Čínská auta jsou už i v Evropě takový prodejní hit, že si mohou dovolit zdražovat před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Když dosud přišla řeč na čínské značky aut a jejich snahy prosadit se mimo svou domovinu, byly u toho obvykle nízké ceny či zlevňování. S obrovskými růsty prodejů ale tyto časy zjevně končí.

Čínské automobilky se se svými vozy vydávají mimo Čínu stále častěji, jejich strategií ale byla dosud snaha oslovit zákazníky obyčejných značek a zalíbit se hlavně cenou či hodnotou za peníze. Vůz, ke kterému se dnes musíme už poněkolikáté vrátit, na to ale jde jinak. Jeho tvůrci nejdou proti Škodě, Dacii nebo třeba Fordu, míří proti BMW. A cena v jeho případě zjevně nemá hlavní důvod, proč byste se o ně měli zajímat - nikdy nebyl vyloženě levný a už pár měsíců po vstupu na trh výrazně zdražil.

Řeč je o SUV-kupé automobilky Geely označeném v Číně jako FY11 nebo Xing Yue. Loni tento vůz coby Geely Tugella dorazil i do Evropy, konkrétně do Ruska, kde se už před Vánoci začal nabízet. Nyní má za sebou první větší úspěchy stejně jako samotné Geely a na ceníku je to okamžitě znát.

Než se k němu dostaneme, připomeňme, čím Tugella je. Na první pohled vypadá trochu jako BMW X4 s jinou tváří a není to náhoda, právě tomu chce být přímým konkurentem. Na oficiálních fotkách vypadá čínské SUV-kupé přitažlivě, zvláště zepředu, kde nechybí LEDková světla, ostré hrany a sportovně tvarovaný nárazník. Vzadu je pro změnu patrná zvýrazněná odtrhová hrana, kterou rovněž doplňují diody a také čtyři koncovky výfuku.

Na zajímavý vnější vzhled navazuje interiér, který svým designem snadno zastíní i řadu vozů renomovanějších značek. Před volantem trůní digitální přístrojový štít, na který navazuje rozměrná obrazovka multimediálního systému. Středová konzole se navíc stáčí k řidiči, který je tak v centru dění a počítat může třeba s voličem automatu připomínajícím kokpity letadel.

Je přitom třeba uznat, že vše působí robustně, jakkoli fotky mohou mást. Číňané kromě toho dodali vozu i nádech luxusu, neboť volant i palubka jsou obšity kůží, stejně jako je kožené i čalounění sedadel. Vše pak doplňují hliníkové dekory nebo červeně lakované doplňky, jež korespondují s barvou exteriéru.

Doplnit musíme ještě informace o technice, která též není nezajímavá a v Evropě je vlastně známá. FY11 stojí na modulární platformě CMA, kterou značka vyvinula ve spolupráci s Volvem, jež ovládá. Auto měří 4 605 milimetrů na délku, 1 878 mm na šířku, 1 643 mm na výšku a 2 700 mm v případě rozvoru. Jde tak o docela velký model - pro představu je jen o něco menší než BMW X4 či Škoda Kodiaq, ale o dost větší než Karoq.

Tugellu pohání přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný 238 koní, který posílá svůj výkon na všechna kola přes osmistupňový automat od Aisinu. Akcelerace na stovku proběhne za 6,9 sekundy a určitě tedy nejde o brzdu provozu. Za podobné auto byste u BMW dali nejméně 1 774 730 Kč, tolik stojí jeho X4 ve srovnatelné verzi 30i xDrive (252 koní) s výbavou zdaleka nedosahující té u Geely. Kdybychom srovnali i výbavové specifikace, jsme někde za 2 miliony. Tugella je úplně jinde, přesto se BMW blíží.

Když vůz fakticky vstoupil do prodeje, s cenou startoval na 2 399 990 rublech, tedy asi 686 tisících Kč. To bylo dost na čínské auto, ale zlomek oproti sumě potřebné na zmíněné BMW. Geely má ale za sebou velmi úspěšné období, v Rusku už patří mezi nejprodávanější značky, když meziročně roste o 85 %. Tugella se na tom podílí méně než levnější modely, přesto i v jejím případě míří Číňané s cenou výš. Nyní tak vůz nelze pořídit za méně než 2 699 000 rublů, což je docela razantní zdražení na asi 772 tisíc Kč.

Pořád je to výhodná suma na auto s adaptivními LED-světly, 20" koly, čalouněním kůží Nappa a alcantarou na ventilovaných sedadlech, panoramatickým světlem, vícezónovou klimatizací, palubním systémem s 12,3" obrazovkou, vychytávkami jako vyhřívanými a chlazenými držáky nápojů, bezdotykovým elektrickým ovládáním víka kufru, šesti airbagy, elektronickými asistenty včetně parkovací kamery s 360° pohledem a nespočtem dalšího. I tak je ale vidět, že jakmile se Číňanům zadaří, s až podlézavými cenami si to rychle rozmyslí.

Geely Tugella je čínský konkurent BMW X4 se stovkou za 6,9 s, hezkým interiérem a horou výbavy. Je pořád výhodný, po prvních úspěších v Rusku ale citelně podražil. Foto: Geely

Zdroje: Geely, Avtostat

Petr Prokopec