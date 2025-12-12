Cirkus Brusel nikdy nezklame. Hlavouni EU zruší zákaz spalovacích aut tím nejnesmyslnějším způsobem, jaký si lze představit
Cirkus Brusel nikdy nezklame. Hlavouni EU zruší zákaz spalovacích aut tím nejnesmyslnějším způsobem, jaký si lze představit
před 4 hodinami | Petr Miler
„A příště vytáhnu z klobouku takhle velkýho králíka!” Hra, kterou na nás zkouší hrát vedení EU, je stejně neuvěřitelná jako trapná. Vedení EU v podstatě i nepokrytě přiznává, o co jediné těmto lidem ve skutečnosti jde.
Faktický zákaz prodeje spalovacích aut v zemích EU od roku 2035 schovaný za fráze o nulové uhlíkové stopě vśech nově prodaných vozů byl od začátku nerealizovatelný nesmysl určený ke zrušení. Skuteční experti to říkali dávno, v poslední době jim dokonce přitakávali i někteří šéfové automobilek. Otázkou zkrátka nikdy nebylo to, zda padne, ale jakým způsobem a kdy se to stane.
Nyní můžeme říci, že se stalo právě teď, neboť - jak informuje Bild - se včera večer na takovém kroku domluvila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen s šéfem největší poslanecké frakce Evropského parlamentu Manfredem Weberem. Stalo se tak to, co jiní hlavouni EU signalizovali už nějakou chvíli, jak jsme ale my před pár dny varovali, zadržovat dech, že s oním zrušením přijde prostě konec absurdních direktiv a návrat k normálu, nemělo smysl.
Němci to označují za „historickou změně kurzu”, nám to přijde spíš jako historický výsměch zdravému rozumu. Von der Leyen a Weber prý dosáhli dohody a „zákaz vozidel se spalovacími motory končí” s tím, že podrobnosti budou zveřejněny až v úterý. Jenže už následné komentáře samotného Webera ukazují, že nic, co by šlo označit za skutečný zákaz absurdního omezování technologické neutrality, reálně nepřijde.
Weber Bildu řekl, že od roku 2035 se bude místo 100% redukce emisí CO2 u flotil jednotlivých automobilek vztahovat na nově prodané vozy „jen” - podržte se - 90% snížení emisí CO2. Jen 90 procent, tak to je hotové zrušení, znamená to, že místo 10 elektromobilů z 10 můžete prodat jen 9 z 10. Děti, Santa letos neškudlil a naděluje... A pozor, Weber dále vítězoslavně dodává, že úplný zákaz nebude platit ani od roku 2040, detaily si ale nechal pro sebe.
Podle něj to znamená, že „všechny motory vyráběné v Německu se budou moci dál vyrábět a prodávat”. To asi ano, ale komu? Jednomu zákazníkovi z deseti? To je skutečně historický posun. „Zůstáváme na cestě ke klimatické neutralitě, současně ale dosahujeme technologické neutrality. To je důležitý signál pro automobilový průmysl a zajišťuje mnoho pracovních míst,” řekl dále Weber. Asi myslel 10 procent pracovních míst. Anebo něco takového...
Je to jedna velká absurdita, přímo z Manfreda W. ale záhy vylezl i pravý důvod, proč jinak dlouholetý zastánce „technologické totality” povolil a aspoň pár mužů s koženou brašnou nechá projet - toto rozhodnutí podle něj odstraňuje hlavní volební téma pro AfD a podobné skupiny.
Tak to vidíte - pokud jste si mysleli, že vedení EU to dělá pro vás, pro ekonomiku, prostě z jakýchkoli rozumných příčin, mýlili jste se. Dělá to primárně proto, aby místa těchto lidí v šapitó Cirkusu Brusel nezabral někdo jiný, kdo se - v souladu se zjevnými preferencemi naprosté většiny obyvatel EU - pere za to samé a sbírá tím politické body. To je celé.
Problém lidí, jako je pan Weber a paní von der Leyen, ovšem je, že jsou natolik odtržení od reality, že si ani neuvědomují, že tohle samozřejmě neřeší vůbec nic. Změnit cíl ze 100 na 90 procent je kosmetická modifikace, ne „historická změna kurzu”. Parafrází Winstona Churchilla si tito lidé mohli vybrat mezi ostudou (zachování statu quo) a prohrou (zrušení celého toho nesmyslu). Vybrali si ostudu, protože reálně skoro nic nezměnili, a stejně prohrají, protože ani alternativní cíl není dosažitelný bez obětí, které si Evropa ve své současné, už tak křehké pozici prostě nemůže dovolit snášet.
„Bude to změna o celých 10 procent!” - „Manfrede, nepřeháníš to?!” - „Ale ne, pojď sem ty kluku ušatej!” Hledali se, až se našli, vážně... Foto: EU/EP Multimedia Center, tiskové materiály
Zdroj: Bild
