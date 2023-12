Čínští výrobci mobilů netroškaří, jejich první auta s absurdními jmény verzí jdou rovnou po krku Porsche či Mercedesu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Xiaomi

Připomíná vám tohle auto Porsche? No, náhoda to nebude, o Porsche se ale nejedná, jde o jeho konkurenta od Xiaomi. Co se nepovedlo Applu, to do zdárného konce dotáhla právě tato čínská firma, v menší míře to pak platí také o Huawei.

Před pár lety se hojně mluvilo o automobilu, za kterém by stál Apple. Tento projekt zatím nedospěl do zdárného konce a je vlastně otázkou, zda se tak vůbec někdy stane. Důvodem nebyla až tak nezkušenost výrobce s výrobou aut, na to si najala řadu kapacit, problémem byla spíš výroba. Firma s nakousnutým jablkem ve znaku se celý projekt pokoušela dokončit ve spolupráci s některou ze zavedených automobilek. Ovšem i z toho nakonec sešlo, a tak je spekulovaný iCar zřejmě definitivně minulostí. A pokud se někdy něco objeví ve výrobě, budou to už jen některé z jeho technických vymožeností.

Neznamená to nicméně, že by svět aut byl výrobcům telefonů definitivně uzavřen. Momentálně vám můžeme ukázat hned dvě novinky, za nimiž stojí společnosti Xiaomi a Huawei. Ty nicméně připojily svou ruku k dílu především v rámci vývoje. V případě výroby pak na jejich bedrech leží hlavně produkce stěžejních elektronických komponentů, s finální montáží jim ale již pomáhá někdo jiný. Xiaomi spoléhá na BAIC, Huawei pak uzavřelo partnerství s automobilkou Seres, na jehož bázi vznikla zcela nová značka Aito, jíž se budou zaštiťovat i další vozy.

Nejprve se budeme věnovat novému Xiaomi SU7, které chce jít nepokrytě po krku Porsche Taycan. Tento vůz ostatně i vizuálně připomíná, díky přídi inspirované rovněž vozy McLarenu však čínská novinka dosáhla extrémně nízkého větrného odporu Cd 0,195. Její platforma Modena (sic, to zavání pro změnu po Ferrari) pak počítá jak s 400voltovým, tak 800voltovým okruhem. Na výběr pak budou i tři motory, jejichž názvy jsou ještě absurdnější než jména Turbo a Turbo S u Porsche Taycan - k mání budou jednotky nazvané V6, V6s a V8s, i když se pochopitelně jedná o elektromotory.

Xiaomi se zatím zmiňuje hlavně o základním a vrcholném modelu, kdy u prvního lze čekat 299 koní, sprint na stovku za 5,28 sekundy a baterie o kapacitě 73,6 kWh, jenž má vystačit na 668 kilometrů dojezdu. Ve druhém případě tu pak máme dvě jednotky místo jedné a tedy pohon obou náprav, nikoliv jen té zadní. Na všechna čtyři kola přitom míří 673 koní, s nimiž lze stovku pokořit za 2,78 sekundy a dosáhnout maximálky 265 km/h. S kapacitou 101 kWh by pak tato varianta měla zvládnout dokonce 800 km na jedno nabití, vzhledem k ekvivalentu asi 26 litrů nafty v nádrži si ale raději nechceme představovat, co to bude muset být za jízdu.

O hmotnosti se výrobce mobilů nezmiňuje, s ohledem na luxusní kabinu osazenou 16,1palcovým displejem multimédií a 7,1palcovým otočným digitálním přístrojovým štítem či nemalý výčet asistenčních systémů, mezi které patří i autonomní řízení, lze ale počítat klidně s 2,5 tunami. I přes opravdu úctyhodnou aerodynamiku se tak opravdu nedá předpokládat, že by udávané dojezdy byly reálné. Základní varianta má totiž k dispozici ekvivalent dokonce jen 19itrové nádrže dieselového vozu.

Cena zatím oznámena nebyla, s lácí se nicméně nepočítá. Což koneckonců platí také o SUV Aito M9, za kterým stojí Huawei. Tato novinka totiž bude ve své domovině startovat na 469 800 CNY (cca 1 486 000 Kč), což je opravdu darda. Na druhou stranu tu ale máme větší vůz, než jakým je BMW X7, neboť délka narostla na 5 230 mm. Na výběr bude čistě elektrická varianta nebo hybridní, která počítá s přeplňovanou jedna-pětkou. Ta je tu nicméně jen jako generátor energie.

Ryzí elektromobil dostal do vínku baterie o kapacitě 97,7 kWh, jenž mají SUV umožnit dojezd až 630 km. Znovu se na tom podílí příkladná aerodynamika, koeficient odporu totiž činí na daný segment úctyhodných Cd 0,264. V této verzi má M9 k dispozici 530 koní, jakožto EREV, tedy elektromobil s prodlouženým dojezdem, si ale musí vystačit s 496 koňmi. Volit pak lze mezi bateriemi o kapacitě 42 a 52 kWh, jenž vedou k celkovému dojezdu 1 362 resp. 1 402 km na všechny druhy dostupné energie.

Ani těmto parametrům ale pochopitelně nelze věřit, vypočítány jsou totiž na bázi čínského cyklu CLTC. Testovací procedura přitom trvá 30 minut, během kterých auta najedou pouhých 14,5 kilometru. Kde tedy Číňané kupříkladu mluví o dojezdu 500 km, tam lze dle evropského normovaného cyklu WLTP počítat s méně než 400 kilometry. I to jsou ale vzdušné zámky, nejblíže realitě je metodika americké agentury EPA, jenž takovému vozu přisuzuje jen 350 km.

Co se interiéru týče, ten pro změnu odkazuje na hyperobrazovky Mercedesu. Máme tu tedy 12,3palcový přístrojový štít spárovaný s 15,6palcovým centrálním displejem a 16palcovou obrazovkou usazenou před spolujezdce. Zadní cestující pak profitují z výklopného 32palcového displeje. Šestimístnou kabinu lze navíc snadno přeskládat na dům na kolečkách, přičemž všechna sedadla jsou vyhřívaná, chlazená a elektricky ovládaná.

