem brousí zuby na vyostřený spor. Pokud by ambice společnosti Dreame byly spojené pouze s její domovinou, Bugatti by se asi spravedlnosti nedomohlo. Jenže Yu Hao již dal najevo, že by rád postavil továrnu i v Evropě, a to poblíž Berlína, jen na dostřel od tamní fabriky Tesly. Umožnit to mimo jiné má i spolupráce s francouzskou bankou BNP Paribas.

Nicméně právě snaha vyrábět a prodávat klon Bugatti v Evropě může být pro Číňany překážkou. Ostatně ani francouzští bankéři by se k firmě v té chvíli nejspíš už nehlásili. Je tak dost možné, že tu máme pouze výkřik do tmy, který velmi rychle odezní. Už jen proto, že Číňané se zatím pochlubili jen vizualizacemi, které vypadají jako slepenina existujících designů vytvořená s pomocí umělé inteligence. Zkraje příštího roku ovšem chtějí na veletrhu CES ukázat funkční prototyp.

Zda na něco takového opravdu dojde, je ve hvězdách. Ostatně ani Amerika není Číňanům zrovna nakloněna, Bugatti tak snadno může zabránit i tomu, aby se vůz v Las Vegas vůbec ukázal. Jakkoli musíme dodat, že bychom ho vlastně i docela rádi viděli v provozu, neboť čtyřdveřový hypersport schopný dosáhnout pekelného tempa je něco, po čem řada lidí touží. Bugatti jej pak ve formě konceptů slibuje již hezkou řádku let, do produkční reality však jediný ze svých plánů nedotáhlo.

Varianta od Dreame si ponechává ikonickou čelní masku ve tvaru podkovy, stejně jako centrální linku vedoucí napříč celým vozem či boční motiv připomínající písmeno „C“. Vše je ovšem doplněno o zhruba metr delším rozvorem. Uvnitř pak Číňané kráčí vlastní cestou, palubní desku tak tvoří rozměrný displej, který v podstatě nedoplňuje jediné fyzické tlačítko. To odpovídá módě v Říši středu, které ovšem Evropané či Američané z praktických důvodů tolik nepodléhají.

Jsme tedy opravdu zvědavi, zda firma na vysavače a fény své automobilové záměry dotáhne do konce. A pokud ano, pak v jaké podobě. Dá se ale předpokládat, že design svého elektrického hypersportu výrazně změní, nebo nepřijde s ničím hmatatelným. Ostatně i tím by napodobila Dyson.


Čínský výrobce vysavačů nepřeháněl, když říkal, že postaví své vlastní Bugatti, jen rychlejší. Ukázal první fotky - 1 - Dreame Technology hypersport 2025 vizualizace 01Čínský výrobce vysavačů nepřeháněl, když říkal, že postaví své vlastní Bugatti, jen rychlejší. Ukázal první fotky - 2 - Dreame Technology hypersport 2025 vizualizace 02Čínský výrobce vysavačů nepřeháněl, když říkal, že postaví své vlastní Bugatti, jen rychlejší. Ukázal první fotky - 3 - Dreame Technology hypersport 2025 vizualizace 03Čínský výrobce vysavačů nepřeháněl, když říkal, že postaví své vlastní Bugatti, jen rychlejší. Ukázal první fotky - 4 - Dreame Technology hypersport 2025 vizualizace 04
Čínské čtyřdveřové elektrické Bugatti zatím existuje jen ve formě vizualizací, příští rok se ale na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas má objevit prototyp. A o rok později má odstartovat i výroba. Zda ale na cokoli z toho dojde, je ve hvězdách. Foto: Dreame Technology, tiskové materiály

Zdroj: Dreame Technology

Petr Prokopec

