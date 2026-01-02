Čínský výrobce vysavačů se nezastaví před ničím, jeho poslední automobilová novinka vypadá jako nejvzácnější Bugatti
Petr ProkopecIluze, že Číňané začali zničehonic ctít cizí duševní vlastnictví a už si jdou svou vlastní cestou, zas jednou dostává na frak. V tomto případě se firma tváří, že s „kopírkou” Bugatti Chiron dala pokoj, od francouzské značky si ale ve skutečnosti „půjčila” něco lepšího.
Vyvinout zcela nové auto dnes není tak těžké, jako to bývalo, o levný a jednoduchý proces ale pořád nejde. Těžkosti nicméně začínají spíš homologací a sériovou výrobou, ne nutně samotnou úvodní konstrukcí. A pokud se vším uspějete, pořád vás čeká jeden pořádný ořech k rozlousknutí - musíte také auto někomu prodat.
Pokud totiž začínáte z čistého listu papíru jako firma, která dosud s automobilovou branží neměla nic společného, pak je publikum logicky obezřetné a dlouho si vás raději vůbec nebude všímat. Je tak třeba něčím zaujmout. Čínská společnost Dreame Technology, která dosud proslula svou domácí elektronickou, si ale zjevně myslí, že má marketing v malíčku. A přinejmenším je odhodlaná rozšířit svou dosavadní nabídku čítající třeba vysavače a fény také o automobily.
Dreame se totiž v první půlce září z ničeho nic vytasilo se snímky své prvotiny, která vypadala jako klon Bugatti Chiron. Jen s tím rozdílem, že na každém boku nabídla pár dveří a pod kapotou elektromotory. Pokud by takový vůz byl nabízen pouze v Číně, automobilka z Molsheimu by proti zjevnému napodobování jejího designu mohla leda protestovat, reálně by se nejspíš nic nestalo.
Číňané ovšem souběžně s publikováním snímků uvedli, že hodlají postavit továrnu v Evropě, a to poblíž Berlína. Zároveň uvedli, že funkční prototyp vozu ukážou na veletrhu CES v Las Vegas, který otevře své brány za pár dní. Tím ovšem naznačili, že jejich novinka se nejspíš bude prodávat jak na starém kontinentu, tak v novém světě. Společnosti Dreame by ovšem v takové chvíli hrozily žaloby, které by mohly narušit i její původní byznys.
Firma tak původní strategii přehodnotila a do města hříchu přivezou jiné auto. Nedělejte si ale iluze, že by šlo o něco originálního. Venku jsou totiž nové obrázky, a byť z nich nečiší až tak bezelstná podobnost s Bugatti, je zjevné, že auto napodobuje model Brouillard, tedy exkluzivní unikát znovu z Molsheimu. Přesto zmizlo aspoň boční „Céčko“ nebo ikonická maska chladiče ve tvaru podkovy.
Celé to tedy působí jako jeden velký marketingový fígl, kterým se Číňané rozhodli zaujmout za hranicí únosnosti a pak vše posunuli kamsi před ni. Jsme nyní zvědavi, s čím se nakonec v Las Vegas vytasí, aby to nakonec nebylo ještě něco jiného. Však mediální pozornosti není nikdy dost...
Pro tuto chvíli už jen připomeňme, že prvotina firma má dostat přinejmenším 1 000 elektrických koní výkonu, se kterými prý zvládne stovku za 1,8 sekundy. Rázem by tedy šlo o jedno z nejrychleji akcelerujících aut planety. Také to ale může být plácnutí do vody.
Číňané již zjevně nechystají čtyřdveřový elektrický klon Bugatti Chiron, chystají méně nápadné připodobnění unikátnímu Brouillardu od stejné značky. Že by postupným zmírňováním původního šoku bojovali o pozornost? Foto: Dreame Technology, tiskové materiály
Zdroje: Dreame Technology, IT Home
