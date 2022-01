Čipová krize bude trvat ještě roky, říká šéf analytické firmy, absolutně není možné, že by letošek něco vyřešil před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Kdo říká, že vidí konec krize s nedostatkem čipů pro výrobu aut v jakkoli dohledném momentě, má buď špatné informace, nebo si něco nalhává. Říká to firma Roland Berger, která vidí jako matematicky nemožné, aby se něco změnilo dříve než v letech 2023 či 2024.

Automobilový průmysl v posledních měsících už nedostává do kolen ani tak koronavirus sám, nýbrž nedostatek komponentů, který s pandemií přišel. Mezi nimi mají zvláštní postavení čipy, které chybí řadě automobilek a velmi výrazně zasahují také Škodu. I proto se řada Čechů ptá, kdy už tyhle patálie skončí a čas od času jsme svědky mírného optimismu směřujícímu naděje někam k polovině roku 2022. Nic takového ale podle analytické firmy Roland Berger není reálně možné.

Společnost zveřejnila studii nazvanou: „Jak překonat krizi polovodičů. Přetrvávající strukturální selhání vyžaduje strategickou reakci automobilového průmyslu.” V ní rozebírá známé příčiny i dopady nastalého stavu, přičemž konstatuje fakta, která z výše zmíněných vizí dělají jen ničím nepodložené projevy optimismu. Šéf firmy Stefan Schaible k analýze uvádí, že je jedním slovem nemožné, aby se v letošním roce cokoli vyřešilo. A že celý problém bude pokračovat ještě roky.

Své závěry opírá zejména o to, že zatímco poptávka po čipech mezi léty 2020 a 2022 vzrostla o 17 procent, jejich výroba vzroste během stejného období jen o 6 %. A potíží už rozhodně nejsou nenaplněné výrobní kapacity - výrobci čipů používaných automobilkami dnes využívají 97 % svého potenciálu a i kdyby jej využili celý, nůžky mezi nabídkou a poptávkou zůstanou rozevřené.

Nejde ale jen o to, potíž je též v tom, že produkční kapacity se nerozšiřují. Jak jsme už detailně probírali dříve, automobilky požadují konstrukčně relativně staré čipy, a to není oblast, kam by mířily podstatné investice jejich výrobců. Na tomto poli vyhraje ten, kdo začne principiálně jinak dělat svá auta, což je směr, kterým výrobci automobilů míří. Jenže auto není palačinka, není upečené za pár minut a recept na tu další nezměníte během chvíle. Jde o výsledek roky trvajícího vývoje, který má ve výrobě vydržet obvykle 7 let, rychlé přizpůsobení se nové situaci je tak velmi komplikované.

Navíc je tu ještě jedna potíž, na kterou Roland Berger upozorňuje. Automobilky v reakci na rok 2020 často přešly od zásobování just-in-time na just-in-case, jinými slovy tedy vedou větší skladové zásoby. Čipy jedním slovem „syslí” a obvyklým problémem ve výsledku je, že některých komponentů má jeden výrobce málo a jiných moc, zatímco druhý na tom může být s týmiž díly přesně naopak.

Je to zkrátka chaos, který nemá šanci být rychle vyřešen. Pokud jsou očekávání analytiků firmy Roland Berger opodstatněná, pak se i letos připravte na přetrvávající nedostatek nových aut, dlouhé dodací doby a ceny většiny vozů (i ojetých) rostoucí na základě „ničeho”. Tedy „jen” na základě toho, že ten samý vůz, po kterém toužíte vy, chce několik dalších lidí též, to logicky žene ceny nahoru.

Víra v brzký návrat výroby nových škodovek do normálu je zjevně lichá. Podle a analytické firmy Roland Berger není absolutně žádný důvod si myslet, že by se to reálně mohlo stát. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Roland Berger

