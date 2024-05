Čínským autům neutečou ani ti, kteří auta nekupují, Číňané posílají do Evropy už i své autobusy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Po osobních vozech je to další logický krok, přesto to pro někoho bude poněkud tíživé. Čínské dopravní prostředky si nás zjevně dříve nebo později poddají podobně jako čínské oblečení nebo elektronika.

Není žádným tajemstvím, že Číňané si během pouhých dvou let udělali z Ruska svůj druhý domov. Jen u toho ale zůstat nemíní, je to pro ně vstupní brána do celé Evropy. Jejich další stěžejní baštou se poslední dobou stává Velká Británie, neboť právě v ostrovním království řada čínských značek začíná svou evropskou pouť. Tamní motoristé si tedy mohou o poznání déle koupit třeba i auta od MG, která jsou dnes úspěšná také u nás.

Ovšem i za předpokladu, že se Britové rozhodnou cestovat jinými prostředky než svými vlastními auty, již čínské expanzi neuniknou. Tradiční černé londýnské taxíky totiž vyrábí společnost LEVC, která spadá pod čínské Geely. Aktuální novinkou jsou pak dvoupatrové autobusy mířící rovněž do britské metropole, za nimiž stojí automobilka BYD. Ta model zvaný BD11 osadila bateriemi o kapacitě 532 kWh, jenž mají nabídnout dojezd až 644 km.

Realita bude pochopitelně o dost horší, protože ale londýnské double-deckery v průměru najedou 160 až 320 km denně, je takový dojezd dostačující. BYD navíc model BD11 osadil pantografem, skrze který lze baterie typu Blade dobíjet výkonem až 500 kW. Nechybí pak ani klasické dobíjecí porty, přičemž využít jich lze hned několik najednou - k dobití bateriového paketu je přesto třeba víc než hodina.

Baterie jsou modulární, pročež si operátoři mohou zvolit jejich kapacitu a snížit tak jejich cenu. BYD si je vyrábí sám, což umožnilo snížit náklady vůči konkurenci o třetinu. BD11 by tak ve verzi pro britskou metropoli měl vyjít na zhruba 400 tisíc liber (cca 11,6 milionu Kč). Jakkoli je to nemalá suma, ve srovnání s tamní konkurencí je čínská firma o čtvrtinu levnější, z Londýna tak již má objednávky na více než 100 vozů.

Tento kontrakt přichází 11 let poté, co v zemi přistálo první neosobní auto od BYDu. Automobilka jich od té doby dodala více než 1 800, ve finále tedy jejím produktům neuniknou pouze Londýňané. Ostatně modulární je i celý autobus BD11, pročež mají vzniknout i varianty uzpůsobené dalším regionům v zemi, a to i jednopodlažní. Na ty bude třeba vyčkat do příštího roku, londýnská varianta s většími bateriemi ale dorazí ještě letos.

Číňané jsou přesvědčeni, že autobusy vydrží fungovat po 12 až 20 let, zda tomu skutečně tak bude, je ale nyní otázkou. Věřit ale snad můžeme tomu, že BYD umístil elektromotory do všech kol, pročež má BD11 pouze 8metrový průměr otáčení, při jeho velikosti je to úctyhodné číslo. Automobilové expanzi z Říše středu tedy již prakticky nepůjde uniknout, ale... čekal někdo soudný něco jiného?

BD11 vznikl britské metropoli na míru. Číňané ovšem chystají také specifické verze i pro další tamní regiony. Nemalou míru flexibility jim umožnila skutečnost, že si vše od motorů až po baterie vyrábí sami. Díky tomu jsou také citelně levnější než evropské firmy. Foto: BYD

Zdroje: BYD, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.