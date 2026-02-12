Čínští výrobci elektrických aut za sebou mají tragický leden, i dosavadní hvězdy najednou odepisují ztráty

Pokud se dosud někde někdo dokázal s elektrickými auty slušně prosadit, byli to čínští výrobci v Číně. Ani to už neplatí. Elektromobily tam ztratily malý kousek svých umělých podpor a trh se od nich najednou začíná odvracet stejně jako všude jinde.

Čínští výrobci elektrických aut za sebou mají tragický leden, i dosavadní hvězdy najednou odepisují ztráty

včera | Petr Prokopec

Foto: Aito

Před pár dny jsme probírali neveselý vývoj prodejů čínské automobilky BYD v posledních měsících. V případě ledna se na první pohled zdá, že není důvod k panice, neboť 205 518 prodaných osobáků (plus 4 533 kusů připadajících na užitková auta) je velmi slušné číslo. Ovšem jen do chvíle, než ho porovnáte s lednem 2025, kdy BYD dokázal prodat 300 538 vozů. V ten moment je již patrný opravdu drastický propad, který postihl jak elektromobily (letos 83 249 ks, loni 125 377 ks), tak plug-in hybridy (122 269 resp. 171 069 ks).

BYD se pak sice pochlubil tím, že export jeho aut meziročně vzrostl o 51,5 procenta na 100 482 kusů, jenže ani tento výsledek nelze vnímat pouze optimisticky - v prosinci 2025 automobilka poslala do zahraničí 133 172 vozů. Její prodeje tedy klesají, BYD v tom ale není samo. Podobně jako je tomu také u dalších velkých čínských výrobců orientovaných pouze či hlavně na elektromobily. Třeba Xiaomi za poslední loňský měsíc dodalo lidem přes 50 tisíc aut, v tom prvním letošním ale dosáhlo jen na 39 tisíc registrací.

Dolů ovšem zamířil také Xpeng, stejně jako Li Auto či Leapmotor. Geely si pak sice polepšilo, neboť dosáhlo na více než 270 tisíc prodejů, to je však meziroční růst jen o jedno procento. Za tím navíc stojí hlavně o 37 procent větší zájem o plug-in hybridy, v případě elektromobilů platí znovu 15procentní propad. V podstatě se tak za jediného letošního vítěze dá považovat značka Aito, která si připsala 80procentní růst a za leden tak čínské klientele doručila 40 015 nových aut. Je ale moc malá a nová, aby to něco podstatného znamenalo.

Jde navíc o značku zaměřenou na vyšší segment trhu, kde nebývá dlouho z čeho brát. Mateřská automobilka Seres ale nejspíš tuší, že i jí klientela dojde, načež začíná daleko víc tlačit na svou další divizi Landian. Ta přitom nabízí prakticky stejná auta jako Aito, ovšem oproštěná od technologií Huawei. Díky tomu sráží jejich cenu na polovinu. Klientelu až do loňského roku příliš nebrala, jenže to se nejspíše v průběhu letošního roku změní.

Důvodem, proč v Číně klesá zájem především o elektromobilitu, je změna podmínek, s jakou přišla tamní vláda. Ta vozy s alternativním pohonem před více než 10 lety oprostila o prodejní daň ve výši 10 procent. Jenže s prvním letošním dnem se zdanění vrátilo, byť jde pouze o 5procentní sumu. Ovšem už jen ta stačila k tomu, aby poptávka dramaticky poklesla. Helen Liu ze společnosti Bain & Company citovaná CNBC ovšem dodává, že závěry bychom měli dělat až po prvním čtvrtletí.

Nepřekvapilo by nás ovšem, kdyby se lednový vývoj propsal i do dalších měsíců. V Číně je totiž elektromobilita považována za řešení pro chudší, bohatí oproti tomu kupují auta se spalovacím pohonem. Právě proto je i 5procentní nárůst ceny problém. Přičemž díky cenové válce z posledních let, kterou rozpoutal BYD a která výrobce donutila zajít často až pod hranici výrobních nákladů, není možné, aby automobilky zdanění vzaly na svá bedra.

Zavedení prodejní daně totiž není jediným opatřením, ke kterému Čína letos přikročila. Od elektrických aut totiž politici vyžadují rovněž daleko vyšší efektivitu, kromě toho ruší i lokální a národní dotace. Bateriový pohon tak přichází o část umělých podpor. A jak je vidno, na vlastních nohou stát stále neumí. Kolikrát už jsme něco takového slyšeli? Čína zjevně ani v tomto není zase tak jiná, jak někteří tvrdili.


Čínští výrobci elektrických aut za sebou mají tragický leden, i dosavadní hvězdy najednou odepisují ztráty - 1 - Aito M9 2025 ilustracni foto 01Čínští výrobci elektrických aut za sebou mají tragický leden, i dosavadní hvězdy najednou odepisují ztráty - 2 - Aito M9 2025 ilustracni foto 02Čínští výrobci elektrických aut za sebou mají tragický leden, i dosavadní hvězdy najednou odepisují ztráty - 3 - Aito M9 2025 ilustracni foto 03
Aito je čínským lednovým králem, jako jedna z mála značek totiž dosáhlo na růst. Protože ovšem auta jako M9 cílí na movitější klientelu, je otázkou, jak dlouho budou úspěšná. Foto: Aito

Zdroj: CNBC, CAAM

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.