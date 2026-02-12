Čínští výrobci elektrických aut za sebou mají tragický leden, i dosavadní hvězdy najednou odepisují ztráty
Petr ProkopecPokud se dosud někde někdo dokázal s elektrickými auty slušně prosadit, byli to čínští výrobci v Číně. Ani to už neplatí. Elektromobily tam ztratily malý kousek svých umělých podpor a trh se od nich najednou začíná odvracet stejně jako všude jinde.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Čínští výrobci elektrických aut za sebou mají tragický leden, i dosavadní hvězdy najednou odepisují ztráty
včera | Petr Prokopec
Pokud se dosud někde někdo dokázal s elektrickými auty slušně prosadit, byli to čínští výrobci v Číně. Ani to už neplatí. Elektromobily tam ztratily malý kousek svých umělých podpor a trh se od nich najednou začíná odvracet stejně jako všude jinde.
Před pár dny jsme probírali neveselý vývoj prodejů čínské automobilky BYD v posledních měsících. V případě ledna se na první pohled zdá, že není důvod k panice, neboť 205 518 prodaných osobáků (plus 4 533 kusů připadajících na užitková auta) je velmi slušné číslo. Ovšem jen do chvíle, než ho porovnáte s lednem 2025, kdy BYD dokázal prodat 300 538 vozů. V ten moment je již patrný opravdu drastický propad, který postihl jak elektromobily (letos 83 249 ks, loni 125 377 ks), tak plug-in hybridy (122 269 resp. 171 069 ks).
BYD se pak sice pochlubil tím, že export jeho aut meziročně vzrostl o 51,5 procenta na 100 482 kusů, jenže ani tento výsledek nelze vnímat pouze optimisticky - v prosinci 2025 automobilka poslala do zahraničí 133 172 vozů. Její prodeje tedy klesají, BYD v tom ale není samo. Podobně jako je tomu také u dalších velkých čínských výrobců orientovaných pouze či hlavně na elektromobily. Třeba Xiaomi za poslední loňský měsíc dodalo lidem přes 50 tisíc aut, v tom prvním letošním ale dosáhlo jen na 39 tisíc registrací.
Dolů ovšem zamířil také Xpeng, stejně jako Li Auto či Leapmotor. Geely si pak sice polepšilo, neboť dosáhlo na více než 270 tisíc prodejů, to je však meziroční růst jen o jedno procento. Za tím navíc stojí hlavně o 37 procent větší zájem o plug-in hybridy, v případě elektromobilů platí znovu 15procentní propad. V podstatě se tak za jediného letošního vítěze dá považovat značka Aito, která si připsala 80procentní růst a za leden tak čínské klientele doručila 40 015 nových aut. Je ale moc malá a nová, aby to něco podstatného znamenalo.
Jde navíc o značku zaměřenou na vyšší segment trhu, kde nebývá dlouho z čeho brát. Mateřská automobilka Seres ale nejspíš tuší, že i jí klientela dojde, načež začíná daleko víc tlačit na svou další divizi Landian. Ta přitom nabízí prakticky stejná auta jako Aito, ovšem oproštěná od technologií Huawei. Díky tomu sráží jejich cenu na polovinu. Klientelu až do loňského roku příliš nebrala, jenže to se nejspíše v průběhu letošního roku změní.
Důvodem, proč v Číně klesá zájem především o elektromobilitu, je změna podmínek, s jakou přišla tamní vláda. Ta vozy s alternativním pohonem před více než 10 lety oprostila o prodejní daň ve výši 10 procent. Jenže s prvním letošním dnem se zdanění vrátilo, byť jde pouze o 5procentní sumu. Ovšem už jen ta stačila k tomu, aby poptávka dramaticky poklesla. Helen Liu ze společnosti Bain & Company citovaná CNBC ovšem dodává, že závěry bychom měli dělat až po prvním čtvrtletí.
Nepřekvapilo by nás ovšem, kdyby se lednový vývoj propsal i do dalších měsíců. V Číně je totiž elektromobilita považována za řešení pro chudší, bohatí oproti tomu kupují auta se spalovacím pohonem. Právě proto je i 5procentní nárůst ceny problém. Přičemž díky cenové válce z posledních let, kterou rozpoutal BYD a která výrobce donutila zajít často až pod hranici výrobních nákladů, není možné, aby automobilky zdanění vzaly na svá bedra.
Zavedení prodejní daně totiž není jediným opatřením, ke kterému Čína letos přikročila. Od elektrických aut totiž politici vyžadují rovněž daleko vyšší efektivitu, kromě toho ruší i lokální a národní dotace. Bateriový pohon tak přichází o část umělých podpor. A jak je vidno, na vlastních nohou stát stále neumí. Kolikrát už jsme něco takového slyšeli? Čína zjevně ani v tomto není zase tak jiná, jak někteří tvrdili.
Aito je čínským lednovým králem, jako jedna z mála značek totiž dosáhlo na růst. Protože ovšem auta jako M9 cílí na movitější klientelu, je otázkou, jak dlouho budou úspěšná. Foto: Aito
Bleskovky
- V Itálii došlo za bílého dne k přepadení jako z filmu, zloději maskovaní za policisty zastavili dodávku s penězi a vyhodili ji do vzduchu
před 8 hodinami
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde
včera
- „Bugatti pro chudé” ohromilo svou rychlostí, vlastně levné auto na okruhu Formule 1 zničilo McLaren P1 i závodní motorku
11.2.2026
Nejnovější články
- Proti dotykovým displejům v autech se postavil i autor iPhonu, přesně popsal, proč jsou tak problematické
před 23 minutami
- Kupec luxusní ojetiny poznal, proč jsou tyto vozy tak levné. Účet za servis 9letého auta násobně přesahuje jeho pořizovací cenu
před 3 hodinami
- Žena si koupila elektrický Rolls-Royce za 11 milionů. Baterie mu odešla záhy, firma vůz za 4 měsíce neopravila a odmítá ho koupit zpět
před 4 hodinami
- Nad Moskvou se bude tyčit nejvyšší budova Evropy, vzniká ve spolupráci s výrobcem Putinovy limuzíny
před 6 hodinami
- Ferrari říká, že se svým prvním elektromobilem nezopakuje chybu Porsche, je ale v jiné situaci
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva