Cirkus Mercedes jede dál, automobilka po fiasku downsizingu pracuje na návratu motorů V8 před 6 hodinami | Petr Miler

Pokud Mercedes tak moc touží vydělávat na všem, co dělá, máme pro něj jeden tip. Otevřít si před ústředím firmy kasu a vybírat vstupné na jednání vedení coby cirkusová představení. To bude nával.

Žerty stranou, Mercedes je jednou z nejposedlejších automobilek posledních let. Kdyby šlo o posedlost touhou plnit přání zákazníků, je to v pořádku, firma je ale posedlá snahou dostát dogmaticky stanoveným cílům jdoucím přímo proti přáním jejích vlastních klientů. A něco takového může ve výsledku způsobit jediné - obrátí se to proti ní.

Takové věci nemají bezprostřední dopad, neboť auta - s prominutím - nezmrvíte ze dne na den. A také zákazníky neodradíte ze dne na den. Pokud nabízíte snadno desítky modelů s různými životními cykly a prodáváte je milionům klientů často zaháčkovaným po dekády, nekopnou vás do pozadí hned. Často se jednou koupí spálí, někdy automobilce dají i druhou šanci, pokud ale nepřijde k rozumu a konkurence nevyrazí stejnou cestou, klientela začne odcházet. A bude to obvykle ta nejcennější či „nejvýtěžnější”, chcete-li. Prostě ta loajální, která kupuje věci i bez marketingových snah kvůli vazbě ke značce postavené na racionálních základech, které ale ona značka začne v jednu chvíli bořit.

Přesně tohle dělá Mercedes a je až fascinující, s jakou zabedněností to činí. Automobilka se rozhodla jít „all-in” do downsizingu a elektrifikace, prostě minimalizace papírových emisí svých aut bez ohledu na to, co na to řeknou kupující. Bavit se o tom s někým z českého zastoupení značky připomíná film Hloupý a hloupější, neboť někteří zástupci automobilky budou tuto strategii dokonce srdnatě hájit, i když musí vidět, jak zoufale nefunkční a neadekvátní u nás je. Mercedes v Česku letos prodal 5 226 aut, 61 % z nich mělo diesel, 4,3 % bylo na elektřinu. Hájit za této situace představy o čistě elektrické budoucnosti je něco neuvěřitelně absurdního - za klienty má bojovat firma navzdory médiím, ona je ale schopna bojovat proti médiím za to, že hájí zájmy jejích klientů. To je zvrácené.

Zastánci zdravého rozumu ale mají v jedné věci štěstí - v dostatečně dlouhém časovém období vždy vyhraje racionalita. Někdy může být delší, než bychom si přáli, každý ale dříve nebo později pozná, že realitu nelze ohnout přes koleno. A že 95,7 % kupců Mercedesů - tím méně pak 61 procentům kupců dieselových verzí - opravdu nevysvětlíte, že potřebují elektrické auto, které představuje docela jiné technické řešení nekompatibilní s jejich způsobem využití automobilu. Firma to musí vidět hned, stejně jako my musí vnímat, jak moc to některé zákazníky odrazuje, jak moc to zvyšuje zájem o určité věci těsně před jejich umělý zaříznutím apod. Obvykle nic nedělá, v případě absurdního dowsnizingu a hybridizace verzí AMG ale už něco dělat začala.

Řeč je o verzích 63 AMG, které nově začaly místo motoru 4,0 V8 dostávat pouhý dvoulitr s elektromotorem. Ruku na srdce - kolik inteligence a technické erudice člověk potřebuje, aby zjistil, že to je totální nesmysl? Hybridní pohon je obecně pochybné řešení, byť v některých režimech ale fungovat může, v extrémech je ale ničemu. Při extrémně úsporné jízdě představuje jen zbytečný balast, při extrémně rychlé jízdě též. Proto v provedeních AMG nemá co dělat - automobilka vzdala snahu udělat co nejlepší AMG, chtěla udělat jen hybridní AMG. A fatálně selhala.

V případě nového C 63 S stvořila otylé auto, které sice vyměnilo velký motor 4,0 V8 za skromný 2,0 R4, současně ale váží přes 2,1 tuny místo necelých 1 800 kg. K tomu dostala pohon, který na rozdíl od osmiválce, který vám dodává dostupný výkon vždy stejný, nabízí stabilně jen výstup onoho přeplňovaného čtyřválce, jenž si ovšem musí poradit s permanentně vysokou hmotností. Že dostanete horší auto, nemusíte dlouze přemýšlet, prostě takové dostanete.

Nazvali jsme ho dvoutunovou katastrofou a parodií na předchůdce, načež nám Mercedes začal vysvětlovat, že elektřina autu nikdy nedojde. Proboha, jak? Auto má jediný stabilní zdroj energie, a tím je spalovací motor, jen ten dokáže auto zásobit určitým výkonem. Automobilka to samozřejmě může udělat, aby jeho část padla na výrobu elektřiny i při akceleraci apod., ale v tu chvíli pořád bude platit, že celkový výkon nebude schopný překonat výkon generovaný spalovací jednotkou, protože jakmile jednou elektřina dojde, nikdo už ji autu jinou cestou nepřidá. Je to základní fyzika, která vám na konci pár jednoduchých rovnic vysvětlí, proč nové, drahé a komplikované C63S povodí starší, levnější a „primitivně jen benzinové” BMW M3 jako slepého koně, i když jeho maximální výkon je až o 200 koní vyšší.

Reakce tradičních zákazníků AMG na tento krok tak byla nekompromisní, každý soudný člověk musí něco takového odmítnout. I u nás - a to máme potvrzené nezávisle od několika dealerů - se to projevilo ve vzedmutí zájmu o osmiválcová AMG ještě před tím, než skončí i v dalších modelech. Chvíli to vypadalo, že Mercedes to bude ignorovat, protože co je komu po zákazníkovi? Nakonec to tak ale zjevně nedopadne.

Obvykle velmi dobře informovaný magazín Car and Driver s odvoláním na dvojici nezávislých potvrzení těchto zpráv z nitra automobilky uvádí, že Mercedes osmiválce „áemgéčkům” vrátí, a to dokonce i třídě C, v případě třídy E už to tolik nepřekvapí. Automobilka má v tuto chvíli pracovat na novém resp. vylepšeném osmiválci, který je upravován tak, aby splňoval požadavky emisní normy Euro 7. Car and Driver také uvádí, že podle techniků automobilky nebude použití motoru V8 v třídách C a E nijak zvlášť složité a vyžaduje pouze malé změny na karoserii.

Vzhledem k tomu, že práce na tomto kroku jsou v počátcích, se máme dočkat výsledku až v roce 2025 v podobě aut modelového roku 2026. Ale to jsou dva roky, co to je oproti věčnosti, na kterou chtěl Mercedes poslat motor V8 ještě včera? Na jednu stranu můžeme být rádi, i když je možné, že v Evropě se takových aut vůbec nedočkáme. Na tu druhou se člověk musí bít hlavou o stůl, však kolik bystrosti bylo třeba, aby člověk dopředu viděl, že tak extrémní downsizing u špičkových produktů natolik konzervativní značky skončí fiaskem?

Současný Mercedes-AMG C63 S dostal motor 2,0 turbo s elektromotorem. Pro auto tohoto ražení je to z podstaty problematická koncepce, Mercedes tak už svůj přístup k věci přehodnocuje. Bylo vůbec nutné udělat tento pokus, aby se ukázalo, že je to omyl? Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Car and Driver

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.